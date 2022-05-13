ЕС: Агрессия РФ против Украины находится в фазе войны на истощение

В Евросоюзе считают, что вторжение России в Украину перешло в фазу войны на истощение. Об этом заявил DW высокопоставленный источник в структурах ЕС в пятницу, 13 мая. "Мы считаем, что сейчас действительно идет война на истощение, и этот конфликт будет продолжаться", - отметил чиновник.

Он отказался строить предположения, сколько война еще может длиться. "Что будет решающим на поле боя, - это способность поддерживать свои усилия. Поэтому один из главных вызовов сейчас - понять, какая страна станет первой испытывать трудности в пополнении своих запасов, боеприпасов, ресурсов, своей армии для того, чтобы быть в состоянии противостоять врагу. Будет ли это Россия или Украина", - считает собеседник.

Он подчеркнул, что исходя из этих реалий, Евросоюз продолжит предоставление помощи Украине. "ЕС приспособит свою поддержку к этому вероятно длительному конфликту. Сейчас приоритет для государств-членов ЕС - найти способ выполнить запросы Украины. А как вызнаете, запросы Украины сосредотачиваются на тяжелом вооружении", - добавил чиновник.

ЕС выделит еще 500 млн евро на оружие для Украины

Ранее в тот же день верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил выделить еще 500 млн евро на закупку оружия для Украины . Таким образом, общая сумма помощи со стороны Евросоюза достигнет 2 млрд евро.

Источник DW ожидает окончательного решения по новым средствам в течение дней, после завершения всех процедур, включая голосование в германском бундестаге. Обсудить инициативу 17 мая смогут министры обороны ЕС на своем заседании в Брюсселе. В нем примет участие по видеосвязи и глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

Это предложение является "еще одной иллюстрацией того факта, что ЕС хочет продолжать предоставление военной помощи Украине". По словам чиновника, если в предыдущих трех траншах 450 млн евро предусматривались на закупку летального оружия и 50 млн - на нелетальные припасы, такие как топливо, то сейчас соотношение изменили. Теперь на оружие пойдут 490 млн евро, а на припасы - 10 млн. "Между государствами ЕС есть единогласие по поводу общего направления - нам нужно продолжать поддерживать Украину во всех измерениях, но, в первую очередь в военном аспекте. Нам нужно продолжать поставлять оружие, также и потому, что это работает, мы видим результаты на поле боя", - подытожил высокопоставленный чиновник ЕС.

Смотрите также:

Война в Украине - 13.05.2022 Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 13.05.2022 Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

Война в Украине - 13.05.2022 Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Война в Украине - 13.05.2022 Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

Война в Украине - 13.05.2022 Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

Война в Украине - 13.05.2022 Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

Война в Украине - 13.05.2022 Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

Война в Украине - 13.05.2022 В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

Война в Украине - 13.05.2022 Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

Война в Украине - 13.05.2022 Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

Война в Украине - 13.05.2022 Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

Война в Украине - 13.05.2022 Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

Война в Украине - 13.05.2022 Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

Война в Украине - 13.05.2022 Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

Война в Украине - 13.05.2022 Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

Война в Украине - 13.05.2022 Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

Война в Украине - 13.05.2022 Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

Война в Украине - 13.05.2022 Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

Война в Украине - 13.05.2022 Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов. Автор: Николай Пермяков

