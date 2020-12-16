 Лишь 12 процентов людей в мире живут в условиях свободы мнений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2021

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Мир

Лишь 12 процентов людей в мире живут в условиях свободы мнений

Пандемия привела к росту ограничений основных свобод во всем мире, следует из доклада "Атлас гражданского общества - 2021".

Организация Хлеб для мира

Организация "Хлеб для мира"

Лишь около 12 проц людей по всему миру могут свободно высказывать свое мнение, участвовать в собраниях и бороться с проявлениями несправедливости. Такая оценка содержится в докладе "Атлас гражданского общества -  2021", который представлен во вторник, 4 мая, в Берлине. Отчет подготовлен связанной с протестантскими церквями Германии благотворительной организацией "Хлеб для мира" (Brot für die Welt).

По сравнению с 2019 годом этот показатель существенно снизился - тогда он составлял 18 проц.

При этом 6,8 млрд человек вынуждены жить под давлением, в закрытых обществах и в условиях ограничений. Всего же почти 88 процентов населения Земли имеют дело с правительствами, ущемляющими их основные права и занимающимися гонениями.

"Власти используют пандемию для ограничения свобод"

По словам авторов доклада, ухудшение показателей по сравнению с данными двухгодичной давности связано, в частности с пандемией. Власти целого ряда стран используют ситуацию для ограничения основных свобод.

"Миллионы людей по всему миру столкнулись из-за коронавируса с угрожающими существованию трудностями. Протестующие выступали за справедливость, доступ к чрезвычайной помощи в условиях пандемии и прекращение коррупции и злоупотреблений", - пояснила Дагмар Пруин (Dagmar Pruin), с марта 2021 года возглавляющая Brot für die Welt. Однако в целом ряде стран власти были настроены на борьбу с митингующими, а не на устранение причин их выхода на улицы, указала Пруин.

В Италии и Франции отмечено отрицательное влияние на гражданские свободы

В 40 странах мира, включая Италию, Францию и Польшу, на гражданские свободы было отмечено "отрицательное влияние". В 47, - в том числе в США и Венгрии, - сфера деятельности гражданского общества была подвергнута "ограничениям". В 23 государствах - таких, как Египет, Азербайджан, Ирак, Китай - общественная жизнь оставалась закрытой для активистов. 

"Атлас гражданского общества 2021" был представлен организацией "Хлеб для мира" совместно с глобальным альянсом организаций гражданского общества и активистов Civicus.

В 2018 году эксперты Brot für die Welt отмечали, что только 2 процента населения Земли живут в условиях абсолютно  свободного гражданского общества.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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