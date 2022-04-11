Буча и другие места трагедий под Киевом. Фотографии

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.