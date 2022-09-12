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Основной боевой танк Leopard 2Фото: Csaba Krizsan/dpa
КонфликтыГермания

Западные танки для ВСУ: в ФРГ множатся призывы дать их Киеву

Михаил Бушуев
1 ч. назад

Успехи украинской армии в Харьковской области вновь оживили в Германии дискуссию о расширении поставок тяжелых вооружений Киеву. Речь идет об основных танках западного образца, но не только.

https://www.dw.com/ru/tem-blize-konec-vojny-v-frg-prizyvaut-dat-ukraine-zapadnye-tanki/a-63096485

"Возвращение территорий внушает уверенность. Инициатива на украинской стороне, и эта инициатива дает надежду, что Украина выиграет борьбу за свою территорию, и это проложит путь к миру", - заявил в понедельник, 12 сентября, парламентский секретарь фракции Свободной демократической партии (СвДП) Йоханнес Фогель (Johannes Vogel), комментируя успехи ВСУ на минувшей неделе в Харьковской области, откуда украинская армия вытеснила армию РФ в рекордные сроки. "Именно сейчас", по словам Фогеля, требуется "еще больше поддержки для Украины из Германии и в кооперации с партнерами из западного альянса".

С минувших выходных подобные призывы в Германии раздаются все чаще: расширения поставок тяжелых вооружений Киеву для борьбы против российского вторжения вновь потребовали ведущие немецкие военные эксперты, эксперты по безопасности, а также внушительная часть политического истеблишмента ФРГ - прежде всего от либералов и "зеленых", входящих в правящую коалицию. Так, например, однопартиец Фогеля, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, что "Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить бронированные машины, боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 2". Сопредседатель партии "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour) высказался не менее категорично: "Все в правительстве знают, что можно было бы сделать больше".

Поставки вооружений "сокращают время этой войны"

Бронированная машина Fuchs на службе бундесвера
Бронированная машина Fuchs на службе бундесвера - в различных модификацияхФото: Sven Eckelkamp/IMAGO

В списке предложений - не только основные боевые танки Leopard первого и второго поколений и Marder, но и другая техника, например бронетранспортеры Fuchs. "Будущая безопасность Европы сейчас защищается в Украине", - напомнил военный эксперт, профессор из университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala), и если понадобится поставлять технику из действующих арсеналов бундесвера, а для замены отданной техники потребуются дополнительные инвестиции, то эти поставки "стоят каждого пенни", добавил Масала.

"Успешное освобождение территорий за последние дни показало всем, в чем состоит военный смысл поставок западных вооружений: они позволяют добиваться отвоевания территорий без массового разрушения. Они уменьшили число жертв войны с обеих сторон. Они сокращают время этой войны", - заявил Робин Вагенер (Robin Wagener), председатель германо-украинской парламентской группы в бундестаге.

Противники поставок, например генсек партии социал-демократов Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert), продолжают возражать против расширения помощи и включения в них основных танков из-за риска. По словам Кюнерта, это может "подтолкнуть Россию к тому, чтобы она напала на другие государства".

Минобороны ФРГ обещает всецелую поддержку Киеву

На фоне развернувшейся дискуссии о западных танках для ВСУ в Берлине в понедельник выступила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) - с речью о национальной стратегии безопасности. Она пообещала, что Германия в целом будет больше, чем раньше, инвестировать в оборону Германии и всего североатлантического альянса, а также заверила, что Германия останется важным поставщиком военной и другой помощи Украине.

"Когда Россия начала войну 24 февраля, было много военных экспертов ("в кавычках", добавила Ламбрехт соответствующим жестом. - Ред.), которые говорили мне: три дня, три дня, - отметила министр обороны, имея в виду оценки, что Украина не выдержит и трех дней борьбы с армией РФ. - А теперь мы все увидели, что это значит, когда армия, такая как ВСУ, так смело и с такой поддержкой ведет с ней борьбу, не дав сбыться этому прогнозу. Поэтому я должна сказать, что сделаю все, что возможно, чтобы Украина смогла и дальше идти этим путем".

Отказ в западных танках: Берлин ждет договоренностей с другими

Немецкая зенитная самоходная установка Gepard
ЗСУ GepardФото: Frank Hofmann/DW

Тем не менее после речи, отвечая на вопросы слушателей, пришедших послушать ее в Германском обществе внешней политики (DGAP), она так же, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц несколькими днями ранее, пока отвечает отказом на многократные просьбы как Киева, так и экспертного сообщества и части политиков в Германии дать ВСУ современные основные танки западного образца. Ламбрехт назвала в качестве главной причины отсутствие договоренностей между западными партнерами о поставках таких танков Украине.

"Еще ни одна страна не поставила Киеву БМП или основные боевые танки западного образца. И мы договорились с нашими партнерами, что в этом вопросе Германия не будет действовать в одиночку. Мы в постоянном контакте с остальными", - заявила Ламбрехт. 

"Буквально на выходных думали, чем еще помочь"

Комментируя в целом объемы поставок военной помощи, глава оборонного ведомства ФРГ не согласилась с критикой, что Германия оказывает недостаточную помощь. На упрек о том, что в рейтингах стран по объемам их помощи Украине Германия оказывается где-то в середине, она ответила: "Такие рейтинги вводят в недоумение". "Ситуация слишком серьезная, чтобы думать о том, кто будет на первом, втором или третьем месте. Важно, что мы помощь Украине оказываем - кажется, в настоящий момент на сумму 750 миллионов евро, но идем разными путями", - заявила министр на встрече в понедельник в DGAP.

Германия принимает решения в зависимости от имеющихся возможностей, заметила Ламбрехт. "Мы буквально на выходных обсуждали, что еще можно было бы отдать и что не нарушило бы наших обязательств по обеспечению безопасности НАТО и наших собственных национальных границ", - рассказала министр. Запасы бундесвера, по словам Ламбрехт, фактически исчерпаны, и поставки из арсеналов поставили бы под угрозу обязательства по защите внутри альянса, например миссию в балтийских странах. Германия на днях расширила присутствие своих вооруженных сил в Литве для укрепления восточного фланга НАТО.

В Украину отправляются "Гепарды" и другая техника

Тем не менее Ламбрехт напомнила, что прямо сейчас идет поставка следующей партии зенитных самоходных установок Gepard (по открытым данным - 15 штук), чей вклад в успех последней военной операции отмечали военные эксперты в том числе в ФРГ. Позитивные сдвиги, по ее словам, есть и на переговорах об обмене танками с такими странами, как Чехия и Словакия, которые отдали Киеву танки советского образца и рассчитывают получить от ФРГ западные образцы.

Реактивная система залпового огня Mars II
РЗСО Mars IIФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

В ходе возникшей дискуссии министр обороны отвергла подозрения в том, что якобы поставки замедляются из-за шантажа со стороны России. "Иногда такие поставки не обсуждаются в широком кругу, как здесь, - в вопросе поставок есть элемент военной стратегии. Сразу обо всем рассказать и дать Путину знать, что будет поставлено, - не всегда самое умное решение", - заметила Ламбрехт.

Германия согласовывает свои поставки с партнерами и с Киевом, добавила она. "Как уже было видно на примере реактивных систем залпового огня (Германия передала Украине три РСЗО MARS II. - Ред.), мы согласуем наши поставки с украинскими коллегами и создаем с партнерами общие пакеты помощи, как с гаубицами PzH 2000", - добавила Ламбрехт.

Впечатление после встречи с министром обороны ФРГ, что договоренность между западными партнерами Украины о поставках основных танков западного образца может быть достигнута в обозримом будущем, укрепило заявление однопартийца Ламбрехт, сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil). Он не исключил подобных поставок. "Это сейчас должно обсуждаться среди глав государств и правительств с учетом требований Украины, с учетом успехов, которые только что достигла Украина - о том, какими могут быть следующие шаги для поддержки этой страны".

Но не все в Германии готовы ждать общей договоренности: Штрак-Циммерман и вместе с ней другие немецкие либералы призывают по согласованию с партнерами по НАТО первыми начать поставки западных танков - пока социал-демократы в правительстве во главе с Шольцем сдерживают давление партнеров по коалиции. 

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