Анналена Бербок: "Европейцы больше не должны помалкивать"

Как отреагирует Запад за недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва намерена "расширить географию спецоперации", и почему помощь, которую оказывает Украине Германия, меньше той, что поступает от Польши и Норгвегии? Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в эксклюзивном интервью DW.

DW: Госпожа Бербок, начнем с войны в Украине, поскольку эта тема играла ключевую роль при разработке новой стратегии национальной безопасности Германии. Ваш российский коллега Сергей Лавров только что заявил, что Россия "расширяет географию спецоперации", переключая свое внимание с Донецка и Луганска на востоке Украины на Херсонскую и другие области на юге. Похоже, предположение, что Россия стремится аннексировать эти территории, а возможно, даже полностью отрезать Украину от Черного моря, подтверждается. Какой будет ваша реакция?

Анналена Бербок: Она будет той же, что и в последние месяцы. Мы поддерживаем Украину, не только проявляя солидарность с ней, не только каждый день говоря о том, что это (вторжение РФ. - Ред.) - фундаментальное нарушение международного права со стороны России, но и оказывая украинцам военную поддержку, чтобы они могли самостоятельно оборонять свою страну, свою территорию.

Анналена Бербок во время интервью DW

Россия каждый раз прибегает к разным аргументам. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки (поставок Западом вооружений Украине. - Ред.). Но они и раньше вели наступление на Киев и другие части Украины. Так что это просто новая пропаганда российской стороны.

- И все же правительство Германии упрекают, что оно делает недостаточно, чтобы помочь Украине дать отпор, несмотря на обещания о кардинальном пересмотре отношения Берлина к вопросам безопасности. По данным Института мировой экономики в Киле (Kiel Institute for the World Economy, IfW Kiel), по объемам поставок вооружений в Украину Германия находится на шестом месте - после США, Польши, Великобритании, Канады и Норвегии. Вы считаете, что ответственность Германии перед Украиной меньше, чем у Норвегии?

- Эти цифры пока мне не знакомы. Есть разные данные: если считать деньги и если считать интенсивность (поставок. - Ред.) оружия. Но это не гонка за местом в рейтинге. Речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО. И именно поэтому мы сочетаем нашу поддержку с поддержкой, оказываемой другими, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. Например, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы у других стран, потому что у нас нет нужных.

Я думаю, в этом преимущество нашей поддержки: мы оказываем ее не вразнобой, а объединенными силами. Все должны смотреть, где можно сделать больше. Наша проблема, как и у многих европейских государств, в том, что в наших собственных запасах имеется не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T - одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас только находится в производстве и, надеюсь, поступит в конце лета. И да, мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше.

- Вы говорите, не нужно смотреть на рейтинги. Но все же Германия подвергается критике, особенно со стороны восточноевропейских соседей и самой Украины, за то, что она отстает от других стран в плане военной поддержки Киева. Другой показатель, подсчитанный IfW Kiel, - это финансовая помощь в отношении к собственному ВВП. Тут Германия находится на 13-м месте.

- Я могу только повторить собственные слова. Мы рассматриваем различные виды поддержки: что мы можем сделать в плане расследований, при разминировании городов. Мы оказываем медицинскую помощь, принимаем беженцев. И да, если есть вещи, где мы можем сделать больше с помощью прямых финансовых грантов, которые мы сейчас обсуждаем, мы рассматриваем и это (...).

И когда я недавно была в Киеве, и когда там был канцлер, украинцы сказали: "Спасибо за поддержку". Очевидно, что во время войны все должно происходить намного быстрее. Именно поэтому мы обсудили вопрос о том, почему некоторые поставки занимают больше времени (...).

- Война показала, как велика зависимость Германии от российского газа. А как насчет зависимости экономики ФРГ от Китая, которая тоже может сыграть с нами злую шутку? Насколько серьезно вы относитесь к необходимости ее сократить?

- Очень серьезно. Иначе не было бы смысла разрабатывать новую стратегию в этом плане. Мы тщательно изучаем области, где у нас есть зависимость (от других государств. - Ред.). Но, как мы видим на примере с Россией, некоторые вещи невозможно изменить в одночасье. Многие европейские страны имеют подобные проблемы. Например, для перехода на электромобили ради достижения наших климатических целей нам нужны батареи. У нас нет своего производства батарей для электромобилей. Сейчас мы начинаем его создавать, но в плане всех материалов, которые используются в батареях, мы зависим от других стран на 98%, и это касается всех электромобилей в Европе.

Поэтому наша стратегия в отношении Китая не является изолированной немецкой стратегией. Ведь мы являемся интегрированным внутренним рынком, поэтому разрабатываем ее в координации с нашими европейскими партнерами, с Еврокомиссией, которая также ясно дала понять, что Китай для нас - это не только конкурент в некоторых экономических вопросах, но и партнер в борьбе с климатическим кризисом, а также - системный соперник.

И поскольку это системный соперник, мы должны четко дать понять, что никто не может нас шантажировать, как это было в отношении нашей зависимости от России. Это - основа нашей новой стратегии в отношении Китая: совместно работать там, где это возможно, но при этом иметь суверенную европейскую стратегию ради независимости в критической инфраструктуре, особенно в рамках нашей внешней политики.

- Не является ли, с вашей точки зрения, активность немецких автомобильных инвесторов в Китае чрезмерной?

- Очевидно, что мы должны учитывать, в каких областях проявляется наша зависимость. Немецкие автомобильные компании очень сильно вовлечены в работу на китайском рынке. Но, с другой стороны, я хотела бы сказать, что в этом вопросе нельзя все делить на черное и белое. Китай также очень зависим от Европы, потому что их экспорт на европейский рынок тоже очень высок. Это не улица с односторонним движением, и вы не должны преуменьшать нашу значимость.

Я думаю, что для нас, европейцев это проблема из прошлого, когда мы думали, что должны помалкивать, потому что мы зависим от других. Нет, мы должны отстаивать свои ценности. Мы должны отстаивать свои интересы и делать ставку на наш интегрированный рынок, который является одним из крупнейших в мире.

- Этот аргумент раньше всегда использовали, когда речь шла о газовой зависимости от Москвы. Тогда говорили: России Европа нужна так же, как и Россия Европе. Но, судя по всему, это не так.

- Это потому, что у нас была некая зависимость по отношению к другим. Но уже сейчас мы разрываем все экономические связи с Россией. Очевидно, что это для России очень болезненно. Но если у вас такой режим, как сейчас в России, который больше не заботится о своей экономике, об интересах своего народа, о своем обществе...

Понятно, что автократическим режимам гораздо легче делать все, что они хотят, потому что если у них начинаются протесты, то они просто сажают людей в тюрьму, чего не делают в демократических странах. Дело не в том, что санкции не дают результата. Но если есть кто-то, кто говорит, что война превыше всего, очевидно, что в данный момент они (санкции. - Ред.) его не останавливают.

- В одном из выступлений вы говорили о ценностях, на основе которых должна выстраиваться международная политика. Но разве Запад пользовался этим принципом в последние годы? Недавно я вернулся из Индии и могу себе представить, что жители этой страны, наблюдая за войной в Украине, задаются вопросом: чем же это хуже того, что США делали в Ираке несколькими годами ранее? США хотели доминирования на Ближнем Востоке, Россия хочет доминирования в Украине.

- Нарушение международного права - это всегда плохо. В противном случае мы бы не согласовывали этих правил. По сути это был тот же аргумент, который использовал министр иностранных дел Китая в разговоре со мной. Я подчеркнула, что именно поэтому правительство Германии в отношении Ирака в свое время сказало: мы не считаем аргументы убедительными и не участвуем в этом.

И именно поэтому я призвала Китай: "В этот момент вы должны встать на сторону международного права и сказать, что российское вторжение в Украину - это неправильно". Это что касается политики. Мы можем принимать собственные решения, все зависит от нас. Это - наша ответственность. Когда приходится выбирать между справедливостью и несправедливостью, между защитой гражданского населения и поддержкой агрессора, именно политики, ответственные граждане, должны принять чью-то сторону. Как правильно сказал Десмонд Туту (активный борец с апартеидом в ЮАР. - Ред.) в прошлом: "Если вы молчите, то вы становитесь на сторону угнетателя".

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