 Комментарий: Частичная победа Джулиана Ассанжа | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.01.2021

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Мнения

Комментарий: Частичная победа Джулиана Ассанжа

Хорошая новость для Ассанжа и плохая для свободы прессы: Лондону давно нужно было отказать США в выдаче основателя WikiLeaks. Но мотивация этого отказа слишком поверхностна, считает Маттиас фон Хайн.

Рисунок: Джулиан Ассанж в суде

Это похоже на чудо. В конце крайне несправедливого процесса судья лондонского уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в выдаче США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. После того, как британская юстиция создала все возможные препятствия защите журналиста, большинство наблюдателей ожидали, что в угоду "особым отношениям" Великобритании и США она пожертвует не только собственной независимостью, но и правами Ассанжа и свободой прессы. Можно порадоваться, что этого не произошло. Но больше радоваться нечему.

Свобода прессы под угрозой

Лондон не выступил в защиту прав журналистов на проведение журналистских  расследований. Судья Ванесса Барайтсер сослалась только на бесчеловечные условия заключения, которые грозят Ассанжу в США, и связанную с ними угрозу совершения им самоубийства.

Она отклонила аргументы защиты, что австралийца преследуют из-за его журналистской деятельности, что разоблачения военных и других преступлений США имеют общественный интерес и что преследование Ассанжа политически мотивировано. В целом она почти по всем пунктам следовала аргументам администрации США. Поэтому как Джулиан Ассанж, так и свобода прессы по-прежнему находятся под угрозой.

Маттиас фон Хайн

Маттиас фон Хайн

Вмешательство команды Байдена?

О том, что повлияло на вердикт лондонского суда, можно только предполагать. В декабре президент США Дональд Трамп помиловал четверых американцев, осужденных за военные преступления - убийство 14 гражданских лиц в Багдаде. Призывы следовать американским ценностям и помиловать Ассанжа, раскрывшего военные преступления, не были услышаны. Может быть команда избранного президента США Джо Байдена послала сигнал в Лондон, что Вашингтон не заинтересован в процессе над основателем WikiLeaks - процессе, который, вероятно, нанесет ущерб международной репутации Америки.

Насколько преследование Ассанжа навредило позиции Запада как защитника гуманитарных прав, стало очевидно самое позднее в ноябре 2020 года. На критические вопросы корреспондентки BBC о свободе прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил, что на фоне преследования Ассанжа Великобритания не может упрекать другие страны в нарушении прав человека и свободы прессы.

Домашний арест вместо одиночного заключения

Как будут развиваться события дальше? Власти США уже заявили о намерении подать апелляцию на решение лондонского суда. Пройдут годы, пока судебная тяжба пройдет через все инстанции. Ассанж не должен провести все это время в лондонской тюрьме для особо опасных преступников Белмарш. Условия его содержания в этой тюрьме спецпосланник ООН Нильс Мельцер оценил как пытки. Ассанж уже полтора года находится там в одиночном заключении без какого-либо приговора.

Первым делом Ассанжа следует отпустить под домашний арест, чтобы он там дожидался окончания процесса. Не понятно, почему с журналистом-расследователем обращаются более сурово, чем с убийцей: бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет провел под домашним арестом на вилле неподалеку от Лондона все время, пока шел процесс об его экстрадиции.

И очень важно, чтобы поздно очнувшаяся общественность продолжала оказывать давление и после оглашенного в Лондоне вердикта. Джулиан Ассанж и свобода прессы стоят того.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Алоиз Бергер


Смотреть видео 02:39

Джулиан Ассанж и запрос США: бурное начало слушаний по экстрадиции

 

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