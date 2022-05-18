Как Еврокомиссия предлагает отказываться от российских газа и нефти

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Еврокомиссия представила план отказа от российских газа и нефти, получивший название REPowerEU. Какие меры он предусматривает, когда ЕС станет независимым от РФ, и как в этом может помочь каждый, - объясняет DW.
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После нападения России на Украину Европейский Союз решил как можно скорее отказаться от российских энергоносителей. Это должно лишить Москву денег, которыми она финансирует войну, а также укрепить энергетическую безопасность Европы, которая больше не видит в РФ надежного поставщика. Как это сделать, если Россия много лет была крупнейшим источником газа, нефти и угля? Ответить на это попыталась Европейская комиссия (ЕК), представив 18 мая план отказа от энергоносителей из России, получивший название REPowerEU.
"Ясно, что нам нужно прекратить эту зависимость как можно скорее, причем гораздо скорее, чем мы предусматривали до этой войны, - заявил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. - REPowerEU - это план экономии энергии, производства чистой энергии и диверсификации наших энергетических поставок".
Когда именно ЕС сможет стать полностью независимым от российских энергоносителей? В документе REPowerEU это не уточняется. Но в вопросах и ответах, опубликованных ЕК, говорится, что это возможно "существенно раньше" 2030 года.
На 2022 год прогнозы более точны. Уголь из России в ЕС нельзя будет поставлять с 10 августа, это уже окончательно решено. Отказаться от нефти в ЕК предлагают до конца года, с дополнительным сроком для тех стран Центральной Европы, у которых нет выхода к морю. Впрочем, такое нефтяное эмбарго до сих пор блокирует Венгрия.
Самая сложная ситуация с газом, ведь большую его часть поставляют по трубопроводам. Еврокомиссия считает возможным сократить газовые поставки втрое: если средняя потребность в газе из РФ до сих пор составляла 3 млрд кубометров в неделю, то к концу года это будет 1 млрд. Когда получится полностью отказаться от российского газа? По данным источников DW в Еврокомиссии, это возможно до 2026-27 годов, но "дела могут пойти как быстрее, так и медленнее".
В основном REPowerEU рассчитан до 2027 года: именно тогда в Евросоюзе завершится текущий семилетний бюджетный период. План предусматривает меры в трех сферах: диверсификация поставок, экономия энергии и зеленая энергетика.
В прошлом году ЕС закупил у РФ 155 млрд кубометров газа. 60 их них, по мнению ЕК, можно заменить покупкой у других поставщиков: 10 млрд кубометров трубопроводного газа и 50 млрд кубометров - сжиженного. Среди продавцов - Норвегия, Азербайджан, Израиль, Катар, Египет, а также Алжир и ряд других государств Африки.
По мнению Еврокомиссии, важную роль должны играть общие закупки газа. Для этого уже создали платформу, участие в которой добровольное и открытое не только для государств ЕС, но и для всех стран Энергетического сообщества, включая Украину. Теперь в ЕК разрабатывают механизм общих закупок. Его идея проста: договариваясь о больших объемах газа, можно получить более низкие цены. Впрочем, для этого требуется, чтобы государства ЕС перестали конкурировать друг с другом за одни и те же объемы газа.
Может помочь Евросоюзу в сокращении потребления газа и Украина. Речь идет в первую очередь о продаже избыточной электроэнергии, вырабатываемой украинскими АЭС. Это возможно благодаря недавней синхронизации энергосистем. Пока между Украиной и ЕС разрешены только перетоки электроэнергии, но в Еврокомиссии назвали "следующим политическим приоритетом" торговлю ею.
В ЕК также хотят разработать план REPowerUkraine, чтобы восстановить энергосистему Украины, декарбонизировать ее и сделать независимой.
Роль в замене газа в Евросоюзе отвели и АЭС, срок работы которых хотят продлить, а также угольным электростанциям, которые для этого должны будут работать больше часов ежегодно. Это кардинальный разворот позиции ЕС, где до начала войны хотели как можно быстрее отказаться от угля и считали, что в этом поможет, в частности, газ.
"Самая дешевая энергия - та, которую вы не использовали", - подчеркнул Тиммерманс. REPowerEU предусматривает кампанию экономии энергии. Это должно сократить потребление газа на 13 млрд кубометров в год и нефти - на 16 млн тонн. В ЕК подчеркивают, что участвовать в этом может каждый, чаще пользуясь велосипедом или общественным транспортом вместо автомобиля, уменьшая температуру отопления в жилье или включая кондиционер, только когда действительно жарко.
Будет ли Еврокомиссия предлагать нормы для этого? Франс Тиммерманс это категорически отверг: "Я очень хочу оставить это на усмотрение компаний и граждан. Я хочу лишь проинформировать, что, уменьшая температуру зимой и не включая кондиционер слишком часто летом, вы забираете деньги из кармана Путина".
Кроме того, 37 млрд кубометров газа можно сэкономить, изолируя жилые помещения и устанавливая там тепловые насосы. Еще 12 млрд - благодаря энергоэффективности и электрификации промышленности. Это более долгосрочные меры, требующие почти 100 млрд евро инвестиций.
Сейчас европейское законодательство предусматривает, что в 2030 году доля возобновляемой энергетики составит не менее 32%. В прошлом году ЕК хотела увеличить цель до 40%, но теперь предлагает поднять ее до 45%.
Основную роль при этом отводят солнечным панелям, ведь устанавливать их быстрее и легче, чем, например, ветряки. REPowerEU предлагает удвоить нынешние мощности солнечных батарей к 2025 году, а к 2030-му - увеличить их еще раз вдвое. В частности, в ЕК хотят обязать строить все новые здания так, чтобы на них можно было устанавливать солнечные панели. Их размещение на крышах хотят сделать обязательным: для государственных и офисных зданий с площадью крыши более 250 квадратных метров - с 2026-27 годов, а для всех новых жилых домов - с 2029 года.
Главной преградой для развития возобновляемой энергетики в ЕС являются разрешительные процессы: по данным Еврокомиссии, для ветрогенераторов они забирают до девяти лет, а для солнечных электростанций - до 4,5 лет. Чтобы кардинально сократить эти сроки, REPowerEU собрал лучшие практики. В частности, государствам ЕС рекомендуют определить лучшие районы для развития зеленой энергетики, где будут действовать упрощенные процедуры. Они должны занимать не больше года для новых проектов, считают в ЕК.
Сколько понадобится инвестиций для реализации всех этих мер? В общей сложности - 300 млрд евро, из них 210 млрд должны быть вложены к 2027 году. При этом в Еврокомиссии напоминают: ЕС платит России за энергоносители около 100 млрд евро ежегодно.
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