 Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - герой или преступник? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 04.01.2021

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Европа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - герой или преступник?

4 января лондонский суд огласит решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы. Самые резонансные поступки создателя платформы WikiLeaks - в обзоре DW.

Плакат с призывом к Великобритании не выдавать Джулиана Ассанжа США

Плакат с призывом к Великобритании не выдавать Джулиана Ассанжа США

Австралиец Джулиан Ассанж, раскрывший тайны вашингтонской дипломатии, в течение десяти лет подвергался преследованиям со стороны американских властей. В понедельник, 4 января, суд в Лондоне должен вынести решение о его экстрадиции в США. Там 49-летнего основателя платформы WikiLeaks хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.

Джулиан Ассанж остается неоднозначной фигурой. Многие считают его разоблачителем военных преступлений и коррупции, а также отцом современной расследовательской журналистики. Для других же он - предатель, враг государства, пособник президента РФ Владимира Путина и даже виновник избрания Дональда Трампа на пост президента США.

"Дневники афганской войны" и "Иракское досье"

Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году, однако прорыва платформа добилась лишь через четыре года. 

Сайт Wikileaks с публикацией дипломатической переписки США

Сайт Wikileaks с публикацией дипломатической переписки США

В апреле 2010-го на сайте WikiLeaks было опубликовано видео "Сопутствующее убийство" (Collateral Murder), запечатлевшее, как в 2007 году во время атаки двух вертолетов армии США в Багдаде погибли мирные жители. Двое погибших оказались журналистами Reuters.

"Дневники афганской войны" и "Иракское досье", подготовленные в сотрудничестве с мировыми СМИ, также продемонстрировали общественности неприглядную реальность, выходящую за рамки хорошо отлаженной пиар-машины Госдепартамента и Пентагона. А с осени 2011 года в результате утечки информации и ее публикации на Wikileaks общественности стали доступны все дипломатические депеши США.

Обвинения в изнасиловании

Репутация Ассанжа впервые серьезно пострадала еще в то время, когда он находился на пике своей популярности. В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией. Основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США. 

Акция протеста в Лондоне против экстрадиции Ассанжа, февраль 2020 года

Акция протеста в Лондоне против экстрадиции Ассанжа, февраль 2020 года

Основанием для ордера стало дело об изнасиловании, возбужденное по заявлению одной из активисток WikiLeaks - гражданки Швеции, которая в 2010 году вступила с Ассанжем в половую связь. Она утверждала, что почти заснула, когда тот решил заняться с ней сексом без презерватива, а по шведским законам незащищенный секс без обоюдного согласия считается изнасилованием.

Осенью 2019 года, однако, шведские органы юстиции закрыли дело против Ассанжа, посчитав собранные доказательства недостаточно убедительными для предъявления официального обвинения.

Сотрудничество Ассанжа с Russia Today

Неоднозначную оценку заслужил и факт сотрудничества Ассанжа с прокремлевскими СМИ. Находясь сначала под домашнем арестом по запросу шведской прокуратуры, а затем в посольстве Эквадора, создатель WikiLeaks продолжил свою журналистскую деятельность.

В 2012 году он стал продюсером политического ток-шоу The World Tomorrow для российского телеканала RT (бывшего Russia Today). Первым гостем его передачи стал лидер ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла, у которого Ассанж взял интервью по видеосвязи.

Джулиан Ассанж покидает здание суда в Лондоне, январь 2020 года

Джулиан Ассанж покидает здание суда в Лондоне, январь 2020 года

Обозреватели многих западных СМИ - к примеру, немецкого еженедельника Der Spiegel, британской газеты The Guardian и американской The New York Times подвергли интервью Ассанжа критике. Главным упреком в его адрес стало то, что он отнесся к ливанскому лидеру слишком некритично. А британский журналист и специалист по России Люк Хардинг и вовсе назвал Ассанжа "полезным идиотом" российской пропаганды.

В общей сложности в эфир Russia Today вышло 12 выпусков программы Ассанжа. Их участниками стали самые разные люди - в том числе нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан, словенский философ Славой Жижек и американский лингвист и философ Ноам Хомский.

Платформа WikiLeaks привела Трампа к победе?

Некоторые обвиняют Джулиана Ассанжа и в том, что он способствовал избранию на пост президента США Дональда Трампа. В разгар президентской кампании в стране в 2016 году на портале WikiLeaks были опубликованы почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Документы были получены в результате взлома сайта Национального комитета Демпартии США. Из писем стало ясно, что Клинтон пошла на сговор со многими представителями партии с целью обойти внутрипартийного конкурента Берни Сандерса

Это не только стоило ей победы в гонке с фаворитом Кремля, республиканцем Трампом, но и нанесло ущерб репутации Джулиана Ассанжа, которого снова обвинили в связях с Россией. Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что за кибератакой стоят российские хакеры.

В США называют WikiLeaks террористической организацией

Как бы то ни было, один факт остается неоспоримым: на протяжении последних десяти лет на WikiLeaks и, в первую очередь, лично на Ассанжа оказывалось огромное давление. Разоблачителя объявляли врагом американского государства и призывали убить; WikiLeaks было отказано в хостинге на Amazon; Paypal, Mastercard и Visa перестали пересылать в WikiLeaks пожертвования; сайт WikiLeaks несколько раз пытались вывести из строя; американские политики называли WikiLeaks "террористической организацией". 

После семи лет пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне  в настоящее время Ассанж содержится в британской тюрьме строгого режима в связи с запросом США об экстрадиции. Если его действительно выдадут, то создателю интернет-платформы грозит до 175 лет тюрьмы.  

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    Автор: Алоиз Бергер


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Джулиан Ассанж и запрос США: бурное начало слушаний по экстрадиции

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