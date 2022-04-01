 Берлин требует расследовать ″преступления российских военных″ в Буче | Новости из Германии о Германии | DW | 03.04.2022

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Германия

Берлин требует расследовать "преступления российских военных" в Буче

Необходимо привлечь к ответственности совершивших жестокие преступления в пригородах Киева и отдавших им приказы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Берлине призвали также ужесточить санкции против РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Министр экономики Германии Роберт Хабек и канцлер ФРГ Олаф Шольц

После обнародования свидетельств предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими войсками в Буче, Ирпене и других пригородах Киева канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) потребовал провести их расследование. "Мы должны со всей жесткостью расследовать эти преступления российских военных", заявил он в воскресенье, 3 апреля, в Берлине. Преступники и те, кто давал им приказы, должны быть последовательно привлечены к ответственности, указал он.

Одновременно Шольц призвал предоставить доступ в данные районы Международному комитету Красного Креста и другим международным гуманитарным организациям. Также он обратился к Москве с призывом "наконец согласиться на прекращение огня и остановить боевые действия". Канцлер подчеркнул, что война бессмысленна и ничем не оправданна.

В кабинете министров ФРГ призвали ужесточить санкции против РФ

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила о необходимости ужесточить санкции в отношении РФ. "Невыносимо" видеть кадры из города Буча. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - написала немецкий министр в Twitter. Она также пообещала еще сильнее поддерживать Украину в ее обороне от вторгнувшихся на ее территорию российских войск.

Глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) также поддержал ужесточение санкций в отношении России после публикации материалов о предполагаемых военных преступлениях российской армии в Киевской области. "Это ужасное военное преступление не может остаться без ответа", - заявил он в интервью немецкому изданию Bild. Хабек указал, что усиленные штрафные меры против России уже находятся в стадии разработки "с партнерами в ЕС".

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) написал в Twitter о невыносимых кадрах, свидетельствующих о "преступном характере войны против Украины".

Федеральный президент обвинил РФ в совершении военных преступлений

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обвинил Россию в совершении тяжких военных преступлений в Украине. "Кадры из Бучи потрясают меня, они глубочайшим образом потрясают нас", - заявил он в Берлине. По словам Штайнмайера, украинцы "имеют все мыслимые основания обвинять Россию и требовать солидарность и поддержку своих друзей и партнеров". Одновременно глава германского государства заверил в продолжающейся солидарности и поддержке Украины Германией.

Ранее были опубликованы фотографии, сделанные в Буче фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил AFP, что после возвращения города под контроль Украины были похоронены в братских могилах 280 человек, а на улицах лежат еще большое число тел убитых жителей.

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    Автор: Николай Пермяков


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