 Фотохроника войны в Украине. Страшные кадры из города Буча | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 04.04.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине. Страшные кадры из города Буча

Бойня в Буче. Фотографии убитых мирных жителей и разрушенного города под Киевом после освобождения от оккупации.

  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Война в Украине - Буча

    Снимок из города Буча, события в котором президент Зеленский назвал геноцидом украинского народа. Их осудили и лидеры зарубежных стран и международных организаций. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 2 апреля

    Война в Украине - Буча

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Война в Украине - Буча

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Война в Украине - Буча

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Война в Украине - Буча

    Снимок из города Буча, события в котором президент Зеленский назвал геноцидом украинского народа. Их осудили и лидеры зарубежных стран и международных организаций. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 2 апреля

    Война в Украине - Буча

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Война в Украине - Буча

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Война в Украине - Буча

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий 

 

Контекст

Евросоюз намерен привлечь Россию к ответственности за бойню в Буче

Брюссель будет поддерживать все меры по преследованию виновных в совершении зверств в Буче и других городах Украины, пообещал Боррель. В Польше и Испании заявили о геноциде в отношении Украины.  

Европа шокирована свидетельствами массовых убийств мирного населения под Киевом

Необходимо начать срочное расследование предполагаемого совершения военных преступлений российскими войсками в Буче и других пригродах Киева, заявляют в ЕС, Великобритании и Human Rights Watch.  

Берлин требует расследовать "преступления российских военных" в Буче

Необходимо привлечь к ответственности совершивших жестокие преступления в пригородах Киева и отдавших им приказы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Берлине призвали также ужесточить санкции против РФ.  

39-й день войны России против Украины: главные события

Зеленский считает события в Буче геноцидом. Германия и другие страны Запада готовят новые санкции против РФ. Карла дель Понте назвала Путина военным преступником и потребовала у МУС ордер на его арест.  

Из Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей для осмотра судмедэкспертов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 3 апреля.  

Human Rights Watch: Военные преступления ВС РФ - не единичные случаи

По всей видимости, совершение военных преступлений входит в военную тактику России, заявил директор Human Rights Watch в Германии.  

Политики, писатели, ученые призвали расследовать действия ВС РФ в Украине

Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев, Гарри Каспаров и другие члены так называемого Антивоенного комитета призвали демократические страны пожертвовать экономикой, чтобы спасти жизни людей в Украине.  

Глава Евросовета шокирован кадрами из Бучи и обещает РФ новые санкции

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 апреля.  

Война в Украине - Буча

Фотохроника войны в Украине. Снимки из города Буча после освобождения.  

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