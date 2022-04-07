Резня в Буче и ее отрицатели. Мнение историка

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В специальной колонке для DW Александр Фридман рассуждает о том, можно ли достучаться до тех, кто продолжает верить российской пропаганде.
В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман рассуждает о том, почему среди русскоязычных, даже тех, кто давно живет в западных странах, встречается немало "отрицателей Бучи". И объясняет, почему во время войны изменить их образ мышления, скорее всего, нельзя. Обсудить точку зрения Александра Фридмана и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".
В начале апреля 2022 года у Европы появилось новое место памяти: в городе Буча под Киевом жертвами российских войск стали, по украинским данным, более 300 гражданских лиц. Миру еще предстоит узнать всю правду о резне в Буче, но уже то, что известно на сегодняшний день, шокирует и ужасает: в Европе произошло злодеяние, которое казалось невозможным в 21 веке и напоминает о самых печальных страницах европейской истории 20 века.
В западных странах первые дни апреля прошли под знаком трагедии в Буче. В прессе опубликовались и обсуждались фото и видео с места событий, американские и европейские политики делали громкие заявления, грозили России новыми санкциями и обещали поддержать Украину. На этом фоне в Берлине 3 апреля состоялся пророссийский автопробег, в котором приняли участие около 900 человек. Официально они протестовали против "дискриминации" русскоязычного населения в Германии в связи с войной в Украине, но на самом же деле - провели акцию в поддержку Владимира Путина и его "специальной операции". Берлинская акция вызвала бурю негодования как в Германии, так и за ее пределами. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и вовсе назвал ее "позорным автопробегом", а немецкая пресса взяла данный термин на вооружение.
Участники берлинского автопробега под российскими и советскими флагами не заметили резню в Буче? Не захотели ее заметить? Их не убедили фото и видео, которые повергли в шок европейцев и американцев? А может быть им пришлись по душе российские сообщения, в которых трагедию цинично назвали "инсценировкой", а затем и вовсе перевернули с ног на голову, объявив украинцев преступниками и убийцами, а российских военнослужащих и российское государство "жертвами подлой провокации"?
Журналистам ряда немецких изданий удалось побеседовать с участниками автопробега, а в их ответах присутствовал широкий спектр реакций - от незнания и отрицания до ретрансляции российского пропагандистского нарратива.
Состав участников пророссийской акции был весьма неоднородным: мужчины и женщины разных возрастов, некоторые даже с детьми; симпатизирующие Путину уроженцы Германии без "российских корней", выходцы из России, Казахстана и других республик бывшего СССР. Многие из этих людей уже десятки лет живут в Германии, о происходящем в России имеют весьма отдаленное представление, а их знания русского языка оставляют желать лучшего. Большую или по крайней мере значительную часть своей жизни они провели в свободной и демократической Германии, в которой преодоление и изучение нацистского прошлого является повседневностью. Но ценности Основного закона ФРГ не стали их ценностями, их привлекает диктаторский режим Владимира Путина, развязавший кровавую войну в Европе. И если эти люди более чем месяц спустя после начала войны и несмотря на ужасы Бучи, Харькова, Чернигова и Мариуполя сохраняют верность Путину, то чего же можно ожидать от сторонников войны в Беларуси и, прежде всего, в России, у которых нет такого широкого доступа к объективной информации, которые десятилетиями живут в условиях жесткой диктатуры и которых Кремль и его белорусский союзник целенаправленно пичкают человеконенавистнической пропагандой?
"Позорный автопробег" в Берлине не является частным случаем. Он скорее отражает феномен, который широко распространен в России, но и наблюдается за ее пределами. Точно уловив исторические травмы и реваншистские комплексы, а также воспользовавшись отсутствием демократической культуры у значительной части населения, российские пропагандисты преуспели в распространении конспирологических теорий и радикальных антиукраинских и антизападных нарративов, результатом чего стала дегуманизация их аудитории. Под влиянием этой пропаганды, которую активно тиражирует и режим Лукашенко, находится и некоторая часть населения Беларуси, а также часть русскоязычного населения западных стран.
Восхищение Путиным, превозношение России и восприятие "коллективного Запада" в качестве "заклятого врага" стали частью идентичности и основой мировоззрения десятков миллионов людей. И если в Беларуси широко распространены антивоенные тенденции, то в России беспрецедентные санкции и международная изоляция привели к консолидации общества, которое чувствует угрозу извне, считает именно себя потенциальной жертвой Запада, а к страданиям Украины остается безучастным.
Непредвзятый анализ фото и видео из Бучи представляет угрозу для этого взгляда на мир, ибо вынуждает искать ответы на неприятные вопросы: как можно поддерживать Путина и российскую войну против Украины после того, что произошло под Киевом? Какую "денацификацию" проводили российские военнослужащие в Буче? И кто же после этого всего сами "денацификаторы"? От этих вопросов можно, разумеется, отмахнуться и представить Бучу как неизбежное в войне насилие, расписавшись тем самым в собственном моральном банкротстве. Но на такой радикальный вариант готовы пойти далеко не все сторонники войны.
Для людей, которые любую критику режима Путина воспринимают сегодня как личный вызов, угрозу и попытку очернить Россию, есть, однако, другой и при этом самый простой выход - продолжать верить российской пропаганде, у которой всегда есть простые ответы на самые сложные вопросы. В этой пропаганде Бучи нет и быть не может, ибо, как это сформулировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, неприемлема уже сама мысль о том, что "российские военные были способны на такое".
Можно ли еще достучаться до отрицателей Бучи и изменить их образ мышления? Во время войны, скорее всего, нет: если западные страны еще могут ограничить распространение российской пропаганды, то в самой России и в Беларуси следует ожидать ее дальнейшей радикализации на фоне неудачного для Москвы хода войны в Украине. Исторический опыт подсказывает, что на понимание и осмысления трагедии потребуются десятилетия, а рецидивы неизбежны: в Турции отрицание геноцида армян во время Первой мировой войны давно является частью государственной идеологии, отрицателей Холокоста можно встретить по всему миру, в самой России обеление практик сталинизма давно стало повседневностью, а в Сербии до сих пор хватает людей, которые не признают или даже оправдывают расстрел 8 тысяч мирных граждан в боснийской Сребренице в июле 1995 года. Теперь же, к сожалению, наступает время отрицателей Бучи.
Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта
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