Громким разоблачениям в Wikileaks 10 лет. Как они изменили мир?

28 ноября 2010 года пять ведущих западных СМИ одновременно приступили к публикации тайн вашингтонской дипломатии. Исходный материал: 251 287 документов из Госдепартамента США, в основном конфиденциальных и секретных, которые создавали весьма неприглядную картину американской внешней политики. Депеши, которые поступали из посольств США по всему миру, стали доступны благодаря разоблачениям на интернет-платформе Wikileaks. Никогда прежде в руки журналистов не попадало сразу столько секретных документов.

Wikileaks и Der Spiegel

Немецким партнером Wikileaks стал журнал Der Spiegel, который охарактеризовал случившееся как "крупнейшую катастрофу для внешней политики США".

Ведь среди прочего стало известно, что Вашингтон поручил своим дипломатам шпионить за сотрудниками ООН - вплоть до генерального секретаря. В публикациях Wikileaks можно было прочитать, как арабские государства требовали нанесения воздушных ударов по иранским ядерным объектам, как Пекин терял терпение по отношению к северокорейскому диктатору Ким Чен Иру, и много нелестных оценок в адрес ведущих политиков тех стран, в которых находились американские дипломаты.

Самые громкие разоблачения Wikileaks

"Посольские телеграммы, с нашей точки зрения, были пиком разоблачений Wikileaks 2010 года", - вспоминает в интервью DW журналист Der Spiegel Марсель Розенбах (Marcel Rosenbach). Джулиан Ассанж основал Wikileaks в 2006 году, однако прорыва платформа добилась лишь через четыре года. В апреле 2010-го было обнародовано видео "Сопутствующее убийство" (Collateral Murder), запечатлевшее, как в 2007 году во время атаки двух вертолетов армии США в Багдаде погибли мирные жители, двое погибших были журналистами Reuters.

Журнал Der Spiegel стал партнером Wikileaks в Германии

Опубликованные в сотрудничестве с международными СМИ "Дневники афганской войны" и "Иракское досье" давали неприглядное и шокирующее изображение реальности на этих двух театрах войны, выходящее за рамки хорошо отлаженной пиар-машины Госдепартамента и Пентагона. С осени 2011 года в результате утечки информации и ее публикации на Wikileaks общественности стали доступны все дипломатические депеши США. Эти материалы, по словам Марселя Розенбаха, до сих пор остаются актуальными: "Это стало своего рода публичным архивом. И до сегодняшнего дня играет роль в подготовке журналистских материалов".

Публикация дипломатических депеш - искра для "арабской весны"?

Благодаря Wikileaks стали известны подробности злоупотребления властью и факты коррупции в арабских странах, например в Тунисе. А также то, как часто истинные цели национальных правительств противоречили тому, о чем объявлялось публично. Публикация дипломатических телеграмм совпала по времени с первыми протестами в арабском мире и стала, по мнению Марселя Розенбаха, по крайней мере одним из факторов того, что в последующие месяцы было названо "арабской весной".

Джулиан Ассанж

Но разоблачения Wikileaks имели последствия и для журналистики, подчеркивает Розенбах. Потому что именно тогда была создана такая форма международного сотрудничества в области средств массовой информации: "Это был пример нового способа обращения с материалом, который потенциально вызывает глобальный интерес и имеет геополитическое содержание. И он стал журналистским стандартом, который касается того, как обходиться с подобными массовыми утечками информации".

Разоблачения на Wikileaks изменили также понимание информации в целом, полагает Сэм Форсайт. Эксперт в области информационных войн работает в Гессенском фонде исследования мира и конфликтов (HSFK). В виде Wikileaks на международной арене появился гибридный, негосударственный актер, который может нарушать международные отношения и даже действовать на стратегическом уровне - причем используя только методы журналистики. Одним из последствий этого стало обострение конфликтов в информационной сфере. "Сегодня все поняли, что коммуникация должна быть под контролем. Надо активно создавать коммуникационные потоки, которые позволяют контролировать нарратив".

Информатор Wikileaks Челси Мэннинг

Взрывоопасный материал для своих разоблачений 2010 года Wikileaks получил от Челси Мэннинг. В то время ее звали Брэдли Мэннинг, это был военнослужащий США в Ираке, имевший доступ к базам данных американской администрации. "Что бы ты сделал, если бы имел беспрецедентный доступ к засекреченным сетям (...) и видел там невероятные вещи, которые должны быть достоянием общественности, а не храниться в темных серверных комнатах в Вашингтоне?", - спросил Мэннинг американского хакера Адриана Ламо в чате в мае 2010 года. Он также рассказал о четверти миллиона "депеш Госдепартамента из посольств и консульств по всему миру, объясняющих, как эксплуатируются страны третьего мира - в деталях, изнутри". По словам Мэннинг, важно, чтобы эта информация вышла наружу, она "может что-то изменить".

Мэннинг ошибался, оценивая Ламо как заслуживающего доверия: Ламо предал информатора. Вскоре его арестовали, военный суд приговорил его к 35 годам тюрьмы, но после семи лет заключения и смены пола Челси Мэннинг помиловали.

Челси Мэннинг

Точнее оказалась оценка Мэннинг реакции Вашингтона: "госсекретаря Хиллари Клинтон и несколько тысяч дипломатов по всему миру хватит удар, когда однажды утром они проснутся и обнаружат, что полный комплект конфиденциальной внешнеполитической информации доступен для общественности".

США против Джулиана Ассанжа

Первой реакцией Клинтон стало ее выступление 29 ноября 2010 года в Вашингтоне, в котором она заявила об "атаке на международное сообщество, союзы и партнерства, переговоры, которые защищают глобальную безопасность и повышают экономическое процветание". Какой была ярость Вашингтона, видно по другим реакциям: Джулиана Ассанжа призывали убить; Wikileaks было отказано в хостинге на Amazon; Paypal, Mastercard и Visa перестали пересылать пожертвования в Wikileaks; сайт Wikileaks несколько раз пытались вывести из строя; американские политики назвали интернет-платформу Wikileaks "террористической организацией". В 2017 году нынешний госсекретарь США Майк Помпео, а тогда директор ЦРУ, назвал Wikileaks "вражеской иностранной спецслужбой".

Вновь и вновь американские политики заявляли, что у Wikileaks "кровь на руках", что ее публикации ставят под угрозу жизнь информаторов или оппозиционеров авторитарных режимов. "Эти обвинения не были ничем подтверждены, - утверждает редактор Der Spiegel Розенбах. - Даже Пентагон неоднократно подтверждал это, спустя месяцы после публикации."

И тем не менее: в первую очередь, лично на Джулиана Ассанжа оказывалось огромное давление, он был объявлен врагом государства. После семи лет пребывания в убежище в эквадорском посольстве в Лондоне в настоящее время Ассанж содержится в британской тюрьме строгого режима в связи с запросом США об экстрадиции. Если его действительно выдадут, то Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 4 января.

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