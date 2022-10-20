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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге
Олаф Шольц в бундестагеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Шольц: Тактика выжженной земли не поможет РФ выиграть войну

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Канцлер ФРГ сообщил в бундестаге о планах обучить к весне украинскую бригаду численностью до 5 тысяч военнослужащих.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) резко осудил продолжающиеся российские атаки по украинским объектам с использованием боевых дронов. Это военное преступление, которое не достигнет своей цели, заявил он в четверг, 20 октября, выступая с правительственным заявлением в бундестаге. "Такая тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну… Она лишь укрепляет решимость и упорство Украины и ее партнеров", - подчеркнул он.

По словам Шольца, "российский бомбовый и ракетный террор является в конечном итоге поступком, совершенным из отчаяния, также как и мобилизация на войну российских мужчин".

Российский президент Владимир Путин терроризирует Украину, а также неприкрыто и абсолютно безответственно угрожает всему миру применением ядерного оружия, отметил глава немецкого правительства. Он хочет посеять страх и расколоть единство Запада, но ошибается, считая его слабым, подчеркнул Шольц. Европа и международные альянсы сильнее, чем когда-либо, и Путин не сможет достичь своих военных целей, подчеркнул он, выразив уверенность, что Украина будет и дальше успешно обороняться. "И мы ее поддержим - до тех пор пока это будет необходимо", - заверил немецкий канцлер.

Германия обучит к весне до 5 тысяч украинских военных

Одновременно Шольц заявил о планах Германии к весне 2023 года обучить полную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч военнослужащих. "Тем самым мы подчеркиваем нашу готовность постоянно работать над созданием сильной украинской армии, рука об руку с нашими партнерами", - указал он.

При этом немецкий канцлер сослался на принятое 17 октября решение министров иностранных дел стран ЕС о совместной миссии по обучению примерно 15 тысяч украинских солдат. Одним из двух главных мест подготовки служащих ВСУ при этом станет Германия, сообщил он.

Шольц заявил о провале попыток газового шантажа РФ

Кроме того, Шольц заявил о провале попыток Кремля оказать давление на Германию и Европу с помощью ограничений в поставках энергоносителей.  "Путин надеялся шантажировать нас, перекрыв газовый кран,… но и здесь он просчитался", - отметил он. По словам Шольца, за прошедшие недели и месяцы ФРГ приняла необходимые меры, подготовившись к предстоящему зимнему сезону. "Большим достижением" он назвал при этом заполнение газохранилищ на 95 процентов еще до установленного срока 1 ноября.

С 10 октября ВС РФ значительно усилили обстрелы Украины, используя при этом боевые беспилотники, предположительно, поставляемые Ираном. Тегеран отрицает поставки своих дронов России, в то время как Кремль не комментирует эту информацию. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю были разрушены 30 процентов украинских электростанций.

На фоне войны в Украине и введенных против РФ санкций "Газпром" в одностороннем порядке прекратил экспорт газа в ряд европейских стран. В свою очередь Германия и ЕС принимают меры для скорейшего отказа от российского газа. 19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что за восемь месяцев удалось заместить две трети газа из РФ.

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