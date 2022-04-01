Фотохроника войны в Украине. Страшные кадры из города Буча

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Бойня в Буче. Фотографии убитых мирных жителей и разрушенного города под Киевом после освобождения от оккупации.
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Брюссель будет поддерживать все меры по преследованию виновных в совершении зверств в Буче и других городах Украины, пообещал Боррель. В Польше и Испании заявили о геноциде в отношении Украины.
Необходимо начать срочное расследование предполагаемого совершения военных преступлений российскими войсками в Буче и других пригродах Киева, заявляют в ЕС, Великобритании и Human Rights Watch.
Необходимо привлечь к ответственности совершивших жестокие преступления в пригородах Киева и отдавших им приказы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Берлине призвали также ужесточить санкции против РФ.
Зеленский считает события в Буче геноцидом. Германия и другие страны Запада готовят новые санкции против РФ. Карла дель Понте назвала Путина военным преступником и потребовала у МУС ордер на его арест.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 3 апреля.
По всей видимости, совершение военных преступлений входит в военную тактику России, заявил директор Human Rights Watch в Германии.
Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев, Гарри Каспаров и другие члены так называемого Антивоенного комитета призвали демократические страны пожертвовать экономикой, чтобы спасти жизни людей в Украине.