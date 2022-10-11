Путин разбушевался

Ракетными ударами Путин мстит мирному населению Украины за Крымский мост. Но паники вызвать уже не может, для наступления не хватает ресурсов, а белорусская армия - ненадежный союзник, считает Иван Преображенский.

Владимир Путин Фото: Gavriil Grigorov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

Россия нанесла самый мощный с начала полномасштабного вторжения в Украину ракетный удар по крупным украинским городам. Владимир Путин назвал это "массированным ударом высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". Минобороны России, разбомбив не только ТЭЦ, но и детскую площадку в Киеве, уверяет, что "цель удара достигнута". Значит ли такой подбор целей, что Кремль готов перейти к войне на уничтожение, а миф о "братских народах" сдан в утиль? И есть ли у России ресурсы для такой войны?

Кто тут террорист?

Удары по нескольким украинским городам сразу, разумеется, были местью за взрыв на Крымском мосту. Неслучайно, придя в себя после случившегося, Путин назвал виновницей Украину. Во время заседания Совбеза, он также обвинил украинские спецслужбы в терактах в отношении трубопровода "Турецкий поток" и Курской АЭС.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Это классический для Путина перенос. В преступлениях, которые он сам планирует или уже совершил, он всегда обвиняет своих противников. Его послушать, так это Украина напала на Россию 24 февраля, а грозит всему миру ядерной бомбой НАТО, но не Кремль.

Так и вчера, российская армия нанесла удар по гражданским объектам в Украине (а это не только университет или детская площадка, но и ТЭЦ и ГЭС и другие объекты критической инфраструктуры). Это очевидное военное преступление, тем более, что Кремль не только прервал поставки электронергии из Украины в ЕС, но главное стремится организовать новую гуманитарную катастрофу.

В Москве понимали, что после этого варварского акта количество тех, кто выступает за признание России государством - спонсором терроризма, в мире резко возрастет. И постарались всех опередить, что называется "переведя стрелки".

Товарищ Путина по блефу

Не стоит забывать, что взрыв на Крымском мосту, любимого детища российского диктатора, тоже не был первым актом этой драмы. Он последовал за бутафорскими референдумами на оккупированных Россией украинских территориях. Аннексия была утверждена за два дня до дня рождения российского президента и, очевидно, стала подарком Путину.

Однако взрыв на мосту испортил праздник. И вот путинский любимец Сергей Суровикин, назначенный в день взрыва моста командующим российской военной группировкой в Украине, постарался поднять настроение юбиляру ракетной атакой. Этот генерал, по совместительству командующий российскими воздушно-космическими войсками, явно хочет убедить всех, что теперь такие удары станут регулярными. Мол, до зимы инфраструктура украинских городовне доживет. Кстати, и назначение его - это прозрачный намек на готовность Кремля применить тактическое ядерное оружие. Про Суровикина ходили слухи, что он чуть ли не автор концепции использования такого оружия в обычной войне.

Однако признаков к подготовке применения тактического ядерного оружия западные разведки пока не видят, да и с бомбардировками Суровикин, похоже, блефует. Во-первых, для регулярных ударов такого масштаба, у него банально не осталось в запасе такого количества ракет. Он сам и потратил все запасы, сформированные за несколько предвоенных лет, в первые недели агрессии, а санкции не позволяют быстро наклепать новые.

Вдобавок помешает новым атакам украинская система ПВО. Уже сейчас, прямо скажем, недостаточно современная, она сбила больше половины из выпущенных ракет. Ну, а буквально в ближайшие недели, а может быть и дни, украинская ПВО заметно может усилиться. Помочь уже обещал американский президент Джо Байден, да и страны ЕС, наверняка, расширят номенклатуру своих военных поставок в Украину.

Наконец, как показала эта серия ударов, Суровикин уже не может вызвать в городах Украины паники, на которую явно рассчитывали в Москве. Для этого в таком режиме надо было бы бомбить неделями, а то и месяцами. Не сможет он перейти и в сухопутное наступление. Недавно мобилизованные россияне воевать не умеют и годны разве что сидеть в окопах. А имеющихся сил совершенно недостаточно по аналогичной примерно по численности украинской армии, давно перехватившей инициативу в этой войне.

Лукашенко в роли Муссолини

Таким образом, есть вариант, что свои надежды Кремль возлагает сейчас не только на собственную армию, но и на прямое втягивание в войну Беларуси. Белорусский узурпатор Александр Лукашенко заявил, что армия его страны стала частью "совместной группировки" с российской, фактически перейдя под командование российского Генштаба. Белорусский диктатор, против воли своего народа, готов втянуть страну в войну, прямо как Муссолини - Италию.

В форме прямого совместного вторжения в Украину с севера, или это снова будут авиаудары, пока непонятно. Но если вступление Беларуси в войну все же состоится, то не факт, что оно принесет главному агрессору пользу. Механическое добавление к сотням тысяч демотивированных россиян десятков тысяч принудительно мобилизованных белорусов, может не повысить, а резко снизить боевой дух армии в целом и ее готовность воевать против Украины.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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