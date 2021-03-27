Польша намерена построить новые АЭС. Почему это беспокоит Германию?

Польша делает ставку на ядерную энергетику. Варшава планирует построить две АЭС и запустить первый энергоблок уже в 2033 году. Германия, однако, видит в этому угрозу своей безопасности.
В то время как Германия еще в 2011 году решила отказаться от ядерной энергетики, в Польше дела обстоят с точностью до наоборот. Энергетическая стратегия Варшавы предусматривает, что к 2040 году на территории страны будут построены две АЭС, включающие в сумме шесть энергоблоков. Работы планируется начать в 2026 году. Ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию в 2033 году, а последний - еще десять лет спустя.
Как член Евросоюза Польша взяла на себя обязательства по развитию альтернативных источников энергии для достижения климатических целей ЕС. Между тем на сегодняшний день 70 процентов энергии в стране вырабатывается на угольных электростанциях, что делает Польшу одним из крупнейших загрязнителей атмосферы в Европе.
Решение Варшавы переориентироваться на ядерную энергетику обусловлено срочной внутренней необходимостью. Запасы бурого угля в центральной части Польши, на которые в данный момент приходится 20 процентов производимой в стране энергии, к 2035 году будут исчерпаны.
В ближайшем будущем в Польшу будет поступать и меньше природного газа: соглашение с Россией о поставках голубого топлива истекает в конце 2022 года. Сегодня российский газ обеспечивает пять процентов энергопотребления Польши. Из-за высоких цен и политической напряженности с Москвой Варшава не намерена продлевать контракт.
На этом фоне строительство АЭС кажется Польше идеальным решением. Развивать ядерную энергетику в республике планировали еще в 1970-х годах. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году строительство двух реакторов советского типа в Жарновце - в 80 км северо-западнее Гданьска - было прекращено. Ожидается, что АЭС, которые собираются построить сейчас, будут расположены в Жарновце и в близлежащем населенном пункте Любятово-Копалино.
Однако Польша не сможет финансировать проект в одиночку. По предварительным оценкам, расходы на возведение реакторов суммарной мощностью 6-9 гигаватт (ГВт) могут составить до 30 млрд евро. Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, Варшава будет сотрудничать исключительно с проверенными компаниями, представляющими западные страны.
Польша охотно бы подписала контракт с США. Во время визита президента республики Анджея Дуды в Вашингтон в июне 2020 года экс-президент США Дональд Трамп пообещал ему поддержку со стороны американских компаний. Менее чем за месяц до поражения Трампа на выборах в США Варшава заключила с Вашингтоном предварительное соглашение о строительстве шести реакторов.
Однако после того, как Польша потеряла своего главного союзника в лице Трампа, в игру вступила Франция. В начале февраля 2021 года министр-делегат по делам внешней торговли Франции Франк Риестер отправился в Варшаву, чтобы предложить Польше сотрудничество в ядерной сфере.
Представитель французской государственной энергокомпании Électricité de France (EDF) дал интервью польским СМИ, в котором выразил готовность принять участие в строительстве реактора EPR и финансировать две трети стоимости проекта. В польской энергетической стратегии говорится именно о таких гигантских реакторах мощностью более 1000 МВт (1 ГВт).
Глава варшавского аналитического центра Klub Jagielloński Марчин Рошковский, впрочем, считает эту идею устаревшей.
"Сейчас доступны реакторы гораздо меньшего размера с мощностью 50 и 100 МВт. Это так называемые модульные реакторы. Их можно соединить между собой, они могут быть установлены на более широкой площади и снабжать энергией отдельные города и заводы", - поясняет эксперт по энергетике в беседе с DW. В этом случае будет исключен и риск крупной аварии, отмечает он.
По мнению экспертов, планы Польши идут и вразрез с европейской тенденцией перехода на газ и возобновляемые источники энергии. Эксперт в области ядерной физики Марчин Попкевич уверен, что при наличии современных технологий Польше легко бы удалось довести долю альтернативной энергетики в структуре энергопотребления страны до 80 процентов. К тому же, строительство АЭС - крайне дорогостоящий проект. "Ядерная энергия может обойтись потребителям в пять раз дороже возобновляемой", - подчеркивает Попкевич.
Хотя развитие альтернативных источников энергии также входит в стратегию польского правительства, процесс продвигается медленно. На протяжении многих лет доля "зеленой" энергетики в структуре энергопотребления Польши остается на уровне менее 14 процентов при среднеевропейском показателе в 20 процентов (на 2020 год. - Ред.). Прорыв должен произойти в 2025 году, когда будут запущены первые польские ветряные электростанции в Балтийском море. Ожидается, что к 2040 году их мощность составит 8 ГВт.
Однако наиболее проблематичным в этой связи представляется постепенный отказ Польши от каменного угля, благодаря которому до сих пор производится 50 процентов электроэнергии. В отличие от бурого угля, залежей каменного угля в стране хватит еще как минимум до 2050 года. В отрасли заняты более 100 000 человек, поэтому правительство не решается закрыть угольные шахты.
Ядерная энергия, которая является "чистой" с точки зрения выбросов парниковых газов, может замедлить процесс перехода Польши на альтернативные источники энергии.
Если благодаря новым АЭС выбросы CO2 в Польше снизятся, давление со стороны Евросоюза по сокращению добычи угля также ослабнет.
Это, впрочем, не единственная причина, по которой планы Польши уже вызвали недовольство в соседней Германии. Согласно результатам экспертизы, проведенной в январе 2021 года по запросу фракции "зеленых" в бундестаге, АЭС, расположенные всего в нескольких сотнях километров от польско-немецкой границы, будут представлять высокую угрозу для безопасности населения ФРГ.
По словам эксперта по вопросам атомной энергетики фракции "зеленых" в бундестаге Сильвии Коттинг-Уль (Sylvia Kotting-Uhl), в случае аварии на АЭС до 1,8 млн немцев могут получить дозу облучения более 20 миллизивертов (мЗв): при этом показателе обычно начинают эвакуацию населения. "Пострадать могут, к примеру, Берлин и Гамбург - то есть, крайне густонаселенные регионы", - отмечает политик.
В министерстве окружающей среды Польши, в свою очередь, подчеркивают, что была проведена стратегическая оценка воздействия ядерно-энергетической программы на окружающую среду. Германия также приняла участие в консультациях и предоставила 30 тысяч комментариев, многие из которых были учтены.
Кроме того, по настоянию комитета ООН по осуществлению Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), в октябре 2020 года Польша согласилась официально привлечь Германию к экологической оценке своей энергетической стратегии.
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