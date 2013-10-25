"Репортеры без границ" призвали освободить Ассанжа после двух лет ожидания экстрадиции

Основатель платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж ровно два года находится в британской тюрьме, где ожидает решения о возможной экстрадиции в США, напомнила международная правозащитная организация "Репортеры без границ". "Мы по-прежнему требуем незамедлительного освобождения Ассанжа из тюрьмы", - заявили правозащитники в воскресенье, 11 апреля.

Организация напомнила, что 49-летний австралиец на протяжении 731 дня находится в полной изоляции, потому что опубликовал информацию, которая разоблачает детали операции США во время войн в Ираке и Афганистане. "Решение судьи оставить Ассанжа в тюрьме для особо опасных преступников в Белмарше является бесчеловечным. Психические проблемы Ассанжа, которыми судья обосновала отказ в экстрадиции, усугубляются в ходе продолжающегося тюремного заключения. А его физическое здоровье находится в опасности ввиду случаев заболевания COVID-19 в Белмарше", - заявил глава берлинского отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

В особенности "Репортеры без границ" подвергли критике тот факт, что процесс по делу Ассанжа проходит в закрытом режиме. "Крайне проблематичным является то, что в текущем апелляционном производстве теперь отсутствуют публичные заседания, а решения принимаются за закрытыми дверями", - говорится в заявлении. При этом решение вопроса о том, будет ли разоблачитель экстрадирован в США, может затянуться еще на годы, предупреждают далее правозащитники и указывают, что "после прохождения двух возможных инстанций в Великобритании дело Ассанжа может оказаться в Европейском суде по правам человека".

Суд в Лондоне отказался выдать Ассанжа США

В начале января суд в Лондоне отказался выдать Ассанжа Соединенным Штатам, сославшись на его "ментальное состояние". В случае экстрадиции риск совершения им самоубийства значительно вырастет, поскольку изоляция, в которой основатель WikiLeaks может оказаться в США, окажет на него "угнетающее" воздействие, заявил суд. Соединенные Штаты намерены подать апелляцию на данное решение. В Минюсте США подчеркивают, что продолжат добиваться экстрадиции.

Спустя два дня суд в Лондоне также отклонил ходатайство о домашнем аресте или об освобождении Ассанжа под залог.

Обвинения в США в отношении Ассанжа

США обвиняют Ассанжа в том, что он помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменившему пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке. По мнению Вашингтона, речь идет о "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания Ассанжа виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель портала WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

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