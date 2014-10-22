Война в Украине: может ли Путин предстать перед судом в ФРГ или в Гааге?

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ начала расследование в связи с возможными военными преступлениями России на территории Украины. Генеральный прокурор при Верховном суде ФРГ Петер Франк (Peter Frank) инициировал так называемое структурное расследование, на основании которого затем можно будет возбудить уголовные дела в отношении конкретных обвиняемых. О перспективах проведения судебных процессов в Германии и возможности привлечь к уголовной ответственности российского президента Владимира Путина и высших должностных лиц России DW поговорила с Флорианом Йесбергером (Florian Jeßberger), профессором международного права в Берлинском университете имени Гумбольдта.

DW: Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк (Peter Frank) инициировал процедуру структурного расследования возможных военных преступлений, совершенных в Украине российскими военнослужащими. Что представляет собой структурное расследование? Какова его цель?

Флориан Йесбергер: Структурное расследование - это особый вид судебного разбирательства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Германии. В отличие от обычных судебных разбирательств, где речь идет о конкретных подозреваемых, структурные разбирательства, в первую очередь, направлены на сбор и документацию доказательств по более крупному комплексу преступлений, в данном случае, в ходе войны в Украине. Все возможные доказательства в этом случае собирает Федеральная прокуратура в Карлсруэ, чтобы впоследствии их можно было использовать в уголовном процессе против конкретного лица, который может проходить в Германии, в другой стране ЕС или в Международном уголовном суде в Гааге.

Флориан Йесбергер

- Почему Германия начала эту процедуру?

- Юридическим основанием для структурного разбирательства является Международный уголовный кодекс ФРГ, который позволяет начать экстерриториальное расследование определенного типа преступлений - военных преступлений, преступлений против человечности, преступлений агрессии - вне зависимости от того, где они были совершены. Под эти определения подпадают и действия, которые, возможно, были совершены в Украине военнослужащими российских ВС. А одной из причин, по которой Германия решила начать это расследование, безусловно, стал тот факт, что сейчас в страну прибывает огромное число беженцев из Украины, которые могут быть возможными свидетелями преступлений и предоставить определенные доказательства.

- Как выглядит процедура структурного расследования? Кто ее проводит?

- Обычно такие разбирательства находятся в юрисдикции Генерального прокурора при Верховном суде ФРГ в Карлсруэ - высшего органа уголовного преследования в стране. Генпрокурору помогает отдел в Федеральном ведомстве по уголовным делам. Поскольку в данном случае речь идет о возможных преступлениях за рубежом, провести следственные действия на местах - в Украине или в России - по понятным причинам невозможно. Поэтому первое, что необходимо сделать, это собрать и задокументировать доказательства, которые, возможно, могут предоставить свидетели в Германии или СМИ.

- О каких доказательствах может идти речь? И кто будет их собирать?

- Какие именно свидетельства и какая информация будут рассмотрены, предстоит решать Генеральному прокурору. Германия не впервые проводит расследование возможных военных преступлений, совершенных за рубежом, и Верховный суд в Карлсруэ знаком с процедурой сбора данных. Это может быть информация из открытых источников, или показания свидетелей - беженцев из Украины. Есть целый ряд данных от правозащитных организаций - от Amnesty International до ООН. Генпрокурор изучит все эти отчеты, чтобы сделать заключение, можно ли на их основе инициировать судебное разбирательство.

- Каковы перспективы того, что дело будет доведено до суда?

- Ответ на вопрос о том, удастся ли возбудить уголовные дела в Германии против конкретных обвиняемых, в настоящее время может быть только умозрительным. С одной стороны, для уголовного разбирательства и вынесения обвинительного приговора в Германии необходимо, чтобы обвиняемые находились в этой стране. Это главная предпосылка, так что в этом смысле шансы невелики.

С другой стороны, стоит вспомнить о том, что в ФРГ состоялись судебные процессы в связи с военными преступлениями в Сирии, и это говорит о том, что шансы начать уголовный процесс все же есть. Ну и, кроме того, ордер на арест в отношении определенного человека, выписанный в Германии, можно привести в исполнение на всей территории Евросоюза. И это может стать отправной точкой для проведения уголовного процесса в Германии.

- Иными словами, если подозреваемые в военных преступлениях не будут находиться на территории ЕС, начать против них процесс и вынести приговор заочно невозможно?

- Так и есть. В соответствии с уголовно-процессуальным правом Германии нельзя вести судебный процесс, если обвиняемый находится вне зоны досягаемости правоохранительных органов страны. Присутствие обвиняемого в Германии или его экстрадиция - обязательное условие для вынесения обвинительного приговора. Судебное разбирательство в отношении отсутствующих лиц в Германии невозможно. Но возможно структурное разбирательство, не направленное против отдельных лиц, а расследующее весь комплекс преступлений и собирающее свидетельства военных преступлений. Эти доказательства могут быть задействованы против человека, в отношении которого возбуждено конкретное уголовное дело.

В Европе очень хорошо организовано сотрудничество между органами прокуратуры разных стран и международными уголовными судами. Так что доказательства, собранные в Германии, можно будет применить даже в том случае, если уголовное разбирательство будет проходить, к примеру, в Польше или в Международном уголовном суде в Гааге.

- Если дело дойдет до суда, где будет проходить процесс и кто в этом случае будет ответчиком?

- Если в Германии будет проходить уголовный процесс в связи с военными преступлениями в Украине, обвиняемым на нем, как и на всех других судебных процессах, будет конкретный исполнитель или несколько конкретных исполнителей. Уголовное преследование против государства не проводится. Место проведения процесса зависит от различных обстоятельств, но обычно в таких случаях разбирательство в первой инстанции проходит в Высших земельных судах Германии, которые занимаются такими серьезными правонарушениями, как военные преступления или преступления против человечности.

- Может ли Путин как главнокомандующий стать ответчиком на таком суде?

- До тех пор пока Путин остается действующим президентом России, он не может предстать перед уголовным судом в Германии. Этому препятствует международное право, а именно международно-правовой принцип иммунитета. Этот иммунитет не распространяется на представителей более низкого звена, совершивших уголовные преступления, например, на генералов или солдат, но он защищает от государственного уголовного преследования руководителей высшего ранга, таких, как, в данном случае, глава государства, министр иностранных дел или министр обороны. И здесь правовая ситуация в Германии ничем не отличается от международной.

Однако в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, который параллельно расследует преступления, совершенные Россией во время войны в Украине, это ограничение не действует. Так что МУС может - по крайней мере, с точки зрения закона, - начать уголовное преследование против Владимира Путина.

- Какое наказание может грозить обвиняемым в военных преступлениях, если суд признает их виновными?

- За военные преступления и преступления против человечности уголовное законодательство предусматривает самые суровые формы наказания - вплоть до пожизненного заключения. Конечно, приговор будет зависеть от каждого конкретного случая, но в том, что это будут серьезные наказания, можно не сомневаться.

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