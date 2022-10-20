Зеленский: Киев не причастен ко взрыву на Крымском мосту

На 239-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 20 октября (время московское).

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Великобритания готовит пакет военной помощи для украинских военнослужащих на зимний период, в него в числе прочего войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Об этом заявил, выступая в Палате общин, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он подчеркнул, что поддержка Украины остается главным среди приоритетов его ведомства, и заверил, что Лондон продолжит поставлять Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны "в свете продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру" страны.

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Киев не причастен ко взрыву на Крымском мосту, совершенному 8 октября. Об этом заявил в интервью канадскому телеканалу CTV News президент Украины Владимир Зеленский. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», - сказал Зеленский. Одновременно он предположил, что взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между вооруженными силами РФ и российскими спецслужбами. «У них есть серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, постоянно решающих, кто из них главный», - пояснил украинский президент. Это первый официальный комментарий украинских властей, касающийся взрыва на Крымском мосту.

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"Вместо того чтобы экспортировать культуру, Иран экспортирует смерть. Вместо того чтобы импортировать культуру, Россия импортирует смерть и направляет ее против нас", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам 74-й Франкфуртской книжной ярмарки. Так он прокомментировал применение российскими войсками иранских беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов-камикадзе, в войне против Украины. Он подчеркнул, что россияне все чаще выбирают целью своих атак гражданские, инфраструктурные объекты: "Электростанции, водопроводы, порты, вокзалы, жилые дома, школы – всё может стать их целью». Зеленский раскритиковал западных общественных деятелей, которые "с пониманием" относятся к действиям России в его стране, а также игнорируют террористическую политику таких государств, как Иран. Причиной такой их позиции президент Украины назвал "недостающие знания".

Эксперт Минобороны РФ признал поставки Москве дронов из Ирана

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Эксперт министерства обороны РФ, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в эфире телеканала РБК признал, что Россия получает от Ирана беспилотные летательные аппараты. Когда его пригласили в студию к ведущим программы, Пухов - видимо, думая, что микрофоны еще не включены, - попросил собеседников не "раскачивать лодку" и не заострять внимание на беспилотниках. "Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", - пояснил эксперт. После того как видеоролик с этой историей был опубликован несколькими Telegram-каналами, Пухов заявил изданию "Подъем": "Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом".

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В Cанкт-Петербурге продолжаются массовые облавы на призывников, сообщило издание "Можем объяснить" со ссылкой на своих подписчиков из города на Неве. Те пишут, что служащие полиции проверяют машины и дежурят около домов. Мужчин, пригодных для отправки на фронт, отлавливают полицейские во многих районах. Питерские власти, в отличие от московских, о завершении мобилизации не объявили. "На днях на въезде в Кудрово проверяли все машины, искали тех, кто может уклоняться", - рассказал один из читателей. "У нас у дома на Чернышевской ходят. Там рядом призывной пункт открыли", - сообщил другой.



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Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против российских физических и юридических лиц. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства. Указом №727 вводятся санкции в отношении 256 человек, под ограничения подпали такие бизнесмены, как Роман Абрамович, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов и Аркадий Ротенберг. В указе №726 содержится 2251 фамилия, среди которых есть как россияне, так и граждане других стран. В частности, в этом списке оказались олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближенной президента РФ Владимира Путина, российская телеведущая Тина Канделаки и сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр. Кроме того, в документе обнародован список 1374 попадающих под санкции юридических лиц. В этом перечне, в частности, российские банки Альфа-Банк и Сбербанк.

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Парламент Нидерландов поддержал предложение о создании специального трибунала в Гааге для судебного преследования российских военных и политических лидеров, ответственных за вторжение в Украину. В резолюции, принятой большинством голосов, члены парламента призвали правительство своей страны "активно изучить" на уровне Евросоюза и ООН возможность учреждения такого органа. "Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", - написал в Twitter депутат от партии D66 Серд Вимер Сердсма.

На прошлой неделе министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выпустили совместное заявление, в котором призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для преследования за преступление военной агрессии России.

Генштаб: Угроза нового наступления из Беларуси растет

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Российские войска могут начать повторное наступление с территории Беларуси, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. "Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", - сказал Громов на брифинге, который транслировало в YouTube "Военное телевидение Украины" . Он отметил, что усиливается агрессивная риторика военно-политического руководства России и Беларуси, которой сопровождается развертывание регионального группирования войск Союзного государства. По словам Громова, на территории Беларуси продолжается развертывание авиационных и других подразделений войск ВС РФ, а также ведется подготовка к скрытой мобилизации.

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Российский истребитель выпустил ракету вблизи британского военного самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе выступления в парламенте. По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября. После этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу, сообщил глава британского оборонного ведомства. Российская сторона, по его словам, назвала причиной техническую неисправность. "Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой", - сказал Уоллес. "Однако это напоминание о том, насколько это может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают россияне уже продолжительное время", - подчеркнул он. Сейчас Великобритания возобновила патрулирование, но в сопровождении истребителей.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке визита своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в Киев. Украинский лидер рассказал, что провел "предметный и продуктивный" разговор с Штайнмайером по телефону, в ходе которого поблагодарил Германию за первую систему противовоздушной обороны IRIS. "Должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит президента Германии в Украину", - написал Зеленский в Telegram-канале . Накануне Штайнмайер отменил запланированную на 20 октября поездку в Украину по соображениям безопасности.

По "зерновому коридору" вывезено 8 млн тонн агропродукции

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С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала уже восемь миллионов тонн аграрной продукции, сообщает министерство инфраструктуры Украины . "20 октября в рамках реализации "зерновой инициативы" из порта "Южный" вышли 2 судна с 82 тысячами тонн агропродукции. В частности, из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Продовольствие следует в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении. По данным министерства, всего из украинских портов вышли 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

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Члены Европейского Союза согласовали новые санкции против Ирана в связи с поставками им беспилотных летательных аппаратов в Россию, сообщило председательство Чехии в ЕС. "После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине", - говорится в сообщении в Twitter. Отмечается, что "государства ЕС приняли решение заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставки беспилотников, а также готовы распространить санкции на еще четыре иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке". Санкции вступают в силу 20 октября после опубликования в "Официальном журнале ЕС".

Хроника событий 20 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 октября 14.00 - 23.59 >>>

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