Комментарий: "Зеленая" ядерная энергия? Нет, спасибо!

Новый год начался с двух новостей, ощущение от которых такое, будто они из разных миров: в то время как в Германии были отключены три из последних шести действующих атомных электростанций, Еврокомиссия опубликовала проект постановления, где говорится, что ядерная и газовая энергия при определенных условиях в ближайшее время могут быть признаны экологически безопасными.

В Германии постепенный отказ от атомной энергетики, решение о котором было принято в 2011 году, проходит практически незаметно. Спустя десять лет эта тема перестала быть предметом жарких споров, и удостаивается разве что краткого упоминания в СМИ.

Давление на Брюссель из Парижа

Брюссель, в свою очередь, ощущает давление из Франции, где работают 58 атомных электростанций, а ядерная энергетика является основой национального энергоснабжения. Президент Макрон умело использовал временный вакуум власти на фоне смены правительства в ФРГ для продвижения модернизации ядерной энергетики. И шансы изменить ситуацию у Германии невелики.

Йенс Турау

Это положение вещей поставило в сложное положение, прежде всего, "зеленых" в новом правительстве ФРГ. Новый год в энергетической политике начинается с модернизации ядерной энергетики, что для "зеленых" и их избирателей равносильно политическому предательству.

Сторонники сохранения атомных электростанций уже много лет настаивают на том, что работа реакторов, якобы, соответствует целям устойчивого развития, так как они вырабатывают экологически чистую энергию. И действительно, в отличие от угольных электростанций, АЭС не загрязняют атмосферу углекислым газом.

Ядерное загрязнение

Однако верно и то, что при добыче урана образуются парниковые газы. И о какой экологичности можно говорить, когда после аварий на АЭС, как в Чернобыле в 1986 году и Фукусиме в 2011 году, целые регионы надолго становятся непригодными для жизни, а огромные затраты на ликвидацию последствий катастроф ложатся бременем на общество, а не на отрасль?

О титанических задачах по утилизации радиоактивных отходов, стоящих перед всеми странами, где работают или работали АЭС, в ходе брюссельских дебатов по ядерной энергетике забыли и подавно. К примеру, в Германии поиск окончательного безопасного хранилища растянется на несколько поколений, не говоря уже о самом процессе утилизации, который обойдется в миллиарды.

Так что не стоит считать атомную энергетику устойчивой формой производства энергии. К слову, и возможное строительство новых реакторов настолько дорого, что называть их "ресурсосберегающими" просто неуместно.

Удар по "зеленым" в Германии

С газом дела обстоят иначе. Германия поставила перед собой амбициозные цели по постепенному отказу не только от ядерной энергии, но и от угля - новое правительство планирует завершить этот переход не к 2038, а уже к 2030 году. Если это действительно произойдет, стране придется еще долгое время полагаться на газ как на промежуточную технологию, если она не хочет импортировать электроэнергию - к тому же еще и ядерную электроэнергию из Франции.

Здесь немецким "зеленым" грозит очередное поражение, если канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) добьется своего, поддержав российский газопровод "Северный поток - 2". И похоже, все к тому и идет.

Ренессанса ядерной энергетики не будет

Так состоится ли возрождение ядерной энергетики? Едва ли. По сути, в странах, эксплуатирующих атомные электростанции, продлевается срок службы старых реакторов; планы по строительству новых станций, в основном, обречены на провал из-за непомерных затрат.

Мировой энергетический голод огромен и, несомненно, усилится еще больше после окончания пандемии коронавируса. Китай, в частности, делает ставку на все виды производства энергии - не только на возобновляемые источники, но и на ископаемые виды топлива и ядерную энергию.

В долгосрочной перспективе, однако, именно возобновляемые источники энергии станут той основой, на которую будут опираться государства, - даже если сейчас активно лоббируются старые формы производства энергии. После заявления из Брюсселя важно подождать и посмотреть, сколько инвесторов действительно захотят вкладывать средства в устаревшие источники производства энергии.

Большинство крупных фондов уже отказались от инвестиций в пагубную для климата угольную энергетику, и вполне возможно, у них нет и особого желания поддерживать еще несколько лет вчерашнюю технологию АЭС - да к тому же сопряженную с высокими рисками.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:



Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Магазин в селе Залесье После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Дом культуры в Залесье Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Техника ликвидаторов в Чернобыле Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" в Чернобыле - символическое кладбище с названиями 162 населенных пунктов, которые сравняли с землей после Чернобыльской катастрофы. Как вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Валерий Стародумов, "метод захоронения назывался "под себя". Инженерная машина разграждения (ИМР) выкапывала траншею, заталкивала в нее дом и засыпала землей".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри? Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Детский сад в селе Копачи Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Радиологический контроль на ЧАЭС Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Обед на ЧАЭС После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения "Белый дом" в Припяти Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Автоматы с газировкой Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Уникальный витраж в кафе "Припять" Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Остатки универмага в Припяти Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Добыча мародеров Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга" ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Знакомьтесь: лис Семен В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился. Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская

