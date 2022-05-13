 Глава МИД ФРГ: Санкции ЕС против России придется поддерживать годами | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2022

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Европа

Глава МИД ФРГ: Санкции ЕС против России придется поддерживать годами

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ожидает согласия в ЕС по шестому пакету санкций против России, в частности нефтяному эмбарго, в ближайшие дни.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Вводя санкции в отношении России за войну против Украины, Евросоюз должен быть готов сохранять эти ограничения годами. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 16 мая, сообщает корреспондент DW.

По ее словам, полный отказ от российской нефти является непростым шагом для Евросоюза, ведь есть страны, сильно зависимые от энергоносителей из РФ. "Этот шаг должен быть подготовлен лучшим образом. Мы утверждаем санкционные пакеты, которые, в зависимости от обстоятельств, придется сохранять годами", - отметила Бербок. Министр добавила, что меры по отказу от российских энергоносителей должны быть так подготовлены, чтобы их последствия не были непереносимыми.

Глава МИД ФРГ отказалась детально обсуждатьнежелание Венгрии поддержать эмбарго на российскую нефть. По ее словам, "есть вопросы, которые еще нужно окончательно решить". Бербок признала, что это не случится в тот же день, но добавила, что "в последующие дни мы достигнем общего результата, я уверена".

Бербок: Украина защищает мир в Европе

Анналена Бербок ожидает, что на заседании в понедельник министры стран ЕС согласятся на выделение дополнительных 500 млн евро на закупку оружия для Украины. "Украину следует и дальше поддерживать, прежде всего в военной сфере", - подчеркнула она. Таким образом общая сумма выделенных Евросоюзом денег на вооружения для Киева достигнет 2 млрд евро. По словам министра, Германия пока не собирается просить возмещения из этих средств за поставки оружия Украине, потому что есть страны, больше нуждающиеся в этом. Напомним, что окончательное утверждение вопроса о дополнительных средствах для Украины ожидается несколькими днями позже.

Когда Бербок спросили о том, поддерживает ли она предоставление Украине, Грузии и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС, она ответила: "Вопрос европейской идентичности и европейского сосуществования критически важен. Мы видим это прямо сейчас, потому что Украина защищает европейский мирный порядок".

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    Автор: Николай Пермяков


 

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