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Разрушенная школа в Харьковской области, июль 2022Фото: Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform/abaca/picture alliance
ПолитикаУкраина

Генпрокуратура Украины опровергла задержание учителей из РФ

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Сообщения о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности, пояснила Генпрокуратура Украины. Минпросвещения РФ ранее сообщило, что учителя из РФ в Харьковской области не работали.

https://www.dw.com/ru/genprokuratura-ukrainy-oprovergla-zaderzanie-ucitelej-iz-rossii/a-63112509

Генеральная прокуратура Украины опровергла сообщения о том, что на освобожденных от российской оккупации территориях Харьковской области были задержаны учителя из России. "По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области", - заявил во вторник, 13 сентября, в интервью изданию "Настоящее время" начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Игорь Белоусов.

Источники "Настоящего времени" в Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах также утверждают, что у них не задерживали российских учителей.

Сообщение о задержании учителей

Новость о задержании учителей из России, приехавших преподавать по российской программе в украинских школах на оккупированных армией РФ территориях Харьковской области, распространило 12 сентября издание "Страна.ua". Оно опубликовало комментарий вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук о якобы задержанных преподавателях.

По словам Верещук, эти люди совершили преступление против Украины, за что их будут судить по статье 438 Уголовного кодекса - "нарушение законов и обычаев войны". Наказание по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Версия российской стороны

После этого министерство просвещения РФ заявило, что в Харьковской области российские учителя не работали и что "с 1 сентября там работали местные учителя". Назначенная Россией оккупационная администрация Харьковской области также заявила, что российских учителей в регионе не было. Ее представители не уточнили, могла ли речь идти о людях с двойным гражданством или об обладателях паспортов "ДНР" и "ЛНР".

Позднее в Минпросвещения РФ подтвердили, что российские учителя в Украине "находятся под защитой" на территориях, подконтрольных военным РФ и военным "ЛНР" и "ДНР". В то же время глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин утром 13 сентября поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей. В Telegram-канале СК эти учителя названы "преподававшими по российским программам".

10 сентября о задержании учителей со ссылкой на источники сообщал "24 канал". Утверждалось, что российские военные "просто оставили тех учителей, которых накануне завезли из России". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко писал, что российские учителя задержаны в Купянске. Ранее на российских форумах неоднократно публиковались объявления, приглашающие учителей из России работать в Мариуполе и других оккупированных РФ украинских городах.

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