Польша намерена построить новые АЭС. Почему это беспокоит Германию?

В то время как Германия еще в 2011 году решила отказаться от ядерной энергетики, в Польше дела обстоят с точностью до наоборот. Энергетическая стратегия Варшавы предусматривает, что к 2040 году на территории страны будут построены две АЭС, включающие в сумме шесть энергоблоков. Работы планируется начать в 2026 году. Ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию в 2033 году, а последний - еще десять лет спустя.

Как член Евросоюза Польша взяла на себя обязательства по развитию альтернативных источников энергии для достижения климатических целей ЕС. Между тем на сегодняшний день 70 процентов энергии в стране вырабатывается на угольных электростанциях, что делает Польшу одним из крупнейших загрязнителей атмосферы в Европе.

Запасы бурого угля в Польше подходят к концу

Решение Варшавы переориентироваться на ядерную энергетику обусловлено срочной внутренней необходимостью. Запасы бурого угля в центральной части Польши, на которые в данный момент приходится 20 процентов производимой в стране энергии, к 2035 году будут исчерпаны.

Добыча угля на шахте Туров, Польша

В ближайшем будущем в Польшу будет поступать и меньше природного газа: соглашение с Россией о поставках голубого топлива истекает в конце 2022 года. Сегодня российский газ обеспечивает пять процентов энергопотребления Польши. Из-за высоких цен и политической напряженности с Москвой Варшава не намерена продлевать контракт.

Строительство АЭС - идеальное решение для Варшавы?

На этом фоне строительство АЭС кажется Польше идеальным решением. Развивать ядерную энергетику в республике планировали еще в 1970-х годах. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году строительство двух реакторов советского типа в Жарновце - в 80 км северо-западнее Гданьска - было прекращено. Ожидается, что АЭС, которые собираются построить сейчас, будут расположены в Жарновце и в близлежащем населенном пункте Любятово-Копалино.

Чернобыльская АЭС через несколько дней после взрыва, 1986 г.

Однако Польша не сможет финансировать проект в одиночку. По предварительным оценкам, расходы на возведение реакторов суммарной мощностью 6-9 гигаватт (ГВт) могут составить до 30 млрд евро. Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, Варшава будет сотрудничать исключительно с проверенными компаниями, представляющими западные страны.

Планы Варшавы поддерживают США и Франция

Польша охотно бы подписала контракт с США. Во время визита президента республики Анджея Дуды в Вашингтон в июне 2020 года экс-президент США Дональд Трамп пообещал ему поддержку со стороны американских компаний. Менее чем за месяц до поражения Трампа на выборах в США Варшава заключила с Вашингтоном предварительное соглашение о строительстве шести реакторов.

Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне, 24 июня 2020 года

Однако после того, как Польша потеряла своего главного союзника в лице Трампа, в игру вступила Франция. В начале февраля 2021 года министр-делегат по делам внешней торговли Франции Франк Риестер отправился в Варшаву, чтобы предложить Польше сотрудничество в ядерной сфере.

Представитель французской государственной энергокомпании Électricité de France (EDF) дал интервью польским СМИ, в котором выразил готовность принять участие в строительстве реактора EPR и финансировать две трети стоимости проекта. В польской энергетической стратегии говорится именно о таких гигантских реакторах мощностью более 1000 МВт (1 ГВт).

Кто даст Польше деньги на новые АЭС

Глава варшавского аналитического центра Klub Jagielloński Марчин Рошковский, впрочем, считает эту идею устаревшей.

Марчин Рошковский

"Сейчас доступны реакторы гораздо меньшего размера с мощностью 50 и 100 МВт. Это так называемые модульные реакторы. Их можно соединить между собой, они могут быть установлены на более широкой площади и снабжать энергией отдельные города и заводы", - поясняет эксперт по энергетике в беседе с DW. В этом случае будет исключен и риск крупной аварии, отмечает он.

По мнению экспертов, планы Польши идут и вразрез с европейской тенденцией перехода на газ и возобновляемые источники энергии. Эксперт в области ядерной физики Марчин Попкевич уверен, что при наличии современных технологий Польше легко бы удалось довести долю альтернативной энергетики в структуре энергопотребления страны до 80 процентов. К тому же, строительство АЭС - крайне дорогостоящий проект. "Ядерная энергия может обойтись потребителям в пять раз дороже возобновляемой", - подчеркивает Попкевич.

Почему Польше важен каменный уголь

Хотя развитие альтернативных источников энергии также входит в стратегию польского правительства, процесс продвигается медленно. На протяжении многих лет доля "зеленой" энергетики в структуре энергопотребления Польши остается на уровне менее 14 процентов при среднеевропейском показателе в 20 процентов (на 2020 год. - Ред.). Прорыв должен произойти в 2025 году, когда будут запущены первые польские ветряные электростанции в Балтийском море. Ожидается, что к 2040 году их мощность составит 8 ГВт.

Ветряные мельницы близ города Легница на западе Польши

Однако наиболее проблематичным в этой связи представляется постепенный отказ Польши от каменного угля, благодаря которому до сих пор производится 50 процентов электроэнергии. В отличие от бурого угля, залежей каменного угля в стране хватит еще как минимум до 2050 года. В отрасли заняты более 100 000 человек, поэтому правительство не решается закрыть угольные шахты.

АЭС в Польше - угроза безопасности Германии?

Ядерная энергия, которая является "чистой" с точки зрения выбросов парниковых газов, может замедлить процесс перехода Польши на альтернативные источники энергии.

Если благодаря новым АЭС выбросы CO2 в Польше снизятся, давление со стороны Евросоюза по сокращению добычи угля также ослабнет.

Это, впрочем, не единственная причина, по которой планы Польши уже вызвали недовольство в соседней Германии. Согласно результатам экспертизы, проведенной в январе 2021 года по запросу фракции "зеленых" в бундестаге, АЭС, расположенные всего в нескольких сотнях километров от польско-немецкой границы, будут представлять высокую угрозу для безопасности населения ФРГ.

Радиация может угрожать 1,8 жителей ФРГ

По словам эксперта по вопросам атомной энергетики фракции "зеленых" в бундестаге Сильвии Коттинг-Уль (Sylvia Kotting-Uhl), в случае аварии на АЭС до 1,8 млн немцев могут получить дозу облучения более 20 миллизивертов (мЗв): при этом показателе обычно начинают эвакуацию населения. "Пострадать могут, к примеру, Берлин и Гамбург - то есть, крайне густонаселенные регионы", - отмечает политик.

В министерстве окружающей среды Польши, в свою очередь, подчеркивают, что была проведена стратегическая оценка воздействия ядерно-энергетической программы на окружающую среду. Германия также приняла участие в консультациях и предоставила 30 тысяч комментариев, многие из которых были учтены.

Кроме того, по настоянию комитета ООН по осуществлению Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), в октябре 2020 года Польша согласилась официально привлечь Германию к экологической оценке своей энергетической стратегии.

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