В СПЧ просят генпрокурора РФ объяснить вербовку заключенных

Освободить заключенного, не отбывшего срок, можно лишь на основании указа президента о помиловании, амнистии по постановлению Госдумы или решения суда об условно-досрочном освобождении, напомнили правозащитники.

Члены Совета по правам человека при президенте России обратились к генпрокурору страны Игорю Краснову с просьбой разъяснить, на каком основании "тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления" направляются на войну в Украине. Текст обращения опубликован на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга в воскресенье, 18 сентября.

Правозащитники напомнили, что по закону освободить заключенного, не отбывшего срок, возможно лишь по трем основаниям: помилованию указом президента, объявленной Госдумой амнистии, а также - условно-досрочно - по решению суда. Однако, как указывают члены СПЧ, в последнее время в провластных СМИ, в частности в передаче Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на телеканале "Россия 1", широко распространилась информация о возможности освобождения заключенных, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

"В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности", - говорится в послании. Его подписали шесть человек: Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

Вербовка заключенных для отправки на войну в Украине

Информация о том, что российских заключенных вербуют для участия в войне в Украине, появляется в СМИ еще с начала июля. 17 сентября онлайн-издание SOTA сообщило, что частная военная компания (ЧВК) Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну, обещая им деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

Правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказывала DW, что в ряде скучаев заключенных вербует лично бизнесмен Евгений Пригожин, которому принадлежит ЧВК Вагнера.

14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, в котором человек, похожий на Пригожина, рассказывает заключенным одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине. Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, в ответ на запрос телеканала RTVI назвала этого мужчину "чудовищно похожим" на бизнесмена. Сам Пригожин прокомментировал ситуацию словами: "Либо ЧВК и зэки - либо ваши дети".

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