Деоккупация Харьковщины: пыточные и массовые захоронения

За неделю работы на деоккупированных частях Харьковской области полиция Украины обнаружила по меньшей мере 10 пыточных и массовое захоронение в Изюме на 445 могил. Большинство погибших - гражданские.

Уже неделю сотрудники Национальной полиции Украины работают в освобожденных от войск РФ районах Харьковской области - документируют вероятные военные преступления РФ и выявляют местных коллаборантов. Основная работа ведется по направлению Балаклея, Изюм, Шевченковое, Купянск, Волчанск, Липцы, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге в Киеве в пятницу, 16 сентября. За это время правоохранители открыли в области 204 уголовных производства по вероятным военным преступлениям россиян.

Как рассказал Клименко, полицейские обнаружили по меньшей мере 10 мест, где оккупанты удерживали и пытали людей. Так, две пыточные войска РФ обустроили в Балаклее - в местном отделении полиции и типографии.

Пытки током, молотками и "удавками"

Через камеры изолятора местной полиции, по данным Клименко, прошли около 40 человек, которых содержали там без надлежащих санитарно-гигиенических условий сроком от недели до 48 дней. Отдельную камеру обустроили для женщин. Для гигиены им предоставляли только медицинские маски, в туалет выводили дважды в день.

Комната в застенках в Балаклее, в которой российские оккупанты удерживали женщин Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

Правоохранители установили, что в Балаклейском изоляторе находились подразделение ОМОНа из Тольятти, представители Федеральной службы безопасности РФ, бойцы псевдообразования "ЛНР", которые несли внешнюю охрану здания, и подразделения российской национальной гвардии.

"В Балаклее также была пыточная в типографии - куда более жестокая. На территорию типографии было завезено четыре пластиковых бокса из здания суда, и людей держали в этих прозрачных боксах круглосуточно в течение многих дней", - сообщил глава Нацполиции. По его данным, людей там пытали электрическим током, молотками и так называемыми "удавками". "Удавка - это два деревянных или металлических крючка, между ними проволока, которой давили человека. Один из погибших наших граждан был задушен таким образом - аграрий сорока лет", - добавил руководитель ведомства.

Шесть других пыточных правоохранители обнаружили в Изюме, по одной - в Волчанске и в селе Граково.

Также, по словам Клименко, россияне пытали не только украинцев, но и граждан других стран. Он рассказал, что во время попытки эвакуации войска РФ задержали семь студентов Купянского медицинского колледжа, граждан Шри-Ланки, и удерживали в пыточной в Волчанске - на территории агрегатного завода. "Над ними издевались. У двух людей на больших пальцах ног плоскогубцами оторваны ногти", - рассказал глава Нацполиции и добавил, что сейчас они находятся в безопасности, однако их психологическое состояние тяжелое.

Массовое захоронение на 445 могил в "почти полностью разрушенном" Изюме

В целом Клименко сообщил, что в настоящее время известно про примерно 50 погибших гражданских на освобожденных территориях Харьковской области. Он отметил, что эта цифра не окончательная, в нее, в частности, не включены данные по выявленному массовому захоронению в "почти полностью разрушенном" Изюме.

Эксгумацию тел, которых, по данным полиции, там около 445, их идентификацию и установление обстоятельств смерти начали только 16 сентября. По предварительным данным, большинство из похороненных - гражданские жители, отметил Клименко. Среди найденных в Харьковской области тел были и люди с отрезанными ушами.

По данным Нацполиции, в захоронении в Изюме - около 445 могил Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

"Каждый, кто сотрудничал с россиянами, ответит по закону"

Одним из направлений работы правоохранителей на освобожденных территориях является поиск и установка коллаборантов. Как отметил Клименко, проверяют всех, кто так или иначе сотрудничал с оккупантами. Тяжесть преступления будет устанавливаться судом. "Есть люди, которые кормили российских солдат и играли с ними в карты. Суд должен определить - коллаборанты они или нет", - отметил глава Нацполиции.

По его словам, представители местных властей деоккупированных частей Харьковской области и правоохранительных органов, работавших с РФ, сбежали на территорию России или так называемой "ЛНР". Им объявят о подозрениях заочно.

Некоторые главы поселковых советов, подозреваемые в сотрудничестве с оккупантами, остались и находятся под следствием. Особую опасность представляют те, кто показывал дорогу для прохода диверсионно-разведывательных групп РФ, выдавал россиянам украинских военных и позиции Вооруженных сил Украины, пытался работать в школах и преподавать по российской программе, отметил Клименко.

В то же время он добавил, что у полиции нет информации о педагогах из РФ, прибывших в Харьковскую область для работы в учебных заведениях, но не исключил, что такие данные есть в распоряжении других правоохранительных органов. В настоящее время в целом по стране полицией открыто 19 уголовных производств касательно коллаборационизма педагогов, четырем из них объявили о подозрении, сообщил Игорь Клименко.

Кроме того в производстве Государственного бюро расследований находится "несколько десятков" дел в отношении работников Нацполиции, которые согласились работать с российскими оккупантами. Как заверил Клименко, это менее 0,5 процента персонала.

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