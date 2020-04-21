Россия, Беларусь и Украина в рейтинге свободы прессы. Как повлияла пандемия?

"Репортеры без границ" опубликовали ежегодный мировой рейтинг свободы СМИ. Какое место заняли в нем Беларусь, РФ, Украина и ФРГ? В какой стране ситуация лучше, а где хуже всего?
Вводимые под предлогом борьбы с коронавирусом ограничения, участившиеся нападения на сотрудников СМИ, освещающих массовые протесты, а также война в Нагорном Карабахе, на которой погибли как минимум семь журналистов, - вот главные причины, по которым регион Восточной Европы и Центральной Азии оказался на предпоследнем месте в мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном организацией "Репортеры без границ" (RSF) 20 апреля. И это даже несмотря на небольшое улучшение ситуации там по сравнению с прошлым годом.
По мнению экспертов RSF, пандемия коронавируса привела к усилению репрессивных тенденций по всему миру. "Еще никогда с момента начала применения актуальной методики (для составления рейтинга свободы прессы в мире. - Ред.) в 2013 году число стран, где ситуацию со свободой прессы можно было оценить как "хорошую", не было таким малым. В 2020 году их количество сократилось с 13 до 12", - подчеркивают эксперты организации. По их данным, в 73 государствах из 180 независимая журналистика полностью или частично блокировалась, еще в 59 странах работа СМИ была затруднительной.
Во многих государствах ограничения на работу журналистов накладывались под предлогом борьбы с распространением коронавируса, говорится в докладе RSF.
Беларусь опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" за год на пять строчек и находится сейчас на 158-м месте из 180. "После спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий", - указывается в докладе организации. По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца 2020 года были задержаны или арестованы, многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.
После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, с августа по декабрь 2020 года доступ к интернету в Беларуси был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.
В январе 2021 года глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Жанна Кавелие отметила в интервью DW, что считает Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе. Ужесточение преследования независимых СМИ она связывает с общим усилением давления на гражданское общество, наблюдающимся в Беларуси с начала протестов против фальсификаций на выборах президента.
Украина опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" на одну позицию и занимает сейчас 97-е место в мире по уровню свободы прессы. По данным Института массовой информации, проводящего мониторинг условий работы СМИ в стране, на протяжении 2020 года там произошло как минимум 170 случаев нападения на журналистов. Это три четверти всех случаев нарушения свободы прессы в Украине в 2020 году.
Что касается России, то и она потеряла в глазах экспертов организации "Репортеры без границ" очки и опустилась в мировом рейтинге свободы прессы за год на одну позицию, до 150-го места. Основанием для этого стал ряд принятых в стране законов, которые ограничивают свободу прессы и усиливают контроль за пользователями в интернете, указывают эксперты.
С точки зрения организации, Роскомнадзор, осуществляющий наблюдение за работой СМИ в России, относится сегодня к "самым большим врагам интернета" в мире.
Отдельно оговаривается в докладе "Репортеров без границ" случай нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая в октябре 2020 года покончила жизнь самоубийством, не выдержав давления на нее со стороны государства.
Однако не только регион Восточной Европы вызывает у экспертов тревогу. В Германии, по данным RSF, насилие против журналистов в 2020 году достигло "ранее невиданных масштабов", из-за чего общая оценка ситуации в ФРГ была изменена с "хорошей" на "удовлетворительную".
В 2020 году число нападений на журналистов, по сравнению с предыдущим годом, в Германии увеличилось в пять раз: 65 нападений в 2020 году против 13 в 2019-м. Отмечается, что такие инциденты происходили чаще всего на фоне массовых демонстраций - таких, как акции за отмену антиковидных ограничений или в день 1 мая. "Журналистов избивали, пинали и сбивали с ног. В них плевали, им угрожали, их оскорбляли и мешали им выполнять свою работу", - говорится в докладе RSF.
Беспокойство в RSF вызывает ситуация и в других странах ЕС. Так, в Италии был зафиксирован целый ряд нападений на сотрудников СМИ, освещавших протесты против мер по борьбе с пандемией, а во Франции, по данным "Репортеров без границ", стражи правопорядка неоднократно применяли насилие к сотрудникам СМИ, в первую очередь, во время демонстраций против нового закона, запрещающего фото- и видеосъемку полицейских при исполнении.
Критично воспринимают в организации и ситуацию вокруг основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который уже третий год находится в британской тюрьме. В январе судья приняла решение не выдавать его США, однако обосновала это состоянием психики разоблачителя, а не защитой свободы мнений, напоминают эксперты RSF.
Примером для подражания, если судить по актуальному рейтингу свободы прессы в мире, остаются скандинавские страны.
На первом месте уже пятый год подряд находится Норвегия - и это несмотря на недовольство норвежских СМИ трудностями с доступом к данным, касающимся пандемии. Финляндия остается на втором месте. Швеция и Дания обменялись прошлогодними позициями, заняв третью и четвертую строчку в рейтинге соответственно.
А вот пятое место по уровню свободы прессы в мире занимает… Коста-Рика, поднявшаяся по сравнению с 2019 годом на две позиции. "Здесь, как ни в одной другой стране этого региона, уважают права человека и свободу мнений", - констатируют авторы отчета RSF.
На последних строчках рейтинга свободы прессы тоже мало что поменялось. Замыкает его Эритрея, на предпоследнем месте Северная Корея, а непосредственно перед ними - Китай (177 место) и Туркмения.
По словам официального представителя "Репортеров без границ" Михаэля Редиске (Michael Rediske), независимая журналистика является единственным средством против "пандемии дезинформации", которой уже на протяжении более года сопровождается пандемия коронавируса. По его наблюдениям, в прошедшем году многим журналистам было сложнее, чем когда бы то ни было работать без страха перед насилием и репрессиями.
"Надеюсь, что скоро мир вернется в нормальное состояние, а вместе с этим восстановится уважение к важной роли журналистики в здоровом обществе", - подчеркнул он.
Мировой рейтинг свободы прессы, ежегодно публикуемый организацией "Репортеры без границ", оценивает ситуацию в этой области в 180 странах мира. Данные для отчета за 2020 год собирались в период с середины декабря 2020 года по конец января 2021 года, поэтому они не учитывают последствия случившихся позже этого срока событий - таких, как военный переворот в Мьянме, оговаривается в документе.
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