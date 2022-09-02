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Российский бизнесмен Евгений Пригожин (фото из архива)
Евгений Пригожин (фото из архива)Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko
КонфликтыРоссия

Пригожин завербовал 1000 заключенных на войну в Украине

Павел Мыльников
1 ч. назад

Близкий к Путину бизнесмен посетил две колонии Ростовской области вместе с одним из руководителей ЧВК Вагнера Уткиным, пишет Vot-tak.tv. Пригожин обещал согласившимся воевать свободу через полгода.

https://www.dw.com/ru/prigozin-zaverboval-v-rostovskoj-oblasti-1000-zaklucennyh-na-vojnu-v-ukraine/a-62999509

Российский бизнесмен Евгений Пригожин завербовал на войну в Украине тысячу заключенных из двух исправительных колоний в Ростовской области. Об этом медиапроект Vot-tak.tv сообщил в четверг, 1 сентября, сославшись на одного из заключенных в ИК-15 в Батайске.

Близкий к президенту РФ Владимиру Путину предприниматель побывал в пенитенциарных учреждениях вместе с одним из руководителей частной военной компании (ЧВК) Вагнера Дмитрием Уткиным, отмечает Vot-tak.tv. По его данным, Пригожин пообещал заключенным, согласившимся воевать, свободу через полгода, а также заявил, что в боестолкновениях заключенные могут "делать с украинцами все, что захотят". В то же время попытка побега и сдачи в плен грозит расстрелом со стороны "вагнеровцев", указал Пригожин.

700 человек из ИК-15 и 300 заключенных другой колонии

В ИК-15 около 700 человек согласились отправиться в Украину, пишет онлайн-издание. Еще 300 человек удалось завербовать в другой колонии Ростовской области, сообщил неназванный собеседник Vot-tak.tv, попросив не указывать номер этого учреждения.

Евгений Пригожин фигурирует сразу в нескольких санкционных списках США и Евросоюза. Бизнесмену запрещено иметь активы в ЕС.

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