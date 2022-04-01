Фотохроника войны в Украине. Страшные кадры из города Буча

Война в Украине - Буча

Снимок из города Буча, события в котором президент Зеленский назвал геноцидом украинского народа. Их осудили и лидеры зарубежных стран и международных организаций. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.