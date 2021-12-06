Атом и газ помогут ЕС в защите климата. Какова выгода России?

Борьба Евросоюза против изменения глобального климата принимает крайне неприятный для Германии оборот, который, однако, выгоден Франции, Польше и целому ряду других стран ЕС. А также России.

До недавних пор многочисленные немецкие противники ядерной энергетики даже в страшном сне не могли себе представить, что атомные электростанции могут быть официально провозглашены в ЕС "зелеными" или соответствующими концепции устойчивого (не причиняющего вреда природе) развития. Однако именно это, по всей видимости, и произойдет в наступившем 2022 году, к концу которого ФРГ отключит последние три действующие АЭС и тем самым окончательно распрощается с "мирным атомом".

Новый взгляд на ядерную энергетику из-за глобального потепления

Новый взгляд на ядерную энергетику связан со сменой приоритетов в сфере охраны окружающей среды. Долгое время на первом плане была защита экологии с упором на чистоту воздуха, воды, почвы и сохранение биологического многообразия. Такой подход исключал признание "зелеными" атомных электростанций с их радиационным фоном, возможными выбросами радиации и зачастую сомнительными захоронениями радиоактивных отходов. Не говоря уже об авариях, которые надолго или навсегда заражали реки, как в Челябинской области, или целые территории, как в Чернобыле или в Фукусиме.

Первейшая задача ЕС в борьбе против изменения климата - закрыть угольные электростанции

Однако в последние годы из-за ускоряющегося глобального потепления на первый план вышла защита климата, первейшей целью которой является сокращение выбросов в атмосферу парникового углекислого газа. Это привело к пересмотру отношения к АЭС, которые при производстве электроэнергии не выделяют CO2 - как и гидро-, ветро- и солнечные электростанции. Под этим углом зрения атом, действительно, можно причислить к "зеленым" или устойчивым энергоносителям.

Во всяком случае, если стоит задача как можно быстрее закрыть все электростанции, работающие на угле, ведь при его сжигании в атмосферу попадает особенно много CO2. Для скорейшего вытеснения угля можно использовать и природный газ. Это, правда, тоже ископаемый углеводород, а потому он по определению не может считаться возобновляемым источником энергии (ВИЭ). Однако на газовых электростанциях эмиссия все же существенно ниже, чем на угольных.

Таксономия ЕС - это экологический ориентир для инвесторов и государств

Именно такими соображениями руководствовалась Европейская комиссия ("правительство" Евросоюза), выдвигая предложение включить атом и газ в таксономию ЕС. Этим термином обозначается разработанная в Брюсселе система классификации тех видов хозяйственной деятельности, которые в той или иной мере способствуют устойчивому развитию, защите климата, здоровой экологии.

Солнечная электростанция в ФРГ. Цель таксономии ЕС - направить инвестиции и субсидии в такие проекты

Таксономия должна служить в ЕС ориентиром как для частных инвесторов при выборе перспективных капиталовложений, так и для государственных органов при принятии решений, каким экономическим проектам предоставлять субсидии, льготы или разрешения на эксплуатацию. Эта система призвана перенаправить финансовые потоки туда, где применяются технологии, способствующие достижению климатической нейтральности к 2050 году, что является объявленной целью Евросоюза.

Постановление о введении в ЕС таксономии было принято еще в 2020 году, однако 31 декабря 2021 года Еврокомиссия в развитие этого основополагающего документа разослала в европейские столицы проект решения о признании "зелеными" источниками энергии атома и природного газа. До 12 января страны-члены ЕС имеют возможность высказаться по поводу представленных предложений, затем начнется процедура их законодательного оформления.

Компромисс между Германией и Францией о том, что считать "зеленым"

В Германии, где как раз 31 декабря навсегда отключили очередные три АЭС, намерение Еврокомиссии включить ядерную энергетику в таксономию ЕС вызвало, как и следовало ожидать, резкую критику, причем в самых разных политических, экономических и общественных кругах. Австрия даже пригрозила оспорить его в судебном порядке. К противникам признания атомных электростанций "зелеными" относятся также Дания, Люксембург и Португалия.

Большинство стран ЕС - за атомную энергию, и немка Урсула фон дер Ляйен должна отстаивать их интересы

Однако шансов полностью предотвратить принятие такого решения у них фактически нет (хотя корректировка отдельных положений еще вполне возможна). Для этого против должны высказаться как минимум 20 стран Евросоюза, представляющих 65% его населения, или не меньше 353 депутатов Европарламента. А подавляющее большинство государств ЕС так или иначе поддерживает ядерную энергетику.

Это грозило привести к острому конфликту между двумя локомотивами европейской интеграции - Германией и Францией. Его предотвратили путем компромисса: Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила включить в таксономию ЕС как атом, на чем настаивали французы, у которых АЭС - основа электроэнергетики, так и природный газ, на который делают ставку немцы. У нового правительства ФРГ - большие планы по строительству в стране газовых электростанций. Так что эту часть представленного Брюсселем проекта в официальном Берлине всячески приветствовали.

Сомнения в ренессансе ядерной энергии в Европе

Таким образом. в Евросоюзе в скором времени "зелеными" официально будут считаться не только ветрогенераторы, солнечные батареи, биогазовые установки и различные типы ГЭС, но также АЭС и газовые электростанции. В какой мере это будет способствовать защите глобального климата и европейской экологии, станет ясно позднее. Однако такое решение, по сути дела, снимает опасения, что ЕС, увлекшись защитой климата, развитием возобновляемой энергетики и форсированным закрытием угольных электростанций, может вдруг столкнуться с дефицитом электроэнергии.

Правда, таксономия ЕС, будучи "всего лишь" системой классификации перспективных и достойных поддержки инвестиционных активов, вовсе не обязывает страны Евросоюза непременно строить АЭС или газовые электростанции: каждое государство будет самостоятельно принимать соответствующие решения. Этим утешают себя немецкие противники ядерной энергетики и экологические активисты.

Сооружение 3-го энергоблока французской АЭС Фламанвиль началось в 2007 году и пока не завершено

Они считают, что сам по себе "зеленый" ярлык не сделает атомные электростанции более привлекательными для инвесторов и не приведет к массовому строительству АЭС в Европе. По их мнению, новейшие примеры из Франции, Финляндии и Великобритании показывают, что сооружение таких объектов из-за ужесточения требований к их безопасности длится слишком долго и стоит чересчур дорого, а потому экономически нецелесообразно. Тем более, что таксономия ЕС предъявляет целый ряд условий, в частности, к захоронению ядерных отходов.

В свою очередь, сторонники скорейшего отказа от любых ископаемых энергоносителей указывают на то, что в представленном Еврокомиссией проекте газовые электростанции рассматриваются всего лишь как переходная технология, поскольку "зеленый" ярлык планируется выдавать только тем, которые получат разрешение на строительство до 31 декабря 2030 года.

"Желтый" водород из России и экологический знак качества "Северному потоку-2"?

Однако России предстоящее включение в европейскую таксономию атома и газа в любом случае весьма выгодно. Ведь даже если этот шаг не приведет к росту заказов госкорпорации "Росатом" на строительство новых энергоблоков в (восточноевропейских) странах ЕС, он резко повысит шансы на экспорт в западном направлении как электроэнергии, полученной на российских АЭС, так и произведенной с ее помощью продукции.

Российская госкомпания "Росатом" уже несколько лет назад начала работать над своим "зеленым" имиджем

Например, водорода. В этой новой сфере намечается, к примеру, весьма интенсивное германо-российское сотрудничество. При этом немецкая сторона делает упор на "зеленом" водороде, производимом методом электролиза с использованием возобновляемой энергии, а "Газпром" хотел бы поставлять "голубой" или "бирюзовый" H2, получаемый с помощью различных технологий из природного газа. Расширение таксономии ЕС откроет широкие возможности для поставок если не в Германию, то в другие страны Евросоюза "желтого" водорода. Его получают тоже методом электролиза, только источником электроэнергии служат АЭС.

Что же касается признания "зеленым" природного газа, то достаточно очевидно, что это обеспечит, по меньшей мере на ближайшие полтора-два десятилетия, стабильно высокий или даже растущий спрос на российское голубое топливо - будь то трубопроводный газ "Газпрома" или сжиженный от "Новатэка", а в будущем, вероятно, и газ от "Роснефти".

К тому же проект решения ЕС предусматривает включение в таксономию инфраструктурных проектов, так что вполне возможно, что экологический знак качества "зеленый" или по меньшей мере ярлык "содействующий" может получить крайне спорный в ЕС с политической точки зрения российский газопровод "Северный поток-2".

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