Беларусь вступит в войну против Украины? Лукашенко готовится

Лукашенко объявил о развертывании региональной группировки российских и белорусских войск. Белорусская армия планирует вступить в войну - или это только устрашение? DW поговорила с экспертами.

Утром 10 октября Александр Лукашенко провел совещание с белорусскими военными и силовиками. На нем он объявил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным развернуть региональную группировку войск. Этот процесс, по его словам, идет уже два дня, в Беларусь прибудет "не одна тысяча" российских солдат. Для чего?

Формальный повод ввести российские войска?

Белорусский военный эксперт Александр Алесин считает, что развертывание совместной группировки - это мера военной демонстрации Путина. Таким образом Россия пытается напугать Украину, отвлечь ее, оттянуть воинские части с Донбасса, где она имеет преимущество в численности войск, на границу с Беларусью. "События в Украине развиваются не очень благоприятно для Российской Федерации. Очевидно, что Путин обязан предпринять яркие действия, которые получат отражение в информационном поле и насторожат многих", - говорит Алесин.

У Григория Нижникова, эксперта Финского института международных отношений, другое мнение. Он считает, что российская армия готовит для себя плацдарм, и развертывание региональной группировки - это формальный повод, чтобы вновь ввести в Беларусь свои войска, как это было во время учений накануне вторжения в Украину. "Путин идет ва-банк. Думаю, потенциально ему может понадобиться второй фронт, и Лукашенко сейчас исполняет то, о чем Путин просил его неделю назад в Сочи. Будет ли новое вторжение российских войск через Беларусь? Думаю, это вопрос времени. В любом случае, уже сейчас это создаст напряженность на белорусско-украинской границе".

По мнению литовского военного эксперта Дарюса Антанаитиса, держать группировку войск в другой стране "только для устрашения" очень дорого, и "никто так не делает, особенно, когда идет война". "Лукашенко заявил, что эта группировка разворачивается из-за напряженной ситуации у западных границ. Мне кажется, это все делается для отвода глаз, чтобы сказать белорусскому народу: "Смотрите, НАТО хочет напасть на нас". В действительности, я думаю, группировка разворачивается для того, чтобы напасть на Украину еще с одного фронта, как это было в начале войны - через Чернобыль опять пробовать добраться до Киева.

Что за региональная группировка войск?

Развертывание региональной группировки войск предусмотрено договором о Союзном государстве. По словам Алесина, процесс отрабатывался на учениях каждые четыре года, начиная с 2009-го: как на территорию Беларуси должны прибывать российские войска, разгружаться в местах расквартирований. "Затем проводились учения, которые изображали потенциальный военный конфликт. После этого российские части выводились на свою территорию. Эта легенда учений повторялась вплоть до последних лет. Судя по всему, сейчас эта группировка будет задействована как реальная", - говорит Александр Алесин.

По словам Алесина, командовать российскими войсками, которые прибудут в Беларусь, будут белорусские генералы. "Или сам министр обороны, или начальник белорусского Генштаба. Согласно положениям, российская часть совместной группировки поступает на усиление белорусской армии. Хотя, думаю, порядок ее использования Лукашенко будет согласовывать с Путиным".

Александр Алесин считает, что в этих частях будет много солдат-срочников, которых, согласно указу Путина, запрещено использовать в зоне боевых действий в Украине. Григорий Нижников предполагает, что в Беларусь могут перебросить часть мобилизованных россиян.

Только оборона - и никакого нападения?

По словам Александра Алесина, развертывание совместной группировки войск направлено только на оборонительные действия. Учения в феврале 2022-го года, после которых российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси, также не предполагали нападения. Но это не помешало российской армии вторгнуться в соседнюю страну. В чем разница теперь?

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

"Эти учения были внеочередные, никакими международными соглашениями они не предусматривались. В преамбуле к ним было написано, что эта мера - ответ на действия соседей-партнеров, а теперь - потенциальных противников. Тогда в действиях российского руководства был типичный волюнтаризм", - говорит эксперт.

Алесин уверен, что российские войска не станут снова нападать на Украину с территории Беларуси. И вот почему: "Характер местности и природно-климатические условия не позволяют применять крупные массы войск и создавать ударные группировки на границе Беларуси и Украины. Ведь там болота, поймы рек, колоссальное количество озер. Наступающие могут двигаться только по нескольким дорогам, которые известны и наверняка уже заминированы, а мосты - взорваны". Вариант, который россияне использовали вначале, - "переброску воздушно-десантных войск вертолетами в районы Гостомеля, Киева, Чернобыля - вряд ли станут применять еще раз. А сухопутным путем пройти такое расстояние невозможно", считает Алесин.

Вступит ли белорусская армия в войну против Украины?

Эксперт Григорий Нижников считает, что белорусская армия вряд ли полноценно вступит в войну против Украины: "Думаю, это как раз одна из слабостей Лукашенко: он никогда не доверял белорусскому генералитету, поскольку он очень пророссийский. Именно поэтому армия всегда была недофинансирована и недоснабжена, он пытался держать ее в стороне от любых процессов. Думаю, часть генералитета стопроцентно стоит на позициях Москвы".

В то же время, он подчеркивает, что "большинство в белорусской армии разделяют точку зрения белорусского общества, что эта война им не нужна. Если Лукашенко отдаст приказ ввести войска, эти люди либо разбегутся, либо - чего он боится - могут повернуть оружие против него, потому что никто не хочет умирать за Путина. Он прекрасно осознает это, и поэтому такого приказа, я думаю, не будет".

А вот Дарюс Антанаитис не исключает, что это может произойти: "России нужны военные, которые уже владеют оружием, которых не надо переучивать два-три месяца, чтобы они хоть как-то могли воевать. Для Путина белорусская армия увеличит давление на Киев, чтобы он открыл второй фронт для защиты своей страны".

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