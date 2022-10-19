ISW: РФ может прикрыть отступление ударом по Каховской ГЭС

На 239-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 20 октября (время московское).

++08.25++

По оценке американского Института исследования войны (ISW), российские силы готовят информационное поле для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть отход российских военных с правого берега Днепра и предотвратить либо задержать продвижение украинских войск через эту реку. Американские аналитики напомнили о сделанном 18 октября заявлении командующего российскими силами в Украине Сергея Суровикина о якобы полученной информации о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Глава оккупационной администрации этой украинской области Владимир Сальдо поддержал данное заявление и обвинил российские силы в планах нанести удар по плотинам, расположенным вверх по течению от Херсона.

"По всей вероятности, российские власти стремятся распространить предупреждения о мнимом украинском ударе по Каховской ГЭС, чтобы создать информационные условия для разрушения плотину российскими силами и возложения на Украину ответственности за последующий ущерб и гибель людей", - считают американские эксперты. По мнению ISW , такие действия Кремль может использовать, чтобы затмить новости о третьем унизительном отступлении ВС РФ.

++07.45++

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области. "В течение суток противник нанес одиннадцать ракетных и двадцать восемь авиационных ударов, совершил более шестидесяти пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня", - указывается в размещенной в Facebook утренней оперативной сводке. Как отмечается далее, россияне атаковали районы более двадцати пяти населенных пунктов с использованием крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет, а также запустив более десяти иранских беспилотников Shahed-136, при этом более половины - с территории Беларуси.

"На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы", - заявил далее украинский Генштаб. Он также указал, что Иран и РФ договорились об отправлении в Россию советников и инструкторов по использованию ударных беспилотников. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА Shahed-136 и перспективных БПЛА Arash-2, отметило командование украинской армии. Одновременно оно сообщило о высокой вероятности обстрелов россиянами мирного населения Херсонской области.

++06.40++

Эвакуация оккупантов из Херсона может иметь одну из двух целей, считает советник Офиса президента Алексея Арестович: либо сохранение пехоты для боев за Донецкую область, либо выведение из-под ударов ключевого персонала для удержания плацдарма в преддверии решающих боев. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале "Фейгин Live" . По словам Арестовича, из Херсона вторые сутки бегут сотрудники российских силовых структур и представители оккупационных властей.

++05.45++

Более 8,7 тысячи украинских детей были депортированы в Россию. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук. "На сегодняшний день мы располагаем данными относительно 8 тысяч 709 детей. Это дети, которые, по заявлениям родителей, по отзывам знакомых и родственников, были признанными такими, как принудительно депортированными или перемещенными", - указала Герасимчук. По ее словам, похищенных в Украине детей оккупанты стараются распределить по всей территории России, чтобы их было сложнее найти.

++05.00++

Здание приюта для украинских беженцев после пожара Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

В Германии в ночь на 20 октября почти полностью выгорело здание приюта для украинских беженцев в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Пожар начался в среду вечером на внешней стене гостиницы в местечке Грос-Штрёмкендорф недалеко от города Висмар . Все жильцы смогли вовремя покинуть помещение. Полиция считает, что пожар вспыхнул в результате поджога. На месте происшествия работает следственная группа.

Европейский Союз окажет гуманитарную помощь Украине

++04.30++

Евросоюз окажет очередную гуманитарную помощь Украине. Брюссель задействует механизм rescEU для строительства в ряде регионов Украины временных зимних убежищ. В целом в страну перебросят запас таких систем и других предметов на общую сумму 62,3 млн евро. Таким образом, гуманитарная помощь Киеву вырастет на 150 млн евро, сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Ленарчич.

++03.30++

Испания передаст Украине электрогенераторы. Как сообщается на сайте Минобороны в Мадриде , воздушно-космические войска Испании предоставят Киеву четыре генератора мощностью 400 киловатт и один - мощностью 150 киловатт.

++02.30++

С призывом не вступать в российскую армию обратился к украинцам, живущим на оккупированных территориях, президент Владимир Зеленский. "В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете. Старайтесь выехать с оккупированной территории", - заявил Зеленский в своем видеообращении по итогам 238-го дня войны.

В Киеве начали отключать электроэнергию

++01.45++

В Киеве начались отключения электроэнергии во избежание аварий, сообщается на сайте компании ДТЭК . Предприятие уточняет, что компания "Укрэнерго" установила срок начала отключений с 23 часов 24 минут 19 октября. Отключение продлится для каждого клиента максимум четыре часа, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов - в случае если "Укрэнерго" не отменит стабилизационных отключений.

20 октября, с целью экономии электроэнергии в столице, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы, указал мэр Киева Виталий Кличко .

++01.05++

Элеваторы в порту Одессы Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

Украинские порты в среду покинули шесть судов с 85,5 тыс. тонн продовольствия. Как сообщает совместный координационный центр, сухогруз Calvina с 33 тыс. тонн кукурузы направился в Роттердам, Almirante Storni с 21 тыс. тонн подсолнечного шрота - в Китай, Daytona H с 10,7 тыс. тонн кукурузы - в Ливан, судно Densa Defne с 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла - в Великобританию. Еще два судна - Kubrosli Y с 11 тыс. тонн гороха и Kemal Kuru с 3 тыс. тонн семян подсолнечника - взяли курс на Турцию.

++00.05++

Владимир Зеленский: Россияне ракетными ударами уничтожили в Украине за сутки три энергетических объекта

В среду, 19 октября, российские войска ракетными ударами уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры в Украине. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский . В связи с ракетными ударами россиян завтра на всей территории Украины запланированывеерные отключения света.

Хроника событий 19 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: