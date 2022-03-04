В Германии призвали начать расследование против Путина

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Важно, чтобы все представители военно-политических структур РФ, ответственные за войну в Украине, знали, что расследование ведется и им может угрожать неизбежный арест, считает бывший министр юстиции ФРГ.
Федеральная прокуратура Германии должна начать расследование в отношении президента России Владимира Путина. С таким призывом выступила бывший министр юстиции ФРГ Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) в эфире телеканала ZDF в понедельник, 7 марта. "Речь идет о применении международного уголовного права, которое действует и в Германии", - подчеркнула она.
Юрист напомнила, что аналогичные принципы "универсальности права" уже использовались в ФРГ в процессах против тех, кто несет ответственность за войну в Сирии. Речь идет о том, чтобы преступления против человечности, такие как целенаправленные атаки против гражданского населения, преследовались не только Международным уголовным судом, но и "по всему миру" в рамках национального правосудия. "Важно уже сейчас, когда приезжают беженцы, начать расследование и собирать улики, чтобы внести ясность, что ответственные за эту агрессивную войну не останутся безнаказанными", - заявила Лойтхойссер-Шнарренбергер, которая представляет Свободную демократическую партию (СвДП), входящую в правящую коалицию в ФРГ.
По ее словам, "абсолютно неясно", предстанет ли российский президент перед судом и будет ли осужден. Важно, чтобы все представители военно-политических структур России, ответственные за войну в Украине, знали, что расследование ведется и им может угрожать неизбежный арест. "Я считаю, что одно это послание уже является очень-очень важным, чтобы люди поняли, что тем, кто действительно несет ответственность, не дадут сорваться с крючка", - подчеркнула бывший министр юстиции Германии.
7 марта Международный суд ООН начнет рассмотрение иска Украины против России. Киев, в частности, обвиняет Москву во вторжении под надуманным предлогом "геноцида русскоязычногонаселения Донбасса". Украина просит суд принять "временные меры" для защиты украинского народа до вынесения окончательного решения, то есть, по сути, приказать России остановить войну.
Кроме того, заручившись поддержкой 39 государств, расследование военных преступлений на территории Украины начинает Международный уголовный суд.
Совет ООН по правам человека 4 марта подавляющим большинством голосов проголосовал за проведение на самом высоком уровне расследования преступлений, совершенных после вторжения России в Украину, и за привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека.
Смотрите также: