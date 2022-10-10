Мир осуждает ракетные удары РФ по городам Украины

Мир осуждает ракетные удары РФ по Украине. Германия в ближайшие дни поставит Киеву новейшую систему ПВО. Индия призывает к деэскалации. Папа римский говорит о "тяжелых временах" для человечества.

Ракетные удары по Киеву и другим городам Украины, нанесенные Россией 10 октября, вызвали осуждение разных стран мира и международных организаций. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что он "глубоко шокирован", и что подобным действиям "нет места в XXI веке". "Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка от ЕС уже в пути", - добавил Боррель.

С вою очередь, президент Европарламента Роберта Метсола назвала происходящее "отвратительным". "Это еще раз показывает миру, с каким режимом мы имеем дело: с таким, который наносит неизбирательные удары. С таким, который терроризирует и убивает детей", - гласит ее твит.

"Путинская Россия вновь продемонстрировала миру, что она из себя представляет: это жестокость и террор", - так отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг, после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, назвал атаки РФ на украинские гражданские объекты "ужасными" и "безжалостными".

Германия отправит Украине новейшие системы ПВО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) написала в Twitter: "Это подло и ничем не оправдано, что Путин стреляет ракетами по городам и мирным жителям. Мы делаем все, чтобы быстро усилить ПВО Украины".

Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) после обстрелов заявила, чтобы Германия в ближайшие дни поставит Киеву новейшую систему ПВО IRIS-T, обеспечивающую защиту от ракет на высоте от 20 до 40 км. В дальнейшем будут поставлены еще три таких установки, уточнила она. О планах отправить Украине системы ПВО в Минобороны ФРГ говорили еще в начале октября.

Италия "потрясена трусливыми ракетными обстрелами центра Киева и других городов Украины сегодня утром", заявили в Риме. Папа римский Франциск, беседуя в Ватикане с бельгийскими паломниками, говорил о "большой опасности" и "тяжелых временах для человечества", передает агентство dpa.

Индия призывает к срочной деэскалации конфликта

МИД Индии выразил "глубокую озабоченность эскалацией" российско-украинского конфликта. Официальный Нью-Дели призвал к "немедленному прекращению боевых действий" и пообещал "поддержать все усилия, направленные на деэскалацию", пишет The New York Times.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - отмечается в заявлении посольства США в Украине. Посольство призвало американских граждан покинуть территорию Украины.

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