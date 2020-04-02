 Доклад ЕС: Германия является главной целью российской дезинформации | Новости из Германии о Германии | DW | 09.03.2021

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Германия

Доклад ЕС: Германия является главной целью российской дезинформации

В Европейской службе внешних связей утверждают, что кампании дезинформации ведутся против Германии на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

Флаги Германии и России

Германия наиболее часто в сравнении с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. Это следует из отчета, обнародованного Европейской службой внешних связей (EEAS) во вторник, 9 марта, в Брюсселе.

"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию", - приводит выдержки из доклада агентство dpa. По оценке EEAS, речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

Как следует из отчета, в базе данных "ЕС vs. Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.

"Кремль говорит о хоре иррациональной "русофобии"

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада. При этом они, в частности, ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России - Юлией и Евгением Зайберт, - у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей. Как отмечает агентство dpa, сделано это было в интересах благополучия малолетних. Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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