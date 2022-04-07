Резня в Буче и ее отрицатели. Мнение историка

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман рассуждает о том, почему среди русскоязычных, даже тех, кто давно живет в западных странах, встречается немало "отрицателей Бучи". И объясняет, почему во время войны изменить их образ мышления, скорее всего, нельзя. Обсудить точку зрения Александра Фридмана и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

В начале апреля 2022 года у Европы появилось новое место памяти: в городе Буча под Киевом жертвами российских войск стали, по украинским данным, более 300 гражданских лиц. Миру еще предстоит узнать всю правду о резне в Буче, но уже то, что известно на сегодняшний день, шокирует и ужасает: в Европе произошло злодеяние, которое казалось невозможным в 21 веке и напоминает о самых печальных страницах европейской истории 20 века.

В западных странах первые дни апреля прошли под знаком трагедии в Буче. В прессе опубликовались и обсуждались фото и видео с места событий, американские и европейские политики делали громкие заявления, грозили России новыми санкциями и обещали поддержать Украину. На этом фоне в Берлине 3 апреля состоялся пророссийский автопробег, в котором приняли участие около 900 человек. Официально они протестовали против "дискриминации" русскоязычного населения в Германии в связи с войной в Украине, но на самом же деле - провели акцию в поддержку Владимира Путина и его "специальной операции". Берлинская акция вызвала бурю негодования как в Германии, так и за ее пределами. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и вовсе назвал ее "позорным автопробегом", а немецкая пресса взяла данный термин на вооружение.

Участники берлинского автопробега под российскими и советскими флагами не заметили резню в Буче? Не захотели ее заметить? Их не убедили фото и видео, которые повергли в шок европейцев и американцев? А может быть им пришлись по душе российские сообщения, в которых трагедию цинично назвали "инсценировкой", а затем и вовсе перевернули с ног на голову, объявив украинцев преступниками и убийцами, а российских военнослужащих и российское государство "жертвами подлой провокации"?

Журналистам ряда немецких изданий удалось побеседовать с участниками автопробега, а в их ответах присутствовал широкий спектр реакций - от незнания и отрицания до ретрансляции российского пропагандистского нарратива.

Буча, 6 апреля 2022 года

Состав участников пророссийской акции был весьма неоднородным: мужчины и женщины разных возрастов, некоторые даже с детьми; симпатизирующие Путину уроженцы Германии без "российских корней", выходцы из России, Казахстана и других республик бывшего СССР. Многие из этих людей уже десятки лет живут в Германии, о происходящем в России имеют весьма отдаленное представление, а их знания русского языка оставляют желать лучшего. Большую или по крайней мере значительную часть своей жизни они провели в свободной и демократической Германии, в которой преодоление и изучение нацистского прошлого является повседневностью. Но ценности Основного закона ФРГ не стали их ценностями, их привлекает диктаторский режим Владимира Путина, развязавший кровавую войну в Европе. И если эти люди более чем месяц спустя после начала войны и несмотря на ужасы Бучи, Харькова, Чернигова и Мариуполя сохраняют верность Путину, то чего же можно ожидать от сторонников войны в Беларуси и, прежде всего, в России, у которых нет такого широкого доступа к объективной информации, которые десятилетиями живут в условиях жесткой диктатуры и которых Кремль и его белорусский союзник целенаправленно пичкают человеконенавистнической пропагандой?

Восхищение Путиным - часть идентичности миллионов людей

"Позорный автопробег" в Берлине не является частным случаем. Он скорее отражает феномен, который широко распространен в России, но и наблюдается за ее пределами. Точно уловив исторические травмы и реваншистские комплексы, а также воспользовавшись отсутствием демократической культуры у значительной части населения, российские пропагандисты преуспели в распространении конспирологических теорий и радикальных антиукраинских и антизападных нарративов, результатом чего стала дегуманизация их аудитории. Под влиянием этой пропаганды, которую активно тиражирует и режим Лукашенко, находится и некоторая часть населения Беларуси, а также часть русскоязычного населения западных стран.

Александр Фридман

Восхищение Путиным, превозношение России и восприятие "коллективного Запада" в качестве "заклятого врага" стали частью идентичности и основой мировоззрения десятков миллионов людей. И если в Беларуси широко распространены антивоенные тенденции, то в России беспрецедентные санкции и международная изоляция привели к консолидации общества, которое чувствует угрозу извне, считает именно себя потенциальной жертвой Запада, а к страданиям Украины остается безучастным.

Непредвзятый анализ фото и видео из Бучи представляет угрозу для этого взгляда на мир, ибо вынуждает искать ответы на неприятные вопросы: как можно поддерживать Путина и российскую войну против Украины после того, что произошло под Киевом? Какую "денацификацию" проводили российские военнослужащие в Буче? И кто же после этого всего сами "денацификаторы"? От этих вопросов можно, разумеется, отмахнуться и представить Бучу как неизбежное в войне насилие, расписавшись тем самым в собственном моральном банкротстве. Но на такой радикальный вариант готовы пойти далеко не все сторонники войны.

На осмысление трагедии потребуются десятилетия

Для людей, которые любую критику режима Путина воспринимают сегодня как личный вызов, угрозу и попытку очернить Россию, есть, однако, другой и при этом самый простой выход - продолжать верить российской пропаганде, у которой всегда есть простые ответы на самые сложные вопросы. В этой пропаганде Бучи нет и быть не может, ибо, как это сформулировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, неприемлема уже сама мысль о том, что "российские военные были способны на такое".

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Можно ли еще достучаться до отрицателей Бучи и изменить их образ мышления? Во время войны, скорее всего, нет: если западные страны еще могут ограничить распространение российской пропаганды, то в самой России и в Беларуси следует ожидать ее дальнейшей радикализации на фоне неудачного для Москвы хода войны в Украине. Исторический опыт подсказывает, что на понимание и осмысления трагедии потребуются десятилетия, а рецидивы неизбежны: в Турции отрицание геноцида армян во время Первой мировой войны давно является частью государственной идеологии, отрицателей Холокоста можно встретить по всему миру, в самой России обеление практик сталинизма давно стало повседневностью, а в Сербии до сих пор хватает людей, которые не признают или даже оправдывают расстрел 8 тысяч мирных граждан в боснийской Сребренице в июле 1995 года. Теперь же, к сожалению, наступает время отрицателей Бучи.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта

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