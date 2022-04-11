Буча и другие места трагедий под Киевом. Фотографии

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Каждый новый день приносит сейчас все более и более ужасающие и невыносимые фотографии из Киевской области. Эксгумации, опознания тел, похороны убитых и погибших...
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