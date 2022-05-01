В Германии любят Хабека и Бербок? В чем секрет популярности "зеленых"

В Германии в последние месяцы динамично меняются политические предпочтения избирателей. Падают рейтинги социал-демократов, либеральных демократов и прокремлевских "Левой партии" и "Альтернативы для Германии". На этом фоне значительно растут показатели поддержки ушедшей в оппозицию партии христианских демократов (ХДС), но и партии защитников экологии, "Союз-90/"Зеленые". "Зеленые" продолжают закреплять успех на выборах в бундестаг в сентябре прошлого года, который позволил им войти в правительство, став вторым по значимости партнером в правящей коалиции вместе с ведущими социал-демократами и младшими партнерами из партии либеральных демократов.

Последние достижения ХДС и "зеленых": обе партии заметно прибавили на двух последних выборах в земельные парламенты - ХДС с отрывом победила на обеих, а "зеленые" заметно улучшили свой результат. Так, по итогам голосования в Шлезвиг-Гольштейне партия "зеленых" набрала 18,3 процента голосов, а на выборах в местный парламент Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной земли ФРГ, "зеленые" на минувших выходных почти утроили собственный результат четырехлетней давности: 18,2% против 6,4%. Успехи "зеленых" непосредственно связаны с членами нового правительства - министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck).

Бербок и Хабек возглавили рейтинг популярности политиков ФРГ

Хабек, а за ним Бербок, с начала войны в Украине второй месяц подряд возглавляют рейтинг популярности политиков в Германии: результаты последнего опроса опубликовал в середине мая исследовательский институт Ipsos, ранее - институт Insa. По результатам обоих, они значительно опередили в предпочтениях канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Им удалось превысить ожидания от "зеленых". Они говорят о темах, которые беспокоят людей", - объясняет успех "зеленых", которые давно работают в тандеме, шеф Insa Херманн Блинкерт (Hermann Blinkert). Какие это темы, поясняет сам социолог: четкая линия в отношении России, четко выраженная поддержка Украины в ее борьбе против вторжения РФ, даже если в результате войны дорожают нефть и газ.

Анналена Бербок в Буче под Киевом

Многие избиратели в Германии ценят Бербок за жесткую линию в отношении России и требования помощи и поставок вооружений Украине, пострадавшей от российского вторжения. В последнем вопросе она выступает смелее коллег по правительству ФРГ и была первой высокопоставленной представительницей Берлина, которая посетила Киев в военное время. "Мы обязаны перед лицом этих жертв не только помнить о них, но и привлечь к ответственности виновных", - заявила Бербок после посещения Бучи.

В вопросе нефтяного эмбарго Бербок также придерживается линии на его введение как можно быстрее. "В ближайшие дни мы придем к общему результату, я в этом уверена", - сказала она на текущей неделе, дав понять, что сопротивление Венгрии и других стран удастся снять. "Важно, чтобы все страны шли этим путем сообща", - добавила глава германского МИДа. У избирателей она, а не канцлер Шольц ассоциируется со сменой курса в отношении России после развязанной Путиным войны против Украины, и с лозунгом о "смене эпохи", которую вообще-то провозгласил именно канцлер.

Хабек внезапно - кризисный менеджер

Роберт Хабек, который возглавляет в правительстве ФРГ министерство экономики, тем временем набирает политические очки за счет того, что в глазах избирателей решает проблемы безопасности поставок энергоресурсов для Германии. ФРГ уже сократила зависимость от нефти из России - с 35 процентов до 12, по данным вице-канцлера. Чтобы подстраховать Германию на случай отключения газа из России, Хабек за короткий период времени провел переговоры о поставках сжижженного газа (СПГ) из Норвегии, Катара и ОАЭ. Другой фронт работы - разработка законов, которые позволили бы ускорить развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Роберт Хабек на переговорах в Катаре о поставках СПГ в Германию

Правда, поставки газа из Ближнего Востока никак не приближают Германию к достижению поставленных ранее перед страной целей перейти к климатически нейтральной экономике - это понимает и сам Хабек. С точки зрения не только "зеленых" в этом есть горькая ирония, так что Хабек признает этот факт в интервью и других публичных выступлениях, открыто говоря о своих сомнениях по отношению к выбранному пути. Но поскольку альтернативы вице-канцлер ФРГ не видит, то призывает сограждан помогать ему, экономя энергию. Экономия энергии и развитие ВИЭ это "общенациональная задача, помочь в решении которой могут все - политики, промышленность, предприятия и потребители", сказал Хабек в интервью Funke Mediengruppe. Хабек говорит с избирателями напрямую, объясняя в коротких видео свою работу - новый стиль коммуникации, очевидно, ценят избиратели.

Потеря министра из правительства ФРГ прошла без ущерба для "зеленых"?

Успех Хабека и Бербок отчасти объясняется неуспехами остальных членов правительства. Начать с канцлера: Олафу Шольцу приходится регулярно иметь дело с повторяющейся критикой в свой адрес, - что он недостаточно решительно выступает в поддержку Украины, упускает возможности публично и доходчиво объяснить свою позицию, особенно в вопросах поставок вооружений. Еще хуже идут дела у министра обороны из партии Шольца, Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Она регулярно подвергается критике: до начала войны - например, за обещание, вместо серьезной военной помощи, предоставить всего пять тысяч военных шлемов, а недавно - за то, взяла с собой своего сына в командировку на вертолете. С юридической точки зрения, все было законно: расходы она оплатила, но политическое чутье ей отказало - таким был вывод критиков.

Канцлер Олаф Шольц - первый в кабинете министров, но не первый по популярности у избирателей

При этом крупную персональную потерю пришлось понести не социал-демократам, а именно "зеленым". В начале апреля под давлением ушла со своего поста министр по делам семьи Анне Шпигель (Anne Spiegel), проработав на посту всего несколько месяцев. Причина: еще будучи земельным политиком в Рейнланд-Пфальце, Шпигель уехала в отпуск несмотря на то, что ее земля пострадала от наводнения. Имидж Хабека и Бербок не пострадали, потому что они тоже довольно быстро выступили за отставку коллеги по партии.

Как долго сохранится популярность политиков "зеленых"? Нынешний успех многие рассматривают как недолговечный, потому что у партии остаются долгосрочные проблемы. Отправка вооружений Украине, импорт газа из Персидского залива - все это мало коррелирует с пацифистскими и экологическими принципами "зеленых". Хабек и Бербок известны как представители прагматичного крыла партии, но не будет ли их курс перебором прагматизма даже для них?

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