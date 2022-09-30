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Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием, 30 сентября
Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием, 30 сентябряФото: Grigory Sysoyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS
ПолитикаРоссия

"Аннексионную речь" Путин посвятил обвинениям в адрес Запада

Анна Островская
2 ч. назад

О присоединении аннексированных регионов Украины к РФ Путин говорил недолго. В основном он сконцентрировался на противостоянии России Западу и "англосаксам".

https://www.dw.com/ru/anneksionnuu-rec-putin-posvatil-obvineniam-v-adres-zapada/a-63302119

Выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием 30 сентября было приурочено к церемонии подписания договоров "о присоединении к РФ" аннексированных территорий Украины: самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Свою речь перед собравшимися в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин начал с объявления о "принятии в состав России "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей" и выразил уверенность в том, что "Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в РФ четырех новых регионов, четырех субъектов Федерации". При этом он сослался на результаты прошедших псевдореферендумов и на то, что "люди сделали однозначный выбор", а также на первую статью Устава ООН, закрепляющую "принцип равноправия и самоопределения народов". Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предупредил РФ, что присоединение аннексированных территорий не будет иметь юридической силы.

Требование к Киеву прекратить боевые действия

Путин обратился к Украине с требованием "немедленно прекратить огонь, все боевые действия" и "вернуться за стол переговоров". "Выбор "ДНР", "ЛНР", Запорожья и Херсона", по словам Путина, обсуждаться не будет. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях и попытка их аннексии положит конец готовности Украины к переговорам. 28 сентября он заявил, что окончание войны может быть возможным только после того, как Украина вернет все свои оккупированные территории.

Путин с главами оккупационных режимов на аннексированных украинских территориях
Путин с главами оккупационных режимов на аннексированных украинских территорияхФото: Mikhail Metzel/AP Photo/picture alliance

Об аннексии украинских территорий Путин говорил чуть больше пяти минут своего получасового выступления, пообещав коммунальные, социальные, жилищные преобразования и назвав заботу о жителях аннексированных регионов "освободительной миссией" России. Он кратко упомянул кремлевские нарративы про "геноцид и преследование в Донбассе", назвал трагедией "развал СССР", а потом перешел к основной части своей речи - обвинениям в адрес Запада.

Обвинения в адрес "коллективного Запада" и "англосаксов"

Путин, в частности, обвинил коллективный Запад в поисках нового шанса "ударить по России, ослабить и развалить ее". Одним из основных определений, вокруг которого строилась речь Путина, стала "колониальная политика Запада" и "неоколониальные планы" .

Он обвинил "англосаксов" в "организации взрывов" на ветках "Северного потока" и "уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры". Из контекста следовало, что под "англосаксами" в данном случае Путин имел в виду США. Доказательством того, что за диверсией стояли Соединенные Штаты, было то, что по словам Путина, им это было "выгодно". "Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - заявил российский президент.

Путин припомнил США ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявив, что они "создали прецедент". Европейские страны он назвал "вассалами" Соединенных Штатов. Он обвинил Запад в "сегодняшнем всплеске миграционных потоков" и гибели людей, которые пытаются "добраться до Европы". О миллионах украинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате войны, развязанной Россией, Путин умолчал.

"Большинство государств отказываются "брать под козырек", а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией", - заявил президент РФ. Но уже спустя несколько дней после начала войны в Украине Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вывести войска с территории Украины. Против выступили пять стран: Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия.

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