Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы

Когда 10 лет назад цунами разрушило в Японии АЭС "Фукусима-1", многие страны пересмотрели свое отношение к использованию атомной энергии. Германия решила ускорить закрытие своих атомных электростанций и отказаться от мирного атома к 2022 году. В Италии спустя пару недель после катастрофы на Фукусиме прошел референдум, на котором 95% высказались против возобновления работы АЭС. С другой стороны, такие страны, как Финляндия, США, Россия, а также Франция, не стали отказываться от этого вида энергии и даже планируют расширить масштабы ее использования.

Зачем Франции инвестировать в мини-реакторы

Франция, согласно действующему в стране закону, намерена до 2035 года уменьшить долю производимой на АЭС энергии с рекордных в настоящий момент 70% до 50%. Но президент Франции Эмманюэль Макрон недавно усомнился в том, что это возможно. Более того, он заявил о намерении инвестировать в развитие ядерных мини-реакторов.

В информационном центре одной из АЭС во Франции

Что должно помочь стране производить достаточно количество электроэнергии, не повышая при этом уровень выбросов CO2. Но эксперты-скептики говорят, что эта пока еще совершенно новая и не развитая технология не имеет смысла ни с экономической, ни с экологической точек зрения. Они предполагают, что за решением инвестировать в такие ядерные реакторы кроются совсем другие причины.

"У нас есть решающее преимущество - наша историческая модель: уже имеющиеся атомные электростанции", - заявил Макрон, представляя в Елисейском дворце стратегию развития Франции до 2030 года. Согласно документу, 8 млрд из 30 млрд евро будут направлены в энергетический сектор, из них 1 млрд - на развитие так называемых мини-реакторов.

Что представляют собой ядерные мини-реакторы?

Реакторы мощностью от 50 до 500 мегаватт - гораздо меньше, чем имеющиеся во Франции на данный момент ядерные реакторы мощностью от 900 до 1450 мегаватт - могут быть построены кластерами, чтобы повысить общую выработку электроэнергии. И Франция далеко не первая страна, где хотят развивать такие технологии.

Российская ПАТЭС "Академик Ломоносов"

Так, в Портленде на северо-западе США существует стартап NuScale Power, который уже разработал определенный дизайн малого ядерного реактора. Первый такой реактор мощностью 60 мегаватт должен появиться к 2027 году. В РФ "Росатом" планирует построить свой первый ядерный мини-реактор на суше в 2028 году в Республике Саха. Тогда как один такой мини-реактор Small Modular Reactor (SMR) уже установлен на плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", находящейся в порту города Певек, что в Чукотском автономном округе. ПАТЭС введена в промышленную эксплуатацию 22 мая 2020 года.

Согласно планам Макрона, у Франции первый подобный реактор появится к 2030 году. Эксперт Николя Мазуки из парижского Фонда стратегических исследований считает, что страна могла бы стать одним из лидеров в развитии этой технологии. "У нас есть необходимые знания, и если к этому подключится еще и частный сектор с еще большими инвестициями, то мы бы могли к 2030 году начать серийное производство", - отметил он в интервью DW.

Аргументы за и против мини-реакторов

Ядерная энергетика должна оставаться важной составляющей при смешанном производстве электроэнергии, говорит Мазуки: "Она стабильна, подвержена планированию - в отличие от определенных возобновляемых источников энергии, которые, например, бесполезны, если нет ветра ". К тому же риск аварии на АЭС низок, поскольку все находится под жестким контролем, уверен эксперт.

В свою очередь, Майк Шнайдер, независимый энергоконсультант, координатор международной экспертной команды, недавно опубликовавшей доклад на эту тему, находит, работу АЭС слишком дорогой, медленной и неэффективной в борьбе против глобального изменения климата.

Протесты сотрудников EDF Франции против закрытия старейшей АЭС во Франции

"В прошлом году по всему миру было произведено более 250 гигаватт энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и только 0,4 гвт - на АЭС. Ядерная энергетика в настоящее время играет незначительную роль на мировом рынке", - пояснил он в беседе с DW. При этом, продолжает Шнайдер, атомные реакторы только кажутся более надежными, чем ВИЭ: "Треть рабочего времени реакторы во Франции в 2020 году были отключены (прежде всего, из-за ремонтных работ), потому что они все устарели - им в среднем более 30 лет".

Кроме того, слишком долго длится процесс возведения и запуска новых АЭС. "Концерн EDF совместно с Siemens вскоре после Чернобыльской катастрофы начал строить свой первый ядерный реактор так называемого третьего поколения, и 35 лет спустя он до сих пор не производит в Европе электроэнергию", - указывает Шнайдер. На севере Франции EDF с 2007 года возводит реактор мощностью 1,6 гигаватт. Расходы уже составили более 11 млрд евро, вместо утвержденных трех миллиардов. Реактор должен быть достроен к следующему году - с опозданием на 10 лет от запланированного срока.

"Без мирного атома нет военного атома - и наоборот"

Тем не менее Макрон сообщил о намерении построить во Франции еще шесть дополнительных мини-реакторов. Кеннет Джиллингем, профессор Йельского университета, полагает, что инвестиции в атомную энергетику сегодня бессмысленны. "Требования по безопасности настолько высоки, что цена производства атомной энергии экстремальна, - объясняет он DW. - Я не вижу смысла инвестировать в новые способы ее выработки. Это слишком затратно, и нет никаких гарантий, будут ли эти мини-реакторы работать".

Филип Джонстоун, исследователь в Университете Сасекса, добавляет, что предполагаемый эффект от мини-реакторов не оправдывает их строительства: "До настоящего времени нам рассказывали, что крупные реакторы более эффективны, потому что за счет объема энергии позволяют экономить деньги - сейчас все функционирует уже по-другому?". Джонстоун не исключаент, что за инвестициями в мирный атом стоят другие цели.

"Страны, которые по-прежнему делают ставку на атомную энергетику, это страны, у которых есть ядерное оружие: Великобритания, США и Франция. Они должны сохранить свой ядерный сектор", - констатирует он и напоминает о речи Макрона от декабря 2020 года. "Без мирного атома нет военного атома - и наоборот", - подчеркнул тогда французский президент и похвалил атомную отрасль страны, в которой трудоустроены 220 000 человек. "Инвестиция в мини-реакторы кажется стратегическим решением - хотя требует времени и денег", - подвел итог Джонстоун.

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