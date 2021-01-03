Комментарий: Частичная победа Джулиана Ассанжа

Это похоже на чудо. В конце крайне несправедливого процесса судья лондонского уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в выдаче США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. После того, как британская юстиция создала все возможные препятствия защите журналиста, большинство наблюдателей ожидали, что в угоду "особым отношениям" Великобритании и США она пожертвует не только собственной независимостью, но и правами Ассанжа и свободой прессы. Можно порадоваться, что этого не произошло. Но больше радоваться нечему.
Свобода прессы под угрозой
Лондон не выступил в защиту прав журналистов на проведение журналистских расследований. Судья Ванесса Барайтсер сослалась только на бесчеловечные условия заключения, которые грозят Ассанжу в США, и связанную с ними угрозу совершения им самоубийства.
Она отклонила аргументы защиты, что австралийца преследуют из-за его журналистской деятельности, что разоблачения военных и других преступлений США имеют общественный интерес и что преследование Ассанжа политически мотивировано. В целом она почти по всем пунктам следовала аргументам администрации США. Поэтому как Джулиан Ассанж, так и свобода прессы по-прежнему находятся под угрозой.
Маттиас фон Хайн
Вмешательство команды Байдена?
О том, что повлияло на вердикт лондонского суда, можно только предполагать. В декабре президент США Дональд Трамп помиловал четверых американцев, осужденных за военные преступления - убийство 14 гражданских лиц в Багдаде. Призывы следовать американским ценностям и помиловать Ассанжа, раскрывшего военные преступления, не были услышаны. Может быть команда избранного президента США Джо Байдена послала сигнал в Лондон, что Вашингтон не заинтересован в процессе над основателем WikiLeaks - процессе, который, вероятно, нанесет ущерб международной репутации Америки.
Насколько преследование Ассанжа навредило позиции Запада как защитника гуманитарных прав, стало очевидно самое позднее в ноябре 2020 года. На критические вопросы корреспондентки BBC о свободе прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил, что на фоне преследования Ассанжа Великобритания не может упрекать другие страны в нарушении прав человека и свободы прессы.
Домашний арест вместо одиночного заключения
Как будут развиваться события дальше? Власти США уже заявили о намерении подать апелляцию на решение лондонского суда. Пройдут годы, пока судебная тяжба пройдет через все инстанции. Ассанж не должен провести все это время в лондонской тюрьме для особо опасных преступников Белмарш. Условия его содержания в этой тюрьме спецпосланник ООН Нильс Мельцер оценил как пытки. Ассанж уже полтора года находится там в одиночном заключении без какого-либо приговора.
Первым делом Ассанжа следует отпустить под домашний арест, чтобы он там дожидался окончания процесса. Не понятно, почему с журналистом-расследователем обращаются более сурово, чем с убийцей: бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет провел под домашним арестом на вилле неподалеку от Лондона все время, пока шел процесс об его экстрадиции.
И очень важно, чтобы поздно очнувшаяся общественность продолжала оказывать давление и после оглашенного в Лондоне вердикта. Джулиан Ассанж и свобода прессы стоят того.
Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW
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Автор: Алоиз Бергер