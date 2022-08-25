Шольц посетил полигон, где обучают украинских солдат

По словам канцлера ФРГ, Берлин продолжит поддерживать Киев "с помощью финансовых средств, но также и с помощью оружия". Шольц пообщался с украинскими солдатами на полигоне бундесвера в Путлосе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине, что Германия будет и впредь оказывать поддержку Киеву. Об этом глава германского правительства заявил в четверг, 25 августа, прибыв на полигон в Германии, где украинские солдаты проходят обучение использованию зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

"Находящиеся здесь мужчины будут защищать свою страну. Они будут защищать ее от страшной угрозы, исходящей для Украины от жестокой агрессивной войны со стороны России, - отметил Шольц. - И мы продолжим поддерживать их с помощью наших финансовых средств, но также и с помощью оружия, которое мы можем предоставить со стороны Германии".

Впервые посетив военный полигон бундесвера в Путлосе (земля Шлезвиг-Гольштейн), Шольц побеседовал с украинскими солдатами, а также с представителями компании - производителя вооружений Krauss-Maffei Wegmann, проводящими обучение. Программа подготовки входит в пакет поставок Украине 30 ЗСУ Gepard, финансируемых ФРГ.

Шольц настаивает на энергетических реформах до конца года

Позднее Олаф Шольц также коснулся энергетической перестройки экономики Германии на фоне сложностей с поставками газа из РФ. Только если основные реформы будут проведены до конца 2022 года, можно достичь амбициозных климатических целей, заявил канцлер.

Накануне в видеообращении по случаю дня независимости Украины Шольц подчеркнул, что Германия твердо находится на стороне Киева, который полгода обороняется от полномасштабного российского вторжения. "Мы продолжим поставки оружия - от самоходных гаубиц до зенитно-ракетных комплексов, месяц за месяцем", - пообещал канцлер ФРГ. По его словам, Германия будет и дальше обучать украинских военнослужащих пользованию самой современной европейской военной техникой.

ФРГ продолжит санкционную политику в отношении России

ФРГ продолжит санкционную политику в отношении России, развязавшей войну, поддержит Украину в восстановлении страны, будет, как и прежде, перевозить украинское зерно железнодорожным транспортом, принимать украинских беженцев и лечить раненых в немецких больницах, подчеркнул глава германского правительства: "Наши границы и наши сердца остаются открытыми для всех, кто был вынужден бежать от российского террора".

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