Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?
Когда 10 лет назад цунами разрушило в Японии АЭС "Фукусима-1", многие страны пересмотрели свое отношение к использованию атомной энергии. Германия решила ускорить закрытие своих атомных электростанций и отказаться от мирного атома к 2022 году. В Италии спустя пару недель после катастрофы на Фукусиме прошел референдум, на котором 95% высказались против возобновления работы АЭС. С другой стороны, такие страны, как Финляндия, США, Россия, а также Франция, не стали отказываться от этого вида энергии и даже планируют расширить масштабы ее использования.
Франция, согласно действующему в стране закону, намерена до 2035 года уменьшить долю производимой на АЭС энергии с рекордных в настоящий момент 70% до 50%. Но президент Франции Эмманюэль Макрон недавно усомнился в том, что это возможно. Более того, он заявил о намерении инвестировать в развитие ядерных мини-реакторов.
Что должно помочь стране производить достаточно количество электроэнергии, не повышая при этом уровень выбросов CO2. Но эксперты-скептики говорят, что эта пока еще совершенно новая и не развитая технология не имеет смысла ни с экономической, ни с экологической точек зрения. Они предполагают, что за решением инвестировать в такие ядерные реакторы кроются совсем другие причины.
"У нас есть решающее преимущество - наша историческая модель: уже имеющиеся атомные электростанции", - заявил Макрон, представляя в Елисейском дворце стратегию развития Франции до 2030 года. Согласно документу, 8 млрд из 30 млрд евро будут направлены в энергетический сектор, из них 1 млрд - на развитие так называемых мини-реакторов.
Реакторы мощностью от 50 до 500 мегаватт - гораздо меньше, чем имеющиеся во Франции на данный момент ядерные реакторы мощностью от 900 до 1450 мегаватт - могут быть построены кластерами, чтобы повысить общую выработку электроэнергии. И Франция далеко не первая страна, где хотят развивать такие технологии.
Так, в Портленде на северо-западе США существует стартап NuScale Power, который уже разработал определенный дизайн малого ядерного реактора. Первый такой реактор мощностью 60 мегаватт должен появиться к 2027 году. В РФ "Росатом" планирует построить свой первый ядерный мини-реактор на суше в 2028 году в Республике Саха. Тогда как один такой мини-реактор Small Modular Reactor (SMR) уже установлен на плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", находящейся в порту города Певек, что в Чукотском автономном округе. ПАТЭС введена в промышленную эксплуатацию 22 мая 2020 года.
Согласно планам Макрона, у Франции первый подобный реактор появится к 2030 году. Эксперт Николя Мазуки из парижского Фонда стратегических исследований считает, что страна могла бы стать одним из лидеров в развитии этой технологии. "У нас есть необходимые знания, и если к этому подключится еще и частный сектор с еще большими инвестициями, то мы бы могли к 2030 году начать серийное производство", - отметил он в интервью DW.
Ядерная энергетика должна оставаться важной составляющей при смешанном производстве электроэнергии, говорит Мазуки: "Она стабильна, подвержена планированию - в отличие от определенных возобновляемых источников энергии, которые, например, бесполезны, если нет ветра ". К тому же риск аварии на АЭС низок, поскольку все находится под жестким контролем, уверен эксперт.
В свою очередь, Майк Шнайдер, независимый энергоконсультант, координатор международной экспертной команды, недавно опубликовавшей доклад на эту тему, находит, работу АЭС слишком дорогой, медленной и неэффективной в борьбе против глобального изменения климата.
"В прошлом году по всему миру было произведено более 250 гигаватт энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и только 0,4 гвт - на АЭС. Ядерная энергетика в настоящее время играет незначительную роль на мировом рынке", - пояснил он в беседе с DW. При этом, продолжает Шнайдер, атомные реакторы только кажутся более надежными, чем ВИЭ: "Треть рабочего времени реакторы во Франции в 2020 году были отключены (прежде всего, из-за ремонтных работ), потому что они все устарели - им в среднем более 30 лет".
Кроме того, слишком долго длится процесс возведения и запуска новых АЭС. "Концерн EDF совместно с Siemens вскоре после Чернобыльской катастрофы начал строить свой первый ядерный реактор так называемого третьего поколения, и 35 лет спустя он до сих пор не производит в Европе электроэнергию", - указывает Шнайдер. На севере Франции EDF с 2007 года возводит реактор мощностью 1,6 гигаватт. Расходы уже составили более 11 млрд евро, вместо утвержденных трех миллиардов. Реактор должен быть достроен к следующему году - с опозданием на 10 лет от запланированного срока.
Тем не менее Макрон сообщил о намерении построить во Франции еще шесть дополнительных мини-реакторов. Кеннет Джиллингем, профессор Йельского университета, полагает, что инвестиции в атомную энергетику сегодня бессмысленны. "Требования по безопасности настолько высоки, что цена производства атомной энергии экстремальна, - объясняет он DW. - Я не вижу смысла инвестировать в новые способы ее выработки. Это слишком затратно, и нет никаких гарантий, будут ли эти мини-реакторы работать".
Филип Джонстоун, исследователь в Университете Сасекса, добавляет, что предполагаемый эффект от мини-реакторов не оправдывает их строительства: "До настоящего времени нам рассказывали, что крупные реакторы более эффективны, потому что за счет объема энергии позволяют экономить деньги - сейчас все функционирует уже по-другому?". Джонстоун не исключаент, что за инвестициями в мирный атом стоят другие цели.
"Страны, которые по-прежнему делают ставку на атомную энергетику, это страны, у которых есть ядерное оружие: Великобритания, США и Франция. Они должны сохранить свой ядерный сектор", - констатирует он и напоминает о речи Макрона от декабря 2020 года. "Без мирного атома нет военного атома - и наоборот", - подчеркнул тогда французский президент и похвалил атомную отрасль страны, в которой трудоустроены 220 000 человек. "Инвестиция в мини-реакторы кажется стратегическим решением - хотя требует времени и денег", - подвел итог Джонстоун.
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