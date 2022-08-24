Канцлер ФРГ пообещал Украине бессрочную поддержку

Германия будет оказывать Украине военную, финансовую и политическую помощь столько, сколько будет необходимо, заявил Олаф Шольц. Он также пообещал продолжить санкционную политику и прием беженцев.

Германия будет оказывать Украине поддержку в финансовой, военной и политической сферах "так долго, как это потребуется" восточноевропейской стране. Об этом заявилканцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в обнародованном в микроблоге Twitter в среду, 24 августа, видеообращении, которое он адресовал украинцам по случаю дня независимости их государства. Шольц подчеркнул, что Германия твердо находится на стороне Украины, которая уже ровно полгода обороняется от полномасштабного российского вторжения."Мы продолжим поставки оружия - от самоходных гаубиц до зенитно-ракетных комплексов, месяц за месяцем", - пообещал канцлер. Кроме того, Германия будет и дальше обучать украинских военнослужащих пользованию самой современной европейской военной техникой, добавил он.

ФРГ продолжит санкционную политику в отношении России, развязавшей войну, поддержит Украину в восстановлении страны, будет, как и прежде, перевозить украинское зерно железнодорожным транспортом, принимать украинских беженцев и лечить раненых в немецких больницах, подчеркнул глава германского правительства. "Наши границы и наши сердца остаются открытыми для всех, кто был вынужден бежать от российского террора", - сказал он.

Членство в ЕС и восстановление Украины

Олаф Шольц также пообещал поддержать стремление Украины стать членом Европейского Союза. Он напомнил, что в конце октября в Берлине пройдет организованная совместно с Еврокомиссией конференция по восстановлению Украины. А в ближайшее время, 25 августа Шольц встретится с украинскими военнослужащими, проходящими обучение на немецких зенитно-ракетных установках на военном полигоне Путлос.

Одновременно канцлер ФРГ обвинил российское государство, атакующее Украину, в терроре и империализме и отметил мужество защитников Украины, ежедневно отдающих за свою страну жизни и здоровье. "Мы думаем о героях Украины, о мужчинах и женщинах, которые вот уже шесть месяцев храбро защищают свою страну от жестокого агрессора", - указал он и закончил свое обращение украинскими словами "Слава Українi!"

Накануне Олаф Шольц заявил о новых поставок оружия Украине на сумму более 500 млн евро.

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