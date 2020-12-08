Владимир Зеленский приехал в Изюм в Харьковской области

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области остается главной темой, связанной с войной в Украине. В регионе в среду, 14 сентября, побывал президент Владимир Зеленский. С начала войны лидер Украины находится постоянно на связи с лидерами западных стран. А российскому президенту накануне позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Какие темы обсуждались в ходе этих переговоров?
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