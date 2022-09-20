  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Колючая проволока вокруг тюрьмы
Колючая проволока вокруг тюрьмыФото: DW
ПолитикаРоссия

"Это незаконно и аморально": член СПЧ о вербовке заключенных

Сергей Сатановский
12 мин. назад

Правозащитники из СПЧ при президенте РФ требуют объяснить вербовку заключенных в тюрьмах для участия в боях в Украине. Соавтор обращения Наталия Евдокимова рассказала DW подробности.

https://www.dw.com/ru/eto-nezakonno-i-amoralno-clen-spc-o-verbovke-zaklucennyh-v-rf/a-63182148

На фоне вербовки российских заключенных для участия в войне РФ против Украины правозащитники требуют дать этому правовую оценку. Шесть членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направили свое обращение генпрокурору РФИгорю Краснову. "Просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?", говорится в письме. О причинах обращения и работе СПЧ в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину DW рассказала член Совета и экс-депутат Заксобрания Петербурга Наталия Евдокимова.

DW: Вы и еще пять членов СПЧ обратились за разъяснением в Генпрокуратуру РФ. Вы сами никаких оснований для отправки заключенных в Украину не нашли?

Наталия Евдокимова: Именно так. Когда я первый раз узнала о вербовке заключенных, я была в шоке и сказала журналистам, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Нет оснований для того, чтобы людей, находящихся в заключении, освобождать из мест, где они отбывают свой срок. Поэтому мы написали прокурору, если он сам не знает и не догадывается, что в Российской Федерации существует всего три основания досрочно освободить людей, не отбывших свой срок.

Первое - это помилование президента, которое оформляется соответствующим указом. Таких указов не так много - я насчитала за последние десять лет около десяти указов, начиная с Ходорковского. Второй вариант - это амнистия. Когда была очередная юбилейная дата - победа СССР над нацистской Германией, члены совета предлагали такую амнистию, но нас не поддержали. Ну, и последний вариант - условно-досрочное освобождение. Но здесь требуются решения судов, которых не было.

Увидев в программе Никиты Михалкова, которая шла в прайм-тайм на российском телевидении, (сюжет о погибшем в Украине российском заключенном. - Ред.) я поняла, что так и есть - заключенных отправляют в Украину. Потом я где-то я увидела указ о награждении некоего погибшего там человека, совершившего подвиг. Оказывается, он перед этим получил очень большой срок за то, что был во главе шайки убийц. Это было последней каплей, и мы с коллегами решили обратиться в прокуратуру.

- Но пока никакой реакции со стороны Генпрокуратуры не было?

- Реакция появилась только от СМИ, только сейчас, причем очень серьезная. И я этому очень рада. Хотя некоторые мои коллеги по СПЧ кричат о том, что это для пиара, что теперь вражеские каналы, в том числе и ваш, видимо, подхватят эту идею. Ну, и слава тебе, Господи. Люди должны знать, что происходит в стране.

Более того, после публикации я стала получать обращения от жен этих людей, которые сейчас уже, видимо, находятся на территории Украины, либо в подготовительных центрах. И они просят нас разобраться. Женщины пишут, что они уже пытались обращаться и в московскую прокуратуру, и к уполномоченным по правам человека, но нигде получить ответа не могут. Значит, единственное место, где мы можем получить этот ответ, это в Генпрокуратуре, так как она у нас стоит на защите законных интересов и прав человека. Пускай отвечает.

- Жалуются на принуждение или в целом на вербовку их родственников?

- На принуждение никто не жалуется, потому что они сами не знают. Но если человеку осталось отбыть полтора году за кражу, то какая логика в том, чтобы соглашаться, если велика вероятность погибнуть? Поэтому женщины так обеспокоены. Но и родственники тех, у кого большие сроки, тоже обеспокоены. Одно дело отбывать срок в тюрьме и, может быть, получить условно-досрочное освобождение. Другое - участвовать в военных операциях, в которых вероятность гибели очень высока.

- Что вас беспокоит в отправке заключенных на фронт? Что вам кажется здесь принципиально неправильным или, может быть, аморальным?

- Посмотрите на видео, где некий господин, похожий на Пригожина, говорит, что в случае чего мы вас расстреляем. Это что - внесудебная расправа? Даже в виде плохого судебного решения не может быть смертной казни, поскольку у нас мораторий на нее. А этот человек открыто, в какой-то эйфории, обещает расстреливать. Это аморально с точки зрения тех, кто вербует. Аморально и противозаконно действуют и те, кто допустил (этого человека в тюрьмы). На территорию учреждений ФСИН не всякий может попасть - только прокурор, сотрудники ФСИН, родственники заключенных, если получили право на свидание, члены общественных наблюдательных комиссий. А кто такой этот господин, сильно похожий на Пригожина? Как его туда пустили, да еще и выстроили перед ним заключенных. Если допустили, то только сверху.

Я вижу, что есть заключенные, которые сгоряча согласились, а потом передумали. Но они уже не могут отказаться. Тогда это будет дезертирство или побег. Не знаю, как это будет оформлено во ФСИНе. В общем, со всех сторон это и незаконно, и аморально.

- Из всего СПЧ к генпрокурору обратились шесть человек. Почему именно столько подписей? Была ли надежда, что получится обратиться всем составом Совета?

- Такой надежды точно не было. Даже когда мы писали свое заявление в довоенные времена по поводу тех митингов в поддержку Навального в Санкт-Петербурге, на которых полиция жестоко расправилась с демонстрантами, то и тогда набралось 18 человек из 43. Ну, таков состав Совета.

- Кстати, и в соцсетях СПЧ ваше обращение не тиражируют.

- Я написала управляющему аппаратом председателя СПЧ Фадеева, чтобы обращение появилось в моем блоге на сайте Совета. Каждый член Совета имеет право размещать в своем блоге ту информацию, которую посчитает нужной. Давно написала, но публикации так и нет. Более того, некоторые из наших коллег обвиняют нас в том, что мы хотим распиариться, и что это все не на пользу стране. А я считаю, что только на пользу.

- Зато заявление Валерия Фадеева с критикой творческой интеллигенции публикуется по всем каналам СПЧ.

- Вообще говоря, наш Валерий Александрович тоже относится к творческой интеллигенции. Последствием любой войны является жесткое разделение. Вспомните, как после 2014 года все были разделены на "Крым наш" и "Крым не наш". Мы перестали понимать друг друга. Сейчас разделение еще более жесткое, в том числе среди российской интеллигенции. Но из нашей конституции, из второй ее главы, пока не исключена норма о праве на свободу высказывания. Ну, не правозащитникам затыкать другим рты. У каждого есть право голоса. Пусть будет диалог в обществе. Я не согласна с Фадеевым, но считаю, что он имеет право на свое мнение.

- Как изменилась роль и работа Совета по правам человека после 24 февраля?

- Она начала меняться даже не после 24 февраля, а после ухода предыдущего председателя нашего Совета - Федотова Михаила Александровича. При нем работа Совета была очень открытой, переписка была бурной, мы обсуждали законопроекты, писали заключения. Я сама неоднократно выступала на заседании Конституционного суда от имени Совета с его заключениями. И в большей части случаев наше заключение ложилось в основу постановления Конституционного суда. Мы ездили по регионам.

Сейчас было полное молчание. Переписки вообще не было. И только вот это наше обращение, которое я послала в рассылку с просьбой напечатать его и разместить в моем блоге, вызвало бурную реакцию четырех членов Совета. После начала военных действий в Украине, 24 февраля, мы собрали 15 подписей под заявлением о том, что происходящее в стране недопустимо. Мы говорили даже не о войне, мы говорили о нарушении всех прав человека в Российской Федерации: право на митинги и демонстрации, на свободу слова, на информацию и свободу СМИ.

Говорить о том, что Совет сейчас функционирует, я не могу. Он не функционирует, он просто молчит. Только такие всплески, как наше обращение, вызывают какую-то реакцию. Другие члены Совета обвинили нас даже в том, что мы действуем под маркой СПЧ. Да, мы члены Совета, нас пока никто не исключил, и мы имеем право выражать свое мнение. Это мы и сделали.

Смотрите также: 

Что Путину нужно от Си Цзиньпина?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Жители освобожденного украинского села рассказали о российской оккупации

Жители освобожденного украинского села рассказали о российской оккупации

Жители освобожденных украинских территорий рассказывают, как российские солдаты бежали от ВСУ. Многие признаются, что никак не могут прийти в себя после пережитого под оккупацией. "Эта лужа крови у меня до сих пор перед глазами", - говорит жительница села Зализничное в Харьковской области.
Политика
12 сентября 2022 г.
01:53 мин.
external

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

После начала контрнаступления Украины приграничные с Россией населенные пункты подвергаются постоянным обстрелам. Корреспондент DW отправился на недавно освобожденные от российской оккупации территории недалеко от Харькова, где он встретился с людьми, которые продолжают выживать под обстрелами.
Конфликты
20 ч. назад
03:04 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мужчина стоит перед разрушенным домом в оккупированном Мариуполе Донецкой области

В захваченных регионах Украины выбрали даты "референдумов"

Конфликты
39 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плющев и Фельгенгауэр ведут DW Новости Шоу

Пугачева против войны. Зэки на фронте. DW Новости Шоу

Пугачева против войны. Зэки на фронте. DW Новости Шоу

Политика
22 ч. назад
62:48 мин.
Танк Т-34 - советский памятник в Берлине, покрытый украинским национальынм флагом

В Германии спорят и о танках, что не для Украины

В Германии спорят и о танках, что не для Украины

Политика
3 мин. назад
Алла Пугачева

"Бросила вызов Кремлю". Немецкие СМИ о Пугачевой и ее посте

"Бросила вызов Кремлю". Немецкие СМИ о Пугачевой и ее посте

Политика
22 ч. назад
Территория Южно-Украинской АЭС после ракетного удара

Удары по АЭС во время войны. Что говорит международное право

Удары по АЭС во время войны. Что говорит международное право

Политика
23 ч. назад
Карикатура DW. Кремлевская стена, наверху прячется Владимир Путин. Внизу женщина, внешне похожая на Аллу Пугачеву, пинает стену ногой и поет: "Эй, вы та-а-ам, наверху..."

Бунт Пугачевой: когда верхи не могут по-старому?

Бунт Пугачевой: когда верхи не могут по-старому?

Конфликты
19 сентября 2022 г.
Йозеф Шустер

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Общество
19 сентября 2022 г.
На главную страницу