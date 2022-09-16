Что оставили после себя в Балаклее российские войска

Балаклея. Первые дни после деоккупации. Улицы безлюдны. Иногда видны редкие прохожие, нет движения гражданских автомобилей, только военные машины и техника. Жители передвигаются по улицам преимущественно на велосипедах, поскольку общественный транспорт не всегда работал во время оккупации, а затем вообще остановился.

Пожилые люди везут воду в бутылках и коробки с гуманитарной помощью, которые прикручены к багажникам велосипедов различными способами - проводами и тряпками. "У нас в многоэтажке вода исчезла вместе со светом где-то 10 дней назад, когда началось наступление наших", - говорит пожилой мужчина, представившийся Николаем Ивановичем. Он спешит, потому что хочет проверить, раздают ли на соседней улице "гуманитарку": "Говорят, что это макароны и консервы от Харьковской военной администрации".

Раздача гуманитарной помощи в Балаклее Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

Другая женщина тоже подходит к корреспонденту DW и говорит, что она живет не только без воды и света, но и без дома: "Вот мне 72 года, а у меня ничего не осталось. Дом сгорел во время обстрела - ракета попала в крышу. По соседям собрала какую-то одежду". Ее зовут Неля Михайловна и она действительно одета странно, как и многие другие люди. На ней - зимние вещи поверх летних, обшарпанные летние тапочки, скрученные сверху чем-то вроде скотча или резинки, теплые носки…Заметно, что не у всех людей была возможность стирать вещи.

Соседи-коллаборанты

Неля Михайловна рассказывает об ужасах оккупации, продолжавшейся почти семь месяцев, о том, как она в начале вторжения и перед деоккупацией постоянно сидела в погребе, как она боялась, что к ней во двор придут русские солдаты, потому что у нее сын служил в армии.

Но больше всего, говорит женщина, она боялась соседей, которые, как она заметила, были в дружеских отношениях с русскими солдатами. "Они могли меня просто "сдать" из-за того, что сын в армии и я за Украину", - говорит Неля Михайловна и добавляет, что в городе было много таких соседей, которые "кланялись сначала россиянам, потом украинской армии и от всех брали и берут гуманитарку". "Мне сын строго приказал, что даже если я с голоду буду умирать, ничего у русских не брать!" - объясняет женщина.

И таких соседей, судя по рассказам местных жителей, было немало. "Да, а что вы хотите?! Балаклея и район, Изюм когда-то были форпостом харьковских коммунистов. Меня это не удивляет!" - говорит 45-летняя Олеся, стоящая возле магазина в поселке Вербовка, рядом с Балаклеей. Она рассказывает, что вышла из дома несколько дней назад, когда село вернула под контроль украинская армия: "До этого была постоянно в доме и в огороде, не хотела видеть этих "оккупантов" и их "прихлебателей".

Безлюдная площадь в центре Балаклеи Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

В Балаклее и Вербовке люди рассказывают о местных чиновниках, которые, по их словам, фактически "сдали" российской армии целый район. Местный предприниматель Евгений не сдерживает эмоций: "Представьте себе, наш глава ОТГ сказал, что надо "слушаться русских" и жить теперь под российским флагом." Евгений удивляется, почему этих чиновников раньше не распознали в СБУ. Тот же вопрос задает еще один житель Балаклеи Александр. Он уверен, что, "если бы этих чиновников "распознали", "российская армия не зашла бы в район без сопротивления".

Балаклейские застенки

Александр, как и многие другие местные, охотно рассказывает о том, как жили в оккупации. Но на вопрос о том, можно ли обнародовать их фото и фамилию, люди отвечают категорическим отказом. "Сейчас точно не нужно", – говорит Александр. Он объясняет, что "нужно быть осторожным со словами". Он это понял, когда во время оккупации российские военные забирали его знакомых - бывших военных, воинов-участников АТО, просто тех, кто что-то говорил о возвращении украинских властей: "Киевская Буча - это было быстро и ужасно. А у нас все растянулось во времени. Представьте, сколько у них было времени!"

Следователи работают на месте, где россияне устроили тюрьму в Балаклее Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

Что именно делали российские военные с задержанными гражданами Украины, выясняет харьковская полиция, в частности, собирая показания у местных жителей. Во многих деоккупированных селениях проводят эксгумацию наспех закопанных тел замученных и убитых людей. У одних отсутствуют уши, у других все тело в кровоподтеках из-за побоев, некоторые убиты выстрелом в затылок.

В помещении полицейского отделения в Балаклее, как установлено, была организована "пыточная". Начальник главного следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов показывает корреспонденту DW комнату, где удерживали женщин. Грязные матрасы на полу, остатки крови. "Сколько женщин здесь было, почему их задержали и кто они были, мы еще не установили", – рассказывает DW Болвинов.

Комната, в которой российские оккупанты удерживали женщин Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

В комнате, где удерживали мужчин, на стенах чем-то написаны или вырезаны даты – апрель, май, март, август. На дверях - рисунки детей из России, на одном из них, датированном 31 мая, мальчик нарисовал солнце, флаг РФ, цветочки и написал, что "наши (российские. - Ред.) защитники Отечества - лучшие". Следователи снимают отпечатки пальцев и с этого рисунка, и с бутылок водки российского производства, найденных здесь в большом количестве. Один следователь говорит, что "вероятно, одни из отпечатков принадлежат военному, участвовавшему в пытках гражданских в Ирпене".

Житель Балаклеи Артем Ларченко попал в эти застенки из-за того, что его брат служил в ВСУ, его здесь продержали здесь 49 дней. Мужчину пытали током, пытаясь узнать о дислокации украинских военных подразделений: "Я им говорю, что ничего не знаю, а они снова включают ток". Артем сообщил полиции о том, что вместе с ним в застенке было еще несколько мужчин, что он постоянно слышал крики людей: мужчин и женщин. Он рассказывает это все, сжимая кулаки, и говорит, что вряд ли сможет узнать всех палачей: "Но одного точно я узнаю, где угодно".

Балаклея освобождена, но у границы с РФ идут бои

Жители освобожденной Харьковской области признаются, что только начинают привыкать к тому, что уже нет оккупационных войск. Люди рассказывают о том, что подразделения россиян и так называемой "ЛНР" уходили очень быстро. Местная жительница Татьяна говорит, что в последний день оккупации к ней забежали военные с автоматами, начали обстреливать комнаты и требовать отдать ключи от микроавтобуса. "Они были очень взбешены, кричали, что мы все здесь "нацисты", "бандеровцы" и нас надо уничтожить", - говорит Татьяна и добавляет, что надеется, что оккупантам далеко на ее автомобиле не удалось уехать.

Артем Ларченко 49 дней провел в застенке у российских оккупантов Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

О том, что российские военные скрывались на гражданском транспорте, рассказывают многие жители. На улицах освобожденных городов и поселков видна брошенная российская военная техника, автомобили с военными номерами РФ, с символами Z. Не все местные жители поняли, почему оккупационные войска бросили технику и так быстро скрылись. Александр из Балаклеи уверен, что они выходили из окружения и что этому предшествовал массированный многочасовой обстрел со стороны украинской армии.

Вопрос о том, чувствуют ли они себя в безопасности, ведь у границы Украины с РФ еще идут бои, у женщин вызывают слезы. "Нет! Пожалуйста! Нас защитит украинская армия!" - выражает надежду Неля Михайловна. Другая молодая женщина с дочкой, которая плачет из-за того, что ее чуть не задавили в очереди за гуманитаркой, вытирает слезы ребенка и говорит, что она еще не пришла в себя и, пожалуй, уедет отсюда к знакомым на Западную Украину: "У нас дом частично разрушен , живем у соседей. Я это все сама не отремонтирую, и ребенку надо ходить как-нибудь в школу".

Мимо проезжает колонна военной техники, и люди, чем бы они ни занимались, начинают улыбаться и машут руками, приветствуя украинских военных. Военные отвечают тем же и сигналят многократно.

Поездка корреспондентки DW в Балаклею состоялась в рамках пресс-тура, организованного МВД Украины и Харьковской областной военной администрацией для иностранных и украинских журналистов.

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