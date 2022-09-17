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Фото: Daniel Kubirski/picture alliance
КонфликтыУкраина

ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных на войну

Жан Рофе
11 мин. назад

Заключенных вывозят из колоний на войну в Украине под видом этапирования для следственных действий по линии СК и ФСБ, сообщило онлайн-издание SOTA.

https://www.dw.com/ru/cvk-vagnera-prinuditelno-nabiraet-zaklucennyh-na-vojnu-s-ukrainoj/a-63159773

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины. Об этом сообщило в субботу, 17 сентября, онлайн-издание SOTA, указав, что в его распоряжении имеется переписка в чате между одним из заключенных ИК-4 в республике Марий Эл с его бывшей девушкой.

Судя по переписке от 14 сентября, скриншот которой издание опубликовало в своем Telegram-канале, вербовщики из ЧВК Вагнера отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям, как убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, "и всё: там грузят в воронок - и на аэродром". Завербованным заключенным, как отмечает издание, обещают деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

Вывоз заключенных из колоний, по данным SOTA, оформляется как "этапирование для производства следственных действий" по линии Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), сотрудники которых "сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины".

Вербовка заключенных для отправки на войну в Украине

О том, что в российских колониях идет вербовка заключенных для участия в войне в составе ЧВК Вагнера, СМИ сообщают еще с начала июля. Правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказывала DW, что заключенных агитировал в том числе и лично бизнесмен Евгений Пригожин, которому принадлежит ЧВК Вагнера.

14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, в котором человек, похожий на Пригожина, рассказывает заключенным одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине. Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, в ответ на запрос телеканала RTVI назвала этого мужчину "чудовищно похожим" на бизнесмена. Сам Пригожин прокомментировал ситуацию словами: "Либо ЧВК и зэки - либо ваши дети".

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