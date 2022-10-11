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Фото: Russian Defence Ministry/AFP
КонфликтыРоссия

Лондон: У РФ заканчиваются боеприпасы для продолжения войны

Анна Мельникова
41 мин. назад

В результате множества ошибок Путина армия РФ истощена, считают киберразведчики Великобритании. Последствия развязанной войны начинают напрямую касаться все большего числа россиян.

https://www.dw.com/ru/britanskaa-razvedka-u-rossii-zakancivautsa-boepripasy-dla-prodolzenia-vojny-v-ukraine/a-63401727

Россия, по мнению главы разведслужбы Великобритании, практически исчерпала запасы боеприпасов для ведения войны с Украиной. Об этом глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг заявил в эфире радиостанции BBC во вторник, 11 октября.  

"Мы знаем - и российские командиры на местах знают, - что их снаряжение и боеприпасы на исходе", - сказал Флеминг. Кроме того, о безвыходной ситуации в армии РФ свидетельствует мобилизация заключенных и неопытных людей на войну, считает глава киберразведки. По его словам, президент России Владимир Путин совершает множество стратегических ошибок и просчетов, поскольку не встречает возражений своего командования. Последствия развязанной Путиным войны становятся очевидными и для россиян, отметил Флеминг: они бегут от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать, и теряют доступ к современным технологиям.

В Лондоне надеются вовремя заметить, что Россия всерьез готова применить ядерное оружие. "Я надеюсь, мы увидим какие-то признаки, если они (российские власти. - Ред.) решатся на это пойти. Но будем предельно ясны, если рассматривают такой вариант, это будет катастрофа в том смысле, о котором говорили многие люди", - предупреждает Флеминг. 

Служба национальной безопасности Украины считает ядерный удар маловероятным, но готовится к любому развитию событий.

Смотрите также:

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