Россия, Беларусь и Украина в рейтинге свободы прессы. Как повлияла пандемия?

Вводимые под предлогом борьбы с коронавирусом ограничения, участившиеся нападения на сотрудников СМИ, освещающих массовые протесты, а также война в Нагорном Карабахе, на которой погибли как минимум семь журналистов, - вот главные причины, по которым регион Восточной Европы и Центральной Азии оказался на предпоследнем месте в мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном организацией "Репортеры без границ" (RSF) 20 апреля. И это даже несмотря на небольшое улучшение ситуации там по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов RSF, пандемия коронавируса привела к усилению репрессивных тенденций по всему миру. "Еще никогда с момента начала применения актуальной методики (для составления рейтинга свободы прессы в мире. - Ред.) в 2013 году число стран, где ситуацию со свободой прессы можно было оценить как "хорошую", не было таким малым. В 2020 году их количество сократилось с 13 до 12", - подчеркивают эксперты организации. По их данным, в 73 государствах из 180 независимая журналистика полностью или частично блокировалась, еще в 59 странах работа СМИ была затруднительной.

Во многих государствах ограничения на работу журналистов накладывались под предлогом борьбы с распространением коронавируса, говорится в докладе RSF.

"Беларусь - самая опасная страна для журналистов в Европе"

Беларусь опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" за год на пять строчек и находится сейчас на 158-м месте из 180. "После спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий", - указывается в докладе организации. По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца 2020 года были задержаны или арестованы, многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.

Выступления в защиту свободной прессы в Беларуси

После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, с августа по декабрь 2020 года доступ к интернету в Беларуси был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.

В январе 2021 года глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Жанна Кавелие отметила в интервью DW, что считает Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе. Ужесточение преследования независимых СМИ она связывает с общим усилением давления на гражданское общество, наблюдающимся в Беларуси с начала протестов против фальсификаций на выборах президента.

Ситуация в Украине: 170 случаев нападения на журналистов

Украина опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" на одну позицию и занимает сейчас 97-е место в мире по уровню свободы прессы. По данным Института массовой информации, проводящего мониторинг условий работы СМИ в стране, на протяжении 2020 года там произошло как минимум 170 случаев нападения на журналистов. Это три четверти всех случаев нарушения свободы прессы в Украине в 2020 году.

Россия среди главных врагов интернета

Что касается России, то и она потеряла в глазах экспертов организации "Репортеры без границ" очки и опустилась в мировом рейтинге свободы прессы за год на одну позицию, до 150-го места. Основанием для этого стал ряд принятых в стране законов, которые ограничивают свободу прессы и усиливают контроль за пользователями в интернете, указывают эксперты.

Участники церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной, октябрь 2020 года

С точки зрения организации, Роскомнадзор, осуществляющий наблюдение за работой СМИ в России, относится сегодня к "самым большим врагам интернета" в мире.

Отдельно оговаривается в докладе "Репортеров без границ" случай нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая в октябре 2020 года покончила жизнь самоубийством, не выдержав давления на нее со стороны государства.

Свобода СМИ в Германии: ситуация ухудшилась

Однако не только регион Восточной Европы вызывает у экспертов тревогу. В Германии, по данным RSF, насилие против журналистов в 2020 году достигло "ранее невиданных масштабов", из-за чего общая оценка ситуации в ФРГ была изменена с "хорошей" на "удовлетворительную".

Нападения на журналистов во время протестов в Германии участились

В 2020 году число нападений на журналистов, по сравнению с предыдущим годом, в Германии увеличилось в пять раз: 65 нападений в 2020 году против 13 в 2019-м. Отмечается, что такие инциденты происходили чаще всего на фоне массовых демонстраций - таких, как акции за отмену антиковидных ограничений или в день 1 мая. "Журналистов избивали, пинали и сбивали с ног. В них плевали, им угрожали, их оскорбляли и мешали им выполнять свою работу", - говорится в докладе RSF.

Беспокойство в RSF вызывает ситуация и в других странах ЕС. Так, в Италии был зафиксирован целый ряд нападений на сотрудников СМИ, освещавших протесты против мер по борьбе с пандемией, а во Франции, по данным "Репортеров без границ", стражи правопорядка неоднократно применяли насилие к сотрудникам СМИ, в первую очередь, во время демонстраций против нового закона, запрещающего фото- и видеосъемку полицейских при исполнении.

Критично воспринимают в организации и ситуацию вокруг основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который уже третий год находится в британской тюрьме. В январе судья приняла решение не выдавать его США, однако обосновала это состоянием психики разоблачителя, а не защитой свободы мнений, напоминают эксперты RSF.

Норвегия на первом месте по уровню свободы прессы

Примером для подражания, если судить по актуальному рейтингу свободы прессы в мире, остаются скандинавские страны.

На первом месте уже пятый год подряд находится Норвегия - и это несмотря на недовольство норвежских СМИ трудностями с доступом к данным, касающимся пандемии. Финляндия остается на втором месте. Швеция и Дания обменялись прошлогодними позициями, заняв третью и четвертую строчку в рейтинге соответственно.

А вот пятое место по уровню свободы прессы в мире занимает… Коста-Рика, поднявшаяся по сравнению с 2019 годом на две позиции. "Здесь, как ни в одной другой стране этого региона, уважают права человека и свободу мнений", - констатируют авторы отчета RSF.

На последних строчках рейтинга свободы прессы тоже мало что поменялось. Замыкает его Эритрея, на предпоследнем месте Северная Корея, а непосредственно перед ними - Китай (177 место) и Туркмения.

Независимые СМИ против "пандемии дезинформации"

По словам официального представителя "Репортеров без границ" Михаэля Редиске (Michael Rediske), независимая журналистика является единственным средством против "пандемии дезинформации", которой уже на протяжении более года сопровождается пандемия коронавируса. По его наблюдениям, в прошедшем году многим журналистам было сложнее, чем когда бы то ни было работать без страха перед насилием и репрессиями.

"Надеюсь, что скоро мир вернется в нормальное состояние, а вместе с этим восстановится уважение к важной роли журналистики в здоровом обществе", - подчеркнул он.

Мировой рейтинг свободы прессы, ежегодно публикуемый организацией "Репортеры без границ", оценивает ситуацию в этой области в 180 странах мира. Данные для отчета за 2020 год собирались в период с середины декабря 2020 года по конец января 2021 года, поэтому они не учитывают последствия случившихся позже этого срока событий - таких, как военный переворот в Мьянме, оговаривается в документе.

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