"Мы на новом этапе эскалации войны". СМИ о ракетных ударах

Ракетные удары РФ по украинским городам не имеют военного значения, но они призваны посеять панику среди украинского населения и пригрозить Западу. Самые яркие высказывания СМИ - в обзоре DW.

Массированные российские ракетные и авиаудары по украинским городам и важным объектам инфраструктуры вызвали бурную реакцию немецких СМИ. Самые интересные комментарии и высказывания представлены в нашем обзоре.

FAZ: "Путин мстит за взрывы на Крымском мосту"

Своими утренними авиаударами по Украине Владимир Путин преследует две цели, пишет обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе (Nikolas Busse). С одной стороны, "он мстит за взрывы на Крымском мосту, в которых обвиняет Киев. Разрушение важной инфраструктуры в украинских городах призвано служить сдерживающим фактором и напоминать подвергшейся нападению соседней стране, что у Москвы есть широкий выбор вариантов эскалации даже без применения ядерного оружия".

С другой, отмечает обозреватель FAZ, Путин посылает политический сигнал своим сторонникам из националистического лагеря: "Тот факт, что такие люди, как …чеченский лидер Кадыров, аплодировали ему в понедельник, свидетельствует об ожиданиях, которые, по мнению этих людей, должен оправдать Путин, если он хочет навсегда остаться у власти. По этой же причине не следует ожидать, что он …сдастся в обозримом будущем".

Запад, отмечает далее автор статьи, справедливо отреагировал с большим возмущением на новую эскалацию: "Обстрел в утренний час пик столь же беспринципен, как и сама российская агрессия, и многочисленные преступления, совершенные Путиным и его оккупационной армией. Тот факт, что Россия при этом нарушила воздушное пространство Молдовы, - это лишь частность, но она свидетельствует о масштабном беззаконии, которое сейчас определяет действия Кремля".

Fokus Online: "Мы находимся на новом уровне эскалации"

Означают ли обстрелы украинских городов изменение путинской военной стратегии, или это просто совершенно извращенный способ отомстить, задается вопросом Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского общества внешней политики (DGAP) в интервью Focus Online .

"Мы находимся на новом уровне эскалации этой войны, когда Россия еще сильнее и масштабнее атакует гражданскую инфраструктуру Украины, - отмечает эксперт. - Российское руководство больше не действует стратегически, а дико наносит удары по мере того, как на него оказывается больше давления".

В этих условиях, по мнению Майстера, возрастает риск применения ядерного оружия. Эксперт считает, что "в настоящий момент мы находимся в спирали эскалации, которую нельзя решить только военным путем". Поэтому, кроме военного давления на Россию, необходимо искать возможности для переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой, считает эксперт.

Die Welt: "Путин наносит удары, чтобы запугать население"

Российские обстрелы могут свидетельствовать об изменении курса Москвы в украинском конфликте, считает обозреватель Frankfurter Rundschau Даниэль Дильман (Daniel Dillmann). "Цель Путина - спровоцировать панику среди населения и ввергнуть страну в хаос, создав трудности со снабжением водой и электричеством", - пишет он.

"Российская армия систематически совершает в Украине военные преступления. Стыдно, что Запад не оказывает Киеву адекватной помощи, например подходящими средствами ПВО", - считает обозреватель Die Welt Клеменс Вергин (Clemens Wergin). Время политических оправданий прошло, отмечает он.

"Обстрелы Киева и других крупных украинских городов были, в первую очередь, нацелены на гражданское население и гражданские цели, поэтому они снова представляют собой нарушения Россией международного права. Подобно ребенку, закатывающему истерику, президент РФ Владимир Путин наносит ракетные удары, которые не имеют военной цели, а предназначены только для того, чтобы запугать население", - далее пишет обозреватель.

RND: "Ракетные обстрелы не имеют военного значения"

"Многочисленные ракетные обстрелы представляют собой усиление российской стратегии по запугиванию гражданского населения и ослаблению его поддержки украинского правительства, - заявил профессор международной политики Кельнского университета Томас Ягер (Thomas Jäger) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) . - В то же время Москва хочет посеять на Западе новые сомнения в том, действительно ли стоит продолжать поддерживать Украину перед лицом новых атак России".

Другой собеседник журналистов из RND - военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель (Gustav Gressel) считает, что ракетные обстрелы направлены на поднятие морального духа россиян, но военного значения не имеют. "После нападения на Крымский мост Путин должен был показать, что бразды правления по-прежнему у него в руках", - указал эксперт в интервью журналистам RND.

Südkurier: Ракетный обстрел демонстрирует отчаяние руководства РФ

"Акт мести не заставил себя долго ждать", пишет газета Südkurier . "Едва было потушено пламя на Крымском мосту, а российские ракеты уже ударили по украинским городам, продолжает далее автор статьи. - Действительно ли правительство в Киеве стоит за взрывом на Крымском мосту, для Кремля не имеет значения. Более важным для властей в Москве является сигнал для собственной страны. Они хотят проявить твердость, прежде чем горящий мост станет символом военной кампании, обреченной на провал. Таким образом, слепой ракетный обстрел в полной мере демонстрирует отчаяние российского руководства. Перед Россией стоит угроза потерять все территории, захваченные с 2014 года, включая Крымский полуостров. Почва у Путина все сильнее и сильнее уходит из-под ног".

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