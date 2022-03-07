 В Германии начато расследование военных преступлений России в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 08.03.2022

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Германия

В Германии начато расследование военных преступлений России в Украине

Федеральная прокуратура в Карлсруэ собирает доказательства и документирует предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время войны в Украине.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ

Федеральная прокуратура в Карлсруэ

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ начала расследование связи с возможными военными преступлениями России на территории Украины. Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк (Peter Frank) открыл так называемое "структурное расследование", заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном во вторник, 8 марта.

У прокуратуры есть конкретные доказательства

По информации агентства dpa, у федеральной прокуратуры имеются конкретные данные, указывающие на уже совершенные в Украине военные преступления.  Кроме того, существуют опасения, что число таких преступлений будет расти.

Как отмечает еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в сфере правосудия, прокуратура располагает сообщениями о применении кассетных бомб, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводу, хранилищу ядерных отходов и ТЭЦ. Кроме того, в центре внимания окажутся свидетельства о так называемых списках целей, которые, согласно различным свидетельствам, составляются российскими подразделениями и находящимися в Украине чеченцами, указывается далее. По имеющимся данным, в эти списки внесены высокопоставленные украинские политики.

На первом этапе структурного расследования речь идет о сборе и документировании как можно большого числа доказательств. На их основании впоследствии предполагается привлечь к уголовной ответственности конкретных обвиняемых.

Германия вправе преследовать вероятных военных преступников по всему миру

Согласно Международному уголовному кодексу, генеральный прокурор Германии имеет право преследовать виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во всем мире. Аналогичные расследования ведутся в Карлсруэ в отношении представителей сирийского режима, по некоторым уже вынесены обвинительные приговоры.

Ранее о подаче заявлений в Федеральную прокуратуру Германии заявили бывший министр юстиции страны Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) и экс-глава МВД ФРГ Герхарт Баум (Gerhart Baum). "Важно уже сейчас, когда приезжают беженцы, начать расследование и собирать улики, чтобы внести ясность, что ответственные за эту агрессивную войну не останутся безнаказанными", - заявила Лойтхойссер-Шнарренбергер.

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    Автор: Николай Пермяков


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