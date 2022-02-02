 Как газ и атом стали почти ″зелеными″ в ЕС и что это означает для России | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 02.02.2022

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Европа

Как газ и атом стали почти "зелеными" в ЕС и что это означает для России

Еврокомиссия решила внести газовую и атомную энергетику в список "зеленых" технологий - таксономию. Почему так случилось, как работает таксономия и что это решение означает для России.

Газовая электростанция в немецком Дуйсбурге

Газовая электростанция в немецком Дуйсбурге

Еврокомиссия (ЕК) решила внести газовую и атомную энергетику в список "зеленых" технологий. Соответствующий акт еврокомиссары утвердили на своем заседании в среду, 2 февраля. Но вступит он в силу не ранее чем через четыре месяца, если его не заблокирует ни Совет ЕС, ни Европарламент.

Как в ЕС определяют "зеленые" виды энергии

Одним из двух главных приоритетов нынешней ЕК является "зеленая" трансформация Евросоюза. Для ее продвижения в 2020 году ввели так называемую "таксономию". Это система классификации, определяющая, какие виды экономической деятельности считаются "устойчивыми" с точки зрения влияния на окружающую среду, а какие - нет.

Впрочем, сам регламент ЕС от 2020 года не содержит списка таких видов деятельности. Этот вопрос отдали на попечение Еврокомиссии. В 2021 году она представила такой список для целого ряда секторов, включая транспорт, строительство и энергетику. В него вошли, в частности, солнечная, ветровая и гидроэнергетика. Однако атом и газ брюссельские чиновники оставили "на потом" из-за слишком спорного отношения к ним в ЕС.

Следует отметить, что каждое государство Евросоюза самостоятельно определяет свою структуру генерации электричества. Брюссель вмешиваться в это не может. Для чего же тогда нужна таксономия? Это финансовый инструмент, который должен служить ориентиром для частных компаний, государств и финансовых организаций, когда они принимают решения, во что делать инвестиции.

Ветропарк в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ

Ветропарк в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ

"По сути, таксономия - это просто список того, какие технологии следует считать "зелеными", а какие - нет. Он должен дать возможность инвесторам проще определять, какие инвестиции "зеленые". Но каким образом в итоге этот список будет использоваться, пока не до конца ясно", - объясняет в беседе с DW эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel Георг Цахманн (Georg Zachmann).

Почему атом и газ включили в "зеленую" таксономию?

Чиновники Еврокомиссии настаивают, что атом и газ не являются "зелеными" в строгом смысле этого слова. Действительно, решение ЕК отнесло их к "переходным" технологиям, которые должны помочь перейти к климатической нейтральности. Впрочем, законодательные акты о таксономии и не говорят о "зеленых" технологиях. Вместо этого они определяют технологии, "устойчивые" с точки зрения влияния на окружающую среду.

Таксономия устанавливает порог выбросов парниковых газов, ниже которого производство электроэнергии считается "устойчивым". Это 100 граммов углекислого газа на киловатт-час. АЭС с легкостью выполняют это условие.

Однако таксономия не сводится только к борьбе с изменениями климата. Она предусматривает и другие критерии, например, защиту водных ресурсов, переход к "циркулярной" экономике или же сохранение биоразнообразия и экосистем. Всего критериев шесть. "Зеленым" могут признать только тот вид активности, который существенно не нарушает ни один из критериев.

И в этом вопросе с атомной энергетикой не все просто - как из-за огромного вреда в случае аварии, так и из-за проблемы с радиоактивными отходами. Поэтому ЕК выдвинула ряд требований к АЭС, если они хотят считаться "устойчивыми". В частности, речь идет о выполнении европейских стандартов безопасности и о существовании достаточных хранилищ для отходов.

Атомная электростанция во Франции

Атомная электростанция во Франции

С природным газом другая ситуация - средние выбросы CO2 для таких электростанций составляют около 430-490 г/кВт∙ч. Порог в 100 граммов остается в силе, но из него сделали исключение для ТЭС, разрешение на строительство которых выдали до конца 2030 года и только если они заменяют установки, работающие на угле или других "грязных" энергоносителях. Для них порог установили либо на уровне 270 г/ кВт∙ч, либо на количество часов, которое они могут работать в среднем в год.

Критика определения атома и газа как "зеленых" технологий

Планы ЕК включить атом и газ в таксономию быстро стали одной из самых спорных тем внутри ЕС. Государства поделились на несколько групп. Более десяти стран, включая Францию, Финляндию и многие восточноевропейские страны поддерживают атом. Ряд других стран хотят видеть в таксономии газ. Среди них Германия и Австрия, являющиеся ярыми противниками внесения АЭС в "зеленый" список.

У государств ЕС есть возможность предотвратить вступление в силу решения о таксономии. Но за это должны проголосовать не менее 20 стран, в которых живут как минимум 65% населения Евросоюза, что очень маловероятно.

Более высокие шансы отклонить решение у Европарламента, ведь для этого нужно лишь абсолютное большинство в 353 из 705 евродепутатов. На нарастание неприятия решения ЕК в разных фракциях указал немец Петер Лизе (Peter Liese) из Европейской народной партии. Другой немец, социал-демократ Йоахим Шустер (Joachim Schuster), назвал в комментарии DW отклонение решения по атому и газу "возможным", но воздержался от более однозначного прогноза.

Намерение Еврокомиссии в отношении атома и газа уже несколько месяцев является предметом критики многочисленных экологов и экспертов. Георг Цахманн задается вопросом: "Является ли газовая ТЭС, выбрасывающая 270 г CO2/ кВт∙ч, плохой, а ТЭС с выбросами ниже этого порога, - хорошей?". И отвечает, что даже не очень эффективная газовая ТЭС, работающая только 100 часов в год во время пиковых нагрузок, будет выбрасывать намного меньше парниковых газов, чем очень эффективная станция, но работающая значительную часть года.

Таксономия - "подарок" России от ЕС?

Присутствие газа в таксономии может привести к строительству большого количества новых ТЭС и ТЭЦ - ведь это создаст уверенность среди инвесторов, что вкладывать в газ - надежно и престижно. А это, в свою очередь, может увеличить импорт газа, крупнейшим поставщиком которого в ЕС является РФ. "Возможно, мы (ЕС. - Ред.) этой таксономией в действительности сами "выстрелили себе в ногу" и помогаем России", - допускает Цахманн.

Исполнительный директор Европейской федерации за транспорт и окружающую среду (объединяет десятки экологических НКО) Уильям Тодтс опубликовал статью, где назвал причисление газа к "переходным" технологиям "крупнейшим подарком, который ЕС только мог сделать Путину". Он считает, что вследствие теперешнего решения о таксономии миллиарды евро, которые бы иначе инвестировали в возобновляемую энергетику, пойдут на газовые ТЭС и ТЭЦ.

Внесение атома в таксономию упростит инвестиции в строительство новых АЭС или модернизацию существующих. Это также может быть выгодным России, потому что в ряде стран ЕС - например, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии - работают атомные электростанции советской конструкции. Как минимум, часть из этих стран пользуются услугами "Росатома".

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    Автор: Андрей Гурков


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