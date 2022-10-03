"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

Насколько зависим Лукашенко от Кремля, на что он может рассчитывать после аннексии Россией части Украины и что грозит Беларуси, - об этом DW рассказали белорусские эксперты.

Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Сочи 26 сентября, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Перед тем он анонсировал совещание с белорусскими силовиками по результатам своей командировки. Однако на следующий день белорусский правитель в страну не вернулся, а 28 сентября неожиданно появился в самопровозглашенной Республике Абхазия, где встретился с ее лидером Асланом Бжания. Официальная грузинская позиция исходит из того, что Абхазия юридически является частью Грузии и имеет в ее пределах автономный статус. Независимость Абхазии признали лишь Россия и еще четыре страны - Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Но не Беларусь.

В пятницу, 30 сентября, в день церемонии подписания в Москве договора о "присоединении к РФ" "ДНР", "ЛНР", Херсона и Запорожья, Лукашенко принимал в Минске новых послов. На встрече с дипломатами он заявил, говоря об Украине, что белорусы никогда ни на кого не нападали и дважды подчеркнул, что "так будет и впредь". Что же означают политические комбинации Лукашенко?

"РФ потихоньку введет войска в Беларусь"

"Все вышеописанное говорит о том, что у Лукашенко уже нет собственной позиции", - считает политолог Павел Усов. И Беларусь больше не может дистанцироваться от решений, принятых Кремлем. Россия требует подчинения и поддержки новой концепции, озвученной Путиным в минувшую пятницу - считать "специальную военную операцию" РФ против Украины войной коллективного Запада против России.

На ясный посыл Владимира Путина о входе в фазу тотальной войны с Западом, продолжает Усов, был дан ответ главы НАТО Йенса Столтенберга, было выступление Владимира Зеленского, но со стороны Александра Лукашенко нет никакой реакции. А ведь, если есть суверенное государство и суверенный президент, поясняет политолог, то хотя бы обращение к нации должно быть. Но Лукашенко боится провоцировать Россию и далее будет молчать, предрекает Павел Усов: "А Россия, как в феврале, потихоньку введет свои войска в Беларусь".

На встрече с послами Лукашенко попытался дистанцироваться от темы участия Беларуси в войне против Украины и убедить, что Беларусь не воевала и не будет воевать. Но происходящее в стране и в Украине, указывает эксперт, свидетельствует об обратном.

В целом, считает политолог, страна подошла к цивилизационному обрыву, который может спровоцировать коллапс государственности - то, что было с оккупированными украинскими территориями, может произойти и с Беларусью. А если говорить о внутриполитической ситуации, то никаких внутренних механизмов удержания страны от вовлечения в войну нет, и репрессии будут нарастать, полагает Усов.

"Лукашенко пришлось идти на уступки Путину"

Политический обозреватель Валерий Карбалевич считает, что поле для маневра у Лукашенко все же есть, но оно сужается еще больше. Белорусский правитель имеет свободу действий в вопросе участия белорусских вооруженных сил в войне против Украины и отказывается от такого участия, понимая, что даже в расколотом белорусском обществе есть консенсус о недопустимости войны.

Но, очевидно, Путин давит, и давит жестко, поэтому Лукашенко пришлось идти на уступки и делать вещи, которые ему неприятны - то есть, поехать в Абхазию. "Это называется прогнуться перед Москвой и Путиным", - считает Валерий Карбалевич.

При этом, белорусские госСМИ, чтобы смикшировать эффект, представили встречу с Асланом Бжания, как случайную, отмечает Карбалевич: "Лукашенко знакомился с достопримечательностями Черного моря, а тут, случайно, по дороге - Абхазия, и вдруг на дороге ее президент".

Но, для Лукашенко - это унизительная ситуация, продолжает он, визит выглядит как исполнение приказа Путина из Сочи. Кроме того, Лукашенко с 2008 года, несмотря на давление, сопротивлялся признанию самопровозглашенных республик, это был важный маркер самостоятельности. Сейчас же зависимость Лукашенко от Кремля видят не только страны Запада, но и на востоке. Для Лукашенко это очень болезненно, ведь если Беларусь - марионетка России, то проще договариваться с Москвой. И речь не о престиже, это завязано на экономику, финансы и торговлю, полагает эксперт.

"Пространство для маневра у Лукашенко сужается"

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR), экс-дипломат Павел Слюнькин обращает внимание на то, что институционализация отношений Беларуси с непризнанными республиками и оккупированными Россией территориями началась гораздо раньше. Но Беларусь, делая первый шаг, не хочет делать второй. Визит в Абхазию похож на случай с "ДНР" и "ЛНР", когда Лукашенко признал их де-факто, но сказал, что юридически этого делать не будет. А четкой градации признания, что такое "де-факто" нет, это очень субъективная категория.

Пространство для маневра у Лукашенко сужается, соглашается Павел Слюнькин, об этом говорит поддержка России даже после ее военного поражения. И если бы России было критически важно участие белорусской армии в войне, то механизмы принуждения были бы найдены. "Отсутствие белорусских солдат на территории Украины - это рациональная договоренность двух политиков", - уверен Павел Слюнькин.

Логика развития внутриполитической ситуации в Беларуси, отмечает он, это рефлексия на события 2020 года, когда Лукашенко увидел масштаб изменений в обществе. Он находился на краю пропасти, но ему удалось удержаться. С тех пор он пытается бороться с системными факторами, которые позволили тем событиям случиться.

"Но на фоне войны в Украине закручивание гаек в Беларуси и признание самопровозглашенных республик - это сущая мелочь", - считает Павел Слюнькин. Развитие событий будет зависеть от результатов мобилизации в России - принесет она военные успехи или нет. Война РФ против Украины формирует рамки для геополитических решений и будущего Беларуси, как независимого государства, полагает эксперт.

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