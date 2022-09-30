"Аннексионную речь" Путин посвятил обвинениям в адрес Запада

Выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием 30 сентября было приурочено к церемонии подписания договоров "о присоединении к РФ" аннексированных территорий Украины: самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
Свою речь перед собравшимися в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин начал с объявления о "принятии в состав России "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей" и выразил уверенность в том, что "Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в РФ четырех новых регионов, четырех субъектов Федерации". При этом он сослался на результаты прошедших псевдореферендумов и на то, что "люди сделали однозначный выбор", а также на первую статью Устава ООН, закрепляющую "принцип равноправия и самоопределения народов". Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предупредил РФ, что присоединение аннексированных территорий не будет иметь юридической силы.
Требование к Киеву прекратить боевые действия
Путин обратился к Украине с требованием "немедленно прекратить огонь, все боевые действия" и "вернуться за стол переговоров". "Выбор "ДНР", "ЛНР", Запорожья и Херсона", по словам Путина, обсуждаться не будет. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях и попытка их аннексии положит конец готовности Украины к переговорам. 28 сентября он заявил, что окончание войны может быть возможным только после того, как Украина вернет все свои оккупированные территории.
Об аннексии украинских территорий Путин говорил чуть больше пяти минут своего получасового выступления, пообещав коммунальные, социальные, жилищные преобразования и назвав заботу о жителях аннексированных регионов "освободительной миссией" России. Он кратко упомянул кремлевские нарративы про "геноцид и преследование в Донбассе", назвал трагедией "развал СССР", а потом перешел к основной части своей речи - обвинениям в адрес Запада.
Обвинения в адрес "коллективного Запада" и "англосаксов"
Путин, в частности, обвинил коллективный Запад в поисках нового шанса "ударить по России, ослабить и развалить ее". Одним из основных определений, вокруг которого строилась речь Путина, стала "колониальная политика Запада" и "неоколониальные планы" .
Он обвинил "англосаксов" в "организации взрывов" на ветках "Северного потока" и "уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры". Из контекста следовало, что под "англосаксами" в данном случае Путин имел в виду США. Доказательством того, что за диверсией стояли Соединенные Штаты, было то, что по словам Путина, им это было "выгодно". "Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - заявил российский президент.
Путин припомнил США ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявив, что они "создали прецедент". Европейские страны он назвал "вассалами" Соединенных Штатов. Он обвинил Запад в "сегодняшнем всплеске миграционных потоков" и гибели людей, которые пытаются "добраться до Европы". О миллионах украинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате войны, развязанной Россией, Путин умолчал.
"Большинство государств отказываются "брать под козырек", а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией", - заявил президент РФ. Но уже спустя несколько дней после начала войны в Украине Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вывести войска с территории Украины. Против выступили пять стран: Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия.