 В Германии любят Хабека и Бербок? В чем секрет популярности ″зеленых″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 19.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии любят Хабека и Бербок? В чем секрет популярности "зеленых"

Вице-канцлер Роберт Хабек и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок - самые популярные политики в Германии. Их ценят за прагматизм и ясность позиции. Но будет ли их успех долговременным?

Роберт Хабек и Анналена Бербок возглавляют рейтинг популярности политиков ФРГ. Фото с партийного съезда зеленых 29 января 2022 года

Есть повод для радости: Роберт Хабек и Анналена Бербок возглавляют рейтинг популярности политиков ФРГ

В Германии в последние месяцы динамично меняются политические предпочтения избирателей. Падают рейтинги социал-демократов, либеральных демократов и прокремлевских "Левой партии" и "Альтернативы для Германии". На этом фоне значительно растут показатели поддержки ушедшей в оппозицию партии христианских демократов (ХДС), но и партии защитников экологии, "Союз-90/"Зеленые". "Зеленые" продолжают закреплять успех на выборах в бундестаг в сентябре прошлого года, который позволил им войти в правительство, став вторым по значимости партнером в правящей коалиции вместе с ведущими социал-демократами и младшими партнерами из партии либеральных демократов.

Последние достижения ХДС и "зеленых": обе партии заметно прибавили на двух последних выборах в земельные парламенты - ХДС с отрывом победила на обеих, а "зеленые" заметно улучшили свой результат. Так, по итогам голосования в Шлезвиг-Гольштейне партия "зеленых" набрала 18,3 процента голосов, а на выборах в местный парламент Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной земли ФРГ, "зеленые" на минувших выходных почти утроили собственный результат четырехлетней давности: 18,2% против 6,4%. Успехи "зеленых" непосредственно связаны с членами нового правительства - министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck).

Бербок и Хабек возглавили рейтинг популярности политиков ФРГ

Хабек, а за ним Бербок, с начала войны в Украине второй месяц подряд возглавляют рейтинг популярности политиков в Германии: результаты последнего опроса опубликовал в середине мая исследовательский институт Ipsos, ранее - институт Insa. По результатам обоих, они значительно опередили в предпочтениях канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Им удалось превысить ожидания от "зеленых". Они говорят о темах, которые беспокоят людей", - объясняет успех "зеленых", которые давно работают в тандеме, шеф Insa Херманн Блинкерт (Hermann Blinkert). Какие это темы, поясняет сам социолог: четкая линия в отношении России, четко выраженная поддержка Украины в ее борьбе против вторжения РФ, даже если в результате войны дорожают нефть и газ.

Анналена Бербок в Буче под Киевом, фото 10 мая

Анналена Бербок в Буче под Киевом

Многие избиратели в Германии ценят Бербок за жесткую линию в отношении России и требования помощи и поставок вооружений Украине, пострадавшей от российского вторжения. В последнем вопросе она выступает смелее коллег по правительству ФРГ и была первой высокопоставленной представительницей Берлина, которая посетила Киев в военное время. "Мы обязаны перед лицом этих жертв не только помнить о них, но и привлечь к ответственности виновных", - заявила Бербок после посещения Бучи.

В вопросе нефтяного эмбарго Бербок также придерживается линии на его введение как можно быстрее. "В ближайшие дни мы придем к общему результату, я в этом уверена", - сказала она на текущей неделе, дав понять, что сопротивление Венгрии и других стран удастся снять. "Важно, чтобы все страны шли этим путем сообща", - добавила глава германского МИДа. У избирателей она, а не канцлер Шольц ассоциируется со сменой курса в отношении России после развязанной Путиным войны против Украины, и с лозунгом о "смене эпохи", которую вообще-то провозгласил именно канцлер.

Хабек внезапно - кризисный менеджер

Роберт Хабек, который возглавляет в правительстве ФРГ министерство экономики, тем временем набирает политические очки за счет того, что в глазах избирателей решает проблемы безопасности поставок энергоресурсов для Германии. ФРГ уже сократила зависимость от нефти из России - с 35 процентов до 12, по данным вице-канцлера. Чтобы подстраховать Германию на случай отключения газа из России, Хабек за короткий период времени провел переговоры о поставках сжижженного газа (СПГ) из Норвегии, Катара и ОАЭ. Другой фронт работы - разработка законов, которые позволили бы ускорить развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Роберт Хабек на переговорах в Катаре о поставках СПГ в Германию, фото 21 марта 2022 года

Роберт Хабек на переговорах в Катаре о поставках СПГ в Германию

Правда, поставки газа из Ближнего Востока никак не приближают Германию к достижению поставленных ранее перед страной целей перейти к климатически нейтральной экономике - это понимает и сам Хабек. С точки зрения не только "зеленых" в этом есть горькая ирония, так что Хабек признает этот факт в интервью и других публичных выступлениях, открыто говоря о своих сомнениях по отношению к выбранному пути. Но поскольку альтернативы вице-канцлер ФРГ не видит, то призывает сограждан помогать ему, экономя энергию. Экономия энергии и развитие ВИЭ это "общенациональная задача, помочь в решении которой могут все - политики, промышленность, предприятия и потребители", сказал Хабек в интервью Funke Mediengruppe. Хабек говорит с избирателями напрямую, объясняя в коротких видео свою работу - новый стиль коммуникации, очевидно, ценят избиратели.

Потеря министра из правительства ФРГ прошла без ущерба для "зеленых"?

Успех Хабека и Бербок отчасти объясняется неуспехами остальных членов правительства. Начать с канцлера: Олафу Шольцу приходится регулярно иметь дело с повторяющейся критикой в свой адрес, - что он недостаточно решительно выступает в поддержку Украины, упускает возможности публично и доходчиво объяснить свою позицию, особенно в вопросах поставок вооружений. Еще хуже идут дела у министра обороны из партии Шольца, Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Она регулярно подвергается критике: до начала войны - например, за обещание, вместо серьезной военной помощи, предоставить всего пять тысяч военных шлемов, а недавно - за то, взяла с собой своего сына в командировку на вертолете. С юридической точки зрения, все было законно: расходы она оплатила, но политическое чутье ей отказало - таким был вывод критиков.

Анналена Бербок (справа), Олаф Шольц (в центре) и Роберт Хабек

Канцлер Олаф Шольц - первый в кабинете министров, но не первый по популярности у избирателей

При этом крупную персональную потерю пришлось понести не социал-демократам, а именно "зеленым". В начале апреля под давлением ушла со своего поста министр по делам семьи Анне Шпигель (Anne Spiegel), проработав на посту всего несколько месяцев. Причина: еще будучи земельным политиком в Рейнланд-Пфальце, Шпигель уехала в отпуск несмотря на то, что ее земля пострадала от наводнения. Имидж Хабека и Бербок не пострадали, потому что они тоже довольно быстро выступили за отставку коллеги по партии.

Как долго сохранится популярность политиков "зеленых"? Нынешний успех многие рассматривают как недолговечный, потому что у партии остаются долгосрочные проблемы. Отправка вооружений Украине, импорт газа из Персидского залива - все это мало коррелирует с пацифистскими и экологическими принципами "зеленых". Хабек и Бербок известны как представители прагматичного крыла партии, но не будет ли их курс перебором прагматизма даже для них? 

Смотрите также:

  • Киевская область, май 2022

    Война в Украине - 18.05.2022

    Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киевская область, май 2022

    Война в Украине - 18.05.2022

    Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.

  • Солдар, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.

  • Соледар, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.

  • ДНР, 17 мая.

    Война в Украине - 18.05.2022

    Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".

  • ДНР, 17 мая.

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.

  • ДНР, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.

  • Киев, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.

  • Мариуполь, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    "Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.

  • Бахмут, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.

  • Бородянка, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.

  • Бородянка, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.

  • Донбасс, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.

  • Донбасс, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинские военнослужащие на Донбассе.

  • Львов

    Война в Украине - 18.05.2022

    Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.

  • Львов, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.

  • Киев, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.

  • Канны, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.

  • Берлин, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.

  • Гаага, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

  • Фукуока, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:41

Нефтяное эмбарго: что будет с заводом в Шведте?

Аудио- и видеофайлы по теме

Шольц вместо Меркель: чего ждать от нового кацлера и правительства Германии. DW Новости (08.12.2021)  

Германия готовится к отключению российского газа (30.03.2022)  

Также по теме

27.04.2022, Berlin: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), gibt eine Pressekonferenz zur Vorstellung der Frühjahrsprojektion. Es wird erwartet wird, dass die Konjunkturprognose wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs deutlich gesenkt wird. In dem im Januar vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht ging die Regierung für 2022 noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 3,6 Prozent aus. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Вице-канцлер: ФРГ быстро снижает энергозависимость от РФ 01.05.2022

По словам Роберта Хабека, зависимость Германии от нефти из России снизилась до 12%, от каменного угля - до 8%, от газа - до 35%.

North Rhine-Westphalia's State Premier and top candidate for Christian Democratic Union (CDU) Hendrik Wuest reacts on stage after the exit polls for the North-Rhine Westphalia state election were announced on TV, at the CDU headquarters in Duesseldorf, western Germany, on May 15, 2022. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

На выборах в Северном Рейне - Вестфалии победили христианские демократы 16.05.2022

Христианские демократы набрали 35,7 процента голосов. "Зеленые" с 18,2 процента уступают партии канцлера Шольца - социал-демократам, заручившимся поддержкой 26,7 процента избирателей.

05.05.2022, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Am zukünftigen Anleger für das FSRU (Floating Storage and Regasification Units) für den Flüssiggasimport für Deutschland findet der erste Rammschlag statt. Bundeswirtschaftsminister R. Habeck kam zum ersten Rammschlag für den Anleger des geplanten schwimmenden Flüssigerdgas-Terminals nach Wilhelmshaven. Das Terminal soll bereits Ende des Jahres in Betrieb gehen. Von dort soll per Tankschiff angelandetes, tiefgekühltes Flüssigerdgas (LNG) nach der Erwärmung in die Gasnetze eingespeist werden. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

У Германии скоро будет четыре СПГ-терминала, первый уже начали строить 05.05.2022

ФРГ форсирует процесс отказа от газа из России и арендовала плавучие регазификационные установки. В Вильгельмсхафене проект компании Uniper может войти в строй еще в 2022 году.

Реклама