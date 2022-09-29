На 218-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 29 сентября (время московское).

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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин поговорили по телефону. Глава турецкого государства снова предложил посредничество Анкары в возможных переговорах Москвы и Киева, сообщили в канцелярии турецкого лидера. Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили ход выполнения "зерновой сделки", добавили в Кремле.

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В Курской области под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, разрушено здание бывшей школы, повреждены жилой дом и трансформаторная подстанция.

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В результате взрыва в Николаеве погибли не менее 3 человек, еще 12 получили ранения. Такие данные привел мэр Александр Сенкевич. В районе места взрыва есть повреждения жилых домов и электросетей, указал он.

Генсек ООН: Аннексия РФ 4 регионов Украины заслуживает осуждения

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Любая аннексия территории одного государства другим посредством силы или угроз нарушает Устав ООН и международное право, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. В случае, если Россия поступит так с украинскими регионами, это решение "не будет иметь юридической силы", а также "заслуживает осуждения", добавил он. Решение Москвы еще больше подорвет перспективы по установлению мира, указал Гутерриш.

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За текущие сутки российская армия нанесла 4 ракетных и 4 авиационных удара, а также совершила более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. В то же время украинские силы нанесли 7 авиаударов для поддержки своих наземных групп.

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В Николаеве прогремел взрыв в районе остановки общественного транспорта, рассказал мэр Александр Сенкевич. По его словам, есть жертвы. На месте происшествия работают экстренные службы. Были использованы кассетные боеприпасы, утверждает градоначальник.

В Дагестане просят Путина полгода не призывать жителей в армию

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В Махачкале Фото: dpa/TASS/picture alliance

Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой полугодовой "отсрочки от мобилизации и других призывов" для жителей региона. Власти республики обещают в течение этого срока "профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах". Сегодня в бой из Дагестана едет "абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще", подчеркнула Гамзатова. По ее словам, более трех тысяч дагестанцев из республики с населением в 3,1 млн человек уже находятся на передовой.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи. Стороны обсудили оперативную обстановку, дальнейшие планы и потребности Украины в вооружении, а также мобилизацию в России, написал Залужный в Telegram-канале.

Зеленский 30 сентября проведет экстренное заседание СНБО

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Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidency/Handout/AA/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский проведет 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никофоров. Повестка и другие подробности этого заседания будут обнародованы позднее, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября в 15 часов в РФ ожидается подписание "договоров о вступлении в РФ" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

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В столице Тывы Кызыле в ходе акции протеста против мобилизации задержаны около 20 женщин, сообщает издание "Сибирь.Реалии". По этим данным, у задержанных принудительно снимают отпечатки пальцев. Утром того же дня военный комиссар региона Артын Демир-оол отметил, что республика полностью выполнила план по мобилизации. При этом он не указал, какое число жителей было призвано в рамках мобилизационной кампании.

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В офисе президента Украины сообщили об очередном обмене пленными. В Украину вернулись четыре морпеха и двое гражданских, заявил глава ОПУ Андрей Ермак. Речь идет об офицерах Алексее Булахове и Николае Костенко, солдатах Людмиле Герасименко и Иване Земляном, а также гражданских лицах Виктории Андруше и Яне Майбороде. По словам Ермака, Викторию Андрушу удерживали в Курском СИЗО после того как российские военные захватили ее у нее дома, найдя в телефоне девушки данные о российской военной технике. Яна Майборода также оказалась в плену, поскольку у нее в телефоне обнаружили фото российской техники в Чернобыльской зоне.

Нацполиция Украины: обнаружена новая пыточная тюрьма в Харьковской области

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Национальная полиция Украины сообщила об обнаружении еще одной пыточной тюрьмы российских войск в Харьковской области. На территории одного из предприятий в Волчанске россияне устроили тюрьму для местных жителей, которые их не поддерживали и отказывались с ними сотрудничать, сообщается на сайте украинского ведомства. По его данным, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. "В помещении обнаружили инструменты для пыток, петли, хомуты и т.д. Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы", - заявила Нацполиция Украины. В Киеве также сообщили, что в связи с этим открыто уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Днем 29 сентября ВС РФ вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Примерно с 12 до 13 часов по местному времени зафиксировано 45 взрывов в районе Сосновки и в районе заказника "Шалигинский", предположительно от обстрелов из ствольной артиллерии, заявило ОК "Север" в Facebook . "Потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации, есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП. Информация уточняется. Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12.20-13.10 в направлении Сеньковки", - указывается далее.

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В Днепре возросло до четырех число жертв совершенного ночью российского удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка", - написал он в Telegram . Тем самым, от удара россиян погибли двое взрослых, 8-летний мальчик и 9-летняя девочка, указал он. В ГСЧС Днепропетровской области указали, что еще 5 человек получили ранения, они находятся в больнице. В результате удара в Днепре пострадали более 60 частных домов и несколько многоэтажек, поврежден рынок, автобусы, автомобили и электросеть.

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В результате российского обстрела Краматорска ранены 11 человек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Россияне нанесли удары по городу около 9 утра. Повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и Укртелекома - там выбиты практически все окна. Полную картину повреждений выясняют правоохранители и местные власти", - написал он в Telegram. По словам Кириленко, новый удар по городу, не находящемуся непосредственно на линии фронта, "еще раз доказывает, что гражданским опасно оставаться на территории области".

ГУР: в Беларуси разместят 20 тысяч мобилизованных из РФ

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Беларусь готовится разместить 20 тысяч мобилизованных из РФ, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. "Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств", - заявило ведомство. По его данным, мобилизованные пополнят дислоцированные в Беларуси российские подразделения, в результате соотношение "опытных" и "молодых" военных составит 1 к 5. "После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории России. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", - указывается в заявлении .

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Россия является единственной страной, которая объявляет о своих международных преступлениях и нарушениях Устава ООН в прямом телеэфире и анонсирует их, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Помимо того, что Европейский Союз не признает срежиссированные бутафорские референдумы на территории Украины, он также призывает все страны последовать этому примеру и не признавать эту противозаконную аннексию. Россия уже не просто вторгается на территорию другой страны, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, занимается мародерством, крадя зерно, она перешла на новый уровень эскалации и крадет чужие территории. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул он.

Финляндия закроет свою границу для российских туристов с 30 сентября

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Переход через финско-российскую границу в Ваалимаа Фото: Oliver Morin/AFP

Власти Финляндии закроют границы страны для российских туристов с полуночи 30 сентября. Ожидается, что это приведет к значительному сокращению трансграничного транспортного потока, заявило правительство в Хельсинки. Глава МИД Пекка Хаависто на пресс-конференции пояснил, что власти его страны теперь рассматривают приток россиян как угрозу для международных отношений Финляндии. При этом по-прежнему разрешен въезд для посещения близких родственников, работы и учебы.

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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