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Владимир Зеленский приехал в Изюм в Харьковской области

4 ч. назад

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области остается главной темой, связанной с войной в Украине. В регионе в среду, 14 сентября, побывал президент Владимир Зеленский. С начала войны лидер Украины находится постоянно на связи с лидерами западных стран. А российскому президенту накануне позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Какие темы обсуждались в ходе этих переговоров?

https://www.dw.com/ru/zelenskij-v-izume-zacem-solc-zvonil-putinu-cto-proishodit-na-granice-armenii-i-azerbajdzana-dw-novosti-14092022/video-63121622
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Информационно-аналитическая программа Deutsche Welle, в центре внимания которой - события в Европе и России. Выходит шесть раз в неделю на сайте DW, в эфире телеканалов-партнеров и на канале DW в Youtube. 

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