 Минобороны ФРГ изучает военные возможности России и Китая | Новости из Германии о Германии | DW | 07.03.2021

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Германия

Минобороны ФРГ изучает военные возможности России и Китая

Россия нацелена на дестабилизацию НАТО, а Китай стремится сформировать мировой порядок в соответствии с собственными интересами, считают эксперты бундесвера.

Российский многоцелевой истребитель Су.35 над Казанью

Российский многоцелевой истребитель Су.35

Министерство обороны Германии изучает военные возможности России и Китая. Об этом издание Welt am Sonntag пишет в воскресенье, 7 марта, со ссылкой на внутренний документ германского оборонного ведомства, составленный экспертами бундесвера. По их мнению, Россия нацелена на "дестабилизацию и ослабление НАТО", а Китай стремится "обеспечить экономическое развитие и сформировать мировой порядок в соответствии с собственными интересами".

Китай превосходит Россию "по степени влияния в мире, среди прочего, в продаже вооружений и сотрудничестве в вопросах обороны", подчеркивается в документе. В распоряжении Пекина имеются более 2 млн солдат, около 6850 танков и 1600 истребителей. Специалисты бундесвера упомянули и сверхзвуковые ракеты радиусом действия в 2500 километров. Кроме того, Китай систематически расширяет свой ядерный потенциал и является "крупнейшим в мире экспортером беспилотных летательных аппаратов с вооружением", говорится в документе.

Москва, в свою очередь, активно вкладывает средства в разработку комплексов, позволяющих нанести ядерный удар с водной поверхности, а также в "приоритетную модернизацию потенциала ядерного оружия". У России есть "около 6375 ядерных боеголовок", указывают авторы документа.

Высокоточные сверхзвуковые ракеты и отсутствие дронов с вооружением

Они отмечают и "введение высокоточных и трудноперехватываемых сверхзвуковых ракет большой дальности". Однако РФ, имея в своем распоряжении 840 тысяч подготовленных солдат, обладает "ограниченными возможностями для использования в мировом масштабе Военно-морских сил", а также не имеет дронов с вооружением.

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:36

Глава Минобороны ФРГ об отношениях НАТО с РФ

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