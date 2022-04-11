 Буча и другие места трагедий под Киевом. Фотографии | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.04.2022

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Украина

Буча и другие места трагедий под Киевом. Фотографии

Каждый новый день приносит сейчас все более и более ужасающие и невыносимые фотографии из Киевской области. Эксгумации, опознания тел, похороны убитых и погибших...

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.

  • Гавронщина, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.

  • Бузовая, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.

  • Бузовая, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.

  • Бородянка, 9 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

  • Бороднянка, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

  • Бородянка, 8 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на полночь 11 апреля ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара по правам человека. Реальные цифры - выше. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только в этом осажденном городе за время войны погибло более 10 тысяч мирных жителей.

    Автор: Николай Пермяков


  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.

  • Буча, 12 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.

  • Буча, 11 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.

  • Гавронщина, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.

  • Бузовая, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.

  • Бузовая, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.

  • Бородянка, 9 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

  • Бороднянка, 10 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

  • Бородянка, 8 апреля

    Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области

    С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на полночь 11 апреля ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара по правам человека. Реальные цифры - выше. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только в этом осажденном городе за время войны погибло более 10 тысяч мирных жителей.

    Автор: Николай Пермяков


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• Фотохроника войны в Украине
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