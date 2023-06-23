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Атомная электростанция

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Публикации DW об атомных электростанциях и атомной энергии.

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Контекст

Белорусская АЭС в Островце

"Экономическая авантюра"? Выгодна ли Беларуси АЭС в Островце

"Экономическая авантюра"? Выгодна ли Беларуси АЭС в Островце

Во сколько обошлось Беларуси строительство АЭС в Островце и выгодна ли станция стране сейчас?
Политика5 февраля 2024 г.
АЭС во французском Фламанвиле

Франция строит новые АЭС. Германия предпочитает другой путь

Франция строит новые АЭС. Германия предпочитает другой путь

Франция делает ставку на АЭС в энергообеспечении страны. Почему это (не) может быть примером для ФРГ, - у DW.
Политика9 января 2024 г.
Упавший после землетрясения дом в преферктуре Исикава, 2 января 2024 года

Япония после землетрясения: цунами нет, АЭС работают

Япония после землетрясения: цунами нет, АЭС работают

Подземные толчки у западного побережья Японии навеяли воспоминания о небывалом цунами и катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Катастрофы2 января 2024 г.
Рабочие устанавливают солнечные батареи на крыше жилого дома

В 2023 ВИЭ впервые обеспечили свыше 50% электроэнергии в ФРГ

В 2023 ВИЭ впервые обеспечили свыше 50% электроэнергии в ФРГ

У ветровой и солнечной энергетики - новые рекорды. Доля угля упала, но после закрытия АЭС вырос импорт электричества.
Экономика и бизнес18 декабря 2023 г.
Российские снаряды попали в Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, май 2022 года.

Военные экопреступления РФ. Возможно ли правосудие?

Военные экопреступления РФ. Возможно ли правосудие?

По мнению юристов, армия РФ совершает на территории Украины подсудные военные преступления против окружающей среды.
Конфликты31 октября 2023 г.
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM

Украина получила от Германии еще одну систему ПВО IRIS-Т SLM

Украина получила от Германии еще одну систему ПВО IRIS-Т SLM

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 27 октября.
Конфликты27 октября 2023 г.
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Почему атомная промышленность РФ не попала под санкции ЕС?

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