Исследование: как Россия превратила Украину в страну "нацистов"

В публикуемом ежегодно Атласе гражданского общества анализируется состояние гражданского общества в мире и соблюдение прав и свобод. Его авторы - благотворительная организация, связанная с протестантскими церквями "Хлеб для мира" (Brot für die Welt), и международный альянс гражданских обществ CIVICUS - в нынешнем, пятом по счету атласе сфокусировали внимание на влиянии процесса цифровизации на свободу прессы и формирование гражданского общества.

Число людей, которые живут в открытом демократическом обществе, падает, а тех, кто проживает в странах, где подавляется гражданское общество, становится больше, говорится во вступительном слове главы организации Brot für die Welt Дагмар Пруин (Dagmar Pruin). Так, 70 процентов населения планеты сегодня живут в государствах, которые в атласе выделены оранжевым и красным цветом из-за того, что там существуют значительные ограничения свобод и прав человека.

Силке Пфайффер (Silke Pfeiffer), глава отдела прав человека и мира в организации "Хлеб для мира", заявила DW, что "только 3 процентам населения планеты посчастливилось жить в странах с гражданской сферой действия, которую можно охарактеризовать как открытую". При этом, согласно нынешнему атласу, в 2021 году ситуация ухудшилась в 14 странах мира.

Важность цифровых СМИ

Нынешний Атлас гражданского общества, опубликованный в среду, 6 апреля, уделяет особое внимание теме цифровизации. Для Руперта Штрахвица (Rupert Strachwitz), политолога и руководителя Maecenata Institut, очевидно, что гражданское общество получает большую выгоду от этого глобального процесса: "Возможность распространять информацию без "привратника" была одной из причин, по которой гражданское общество смогло так быстро развиваться за последние 30 лет".

Руперта Штрахвиц

Но обратной стороной развития цифровых СМИ является распространение дезинформации и разжигания ненависти. Атлас иллюстрирует это на примере Украины. Отдельная глава в обнародованном атласе посвящена тому, как Украина стала целью фейковых новостей и дезинформации со стороны РФ. "Ложь как оружие" - так озаглавили этот раздел его авторы. В нем говорится, что с начала конфликта на востоке Украины в 2014 году фейковые новости и дезинформация стали основной частью российской информационной войны РФ против Украины.

"С марта 2014 года Россия распространяла ложную информацию, чтобы расколоть украинское общество. В то время, как в Киеве протестовали против коррупции и антизападной пропаганды, по российским телеканалам Россия 24, НТВ, Первому каналу и другим пытались представить Киев в роли агрессора, а Украину - как фашистское и нацистское государство, которое управляется ЕС и НАТО и в котором оказывают давление на русских", - пишут авторы исследования.

Как Россия вела информационную войну против Украины

Право на информацию - это фундаментальное право человека и одновременно необходимая предпосылка для успешного функционирования гражданского общества, уверена Силке Пфайффер. Как она подчеркнула в интервью DW, если это право ограничивается из-за распространения ложных сообщений, то рушится основа для деятельности гражданского общества.

Силке Пфайффер

Фейковые новости должны были разобщить украинское общество и сделать так, чтобы в нем сложилось мнение, что вступление в ЕС опасно для Украины. Многие фейки, отмечается в атласе, сначала публиковались в России, а затем распространялись в Украине по русскоязычным телеканалам. Среди самых известных в атласе упоминается фейк о якобы "распятом в Славянске мальчике", а также целый ряд сфальфицированных новостей, связанных со сбитым в небе над Донбассом малайзийским "Боингом", выполнявшим рейс MH17.

Сложно сказать, сколько людей стали за эти годы жертвами кампании по дезинформации, указывается в атласе. Согласно данным исследования, проведенного в мае 2021 года независимой платформой Texty, интернет-ресурсы пророссийского содержания в месяц имели более 110 млн визитов. Соответствующие YouTube-каналы - более 120 миллионов просмотров.

Исследование швейцарского Center for Security Studies в Цюрихе и лондонской London School of Economics в Гарварде свидетельствует о том, что цифровые СМИ в сравнении с традиционными распространяют меньше дезинформации. Установлено, что существует 17 дезинформирующих нарративов в соцсетях. И им доверяют от 20 до 30 процентов украинского населения.

Согласно анализу украинской организации Crisis Media Center и эстонской Estonian Center of Eastern Partnership, среди множества нарративов, которые регулярно повторяются в российских новостях, самый распространенный - о нацистах в Украине и том, что в Украине идет гражданская война.

Как Украина пыталась защититься от фейковых новостей

Ка отмечается в атласе, российская пропаганда за эти годы стала сильнее и изощреннее. Но гражданское общество Украины до российского вторжения в страну 24 февраля 2022 года разработало эффективные механизмы защиты от нее, фактически заполнив пробелы, допущенные государством.

В качестве примера в атласе названа организация StopFake - одна из множества организаций, которая сделала своей задачей разоблачение фейков, распространяемых в украинском обществе. Среди сотрудников организации - журналисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности, IT-специалисты. Целью этой организации, как и ряда других, является не только разоблачение фальшивых новостей, но и обучение украинцев методам борьбы с дезинформацией.

Кроме того, как отмечается в атласе, с 2014 года президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский пытались защитить страну от СМИ, распространяющих фейковые новости. В свое время Порошенко запретил вещание 70 русскоязычных каналов в Украине, спустя три года были запрещены и заблокированы соцсесть "В контакте", поисковик Yandex.ru и портал Mail.ru.

В рамках борьбы с фейками и дезинформацией в Украине были запрещены около 25 изданных в России книг, в которых, по мнению украинской стороны, содержалась российская пропаганда. Ряду российских и международных журналистов был запрещен въезд в Украину.

Кроме того, с 2019 года в украинском парламенте было рассмотрено два спорных законопроекта, которые гарантировали широкие полномочия чиновникам в контексте борьбы с дезинформацией. Эти законопроекты под давлением гражданского общества не были приняты, отмечается в атласе гражданского общества, который анализировал ситуацию с гражданскими правами и свободами в 2021 году - до войны, которую Россия развязала против Украины.

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