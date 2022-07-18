Бербок: Возобновляемая энергия дает независимость от автократических режимов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила о важности более широкого использования возобновляемых источников энергии в свете российской агрессии против Украины. "Возобновляемая энергия в наше время также означает свободу", - подчеркнула она в понедельник, 18 июля, выступая в Берлине на Петерсбергском диалоге по климату с участием представителей более 40 государств.

По словам главы МИД ФРГ, это "лучшая гарантия для того, чтобы стать независимыми от импорта ископаемого топлива и, таким образом, независимыми от автократических правительств во всем мире". Бербок убеждена, что война, развязанная Россией в Украине, станет "стимулом для расширения возобновляемых источников энергии", хотя этого "никогда не входило в планы" президента России Владимира Путина.

Реанимация угольных электростанций было сложным решением

Представительница партии "зеленых" Анналена Бербок признала, что властям Германии пришлось принимать сложные решения, возобновляя работу угольных электростанций ради снижения зависимости от российского газа. Однако, по ее словам, это не означает, что правительство в Берлине ослабляет свое стремление к расширению использования возобновляемых источников энергии.

В то же время германский министр призвала к скоординированным на международном уровне действиям в борьбе с глобальным потеплением: "Климатический кризис не признает границ". По ее словам, на сегодня это "самая большая проблема безопасности всех людей на Земле".

Петерсбергский диалог по климату Бербок рассматривает как важнейший элемент для подготовки к Всемирной климатической конференции, которая пройдет в ноябре этого года в египетском Шарм-эш-Шейхе. Согласно заявлению правительства Германии, берлинский форум, соорганизатором которого выступил Египет, призван определить курс предстоящей конференции ООН.

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